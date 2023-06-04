День прощания со Златаном и мести? Милан - Эллас Верона: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.06.2023

В последнем туре сезона 1972/73 и предпоследнем туре сезона 1989/90 "Милан" терял первое место в таблице и в итоге Скудетто из-за поражений от "Вероны". В 36-ом туре сезона 2021/22 этого удалось избежать, "россонери" победили в Вероне и продолжили путь к Скудетто. Удалось избежать нервотрепки и в сезоне 2022/23 - место в Лиге Чемпионов обеспечено еще до последнего тура. Но почему бы не отомстить веронцам за те обиды?

4 июня. 22:00. Серия А. 38-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Паоло Валери

Состояние команд

В "Милане" откровенно беспокоились из-за такого последнего тура, вспоминая об истории. Потому нацеливались на результат в гостях против "Ювентуса", который бы позволил закрыть вопрос попадания в Лигу Чемпионов еще за тур до финиша. Такой результат был добыт. Матч получился крайне вязким, хмурым, некачественным, но фирменный удар головой Оливье Жиру и четкая оборона принесли "дьяволам" победу.

Какие задания сегодня, кроме мести, о которой в клубе ожидаемо не очень думают? Стефано Пиоли говорит об уважении к болельщикам, которые вновь заполнят стадион, о желании сохранить мощные домашние показатели и просто о том, что "Мы "Милан". Хватит ли этого? Насчет "Вероны" же он ответил довольно резко, говоря, что если она вылетит, то не из-за "Милана". Что у нее были 37 туров для спасения.

В 37-ом туре "мастифы" могли сделать большой шаг к спасению от вылета. Но пропустили на последних секундах домашнего матча против "Эмполи", сыграли лишь вничью 1:1 и лишь сравнялись по очкам со "Специей". Если такое положение сохранится и после 38-го тура, состоится матч плей-офф между ними. До этого же они позволили "Аталанте" совершить камбек, в том числе и из-за своих грубейших ошибок, проиграли также "Торино" дома...

Впрочем, в последнем туре в такой ситуации статистика и форма команд не играют никакой роли. Все сводится к одному отдельно взятому матчу.

Последние матчи команд

Статистика

"Милан" выиграл четыре последних матча против "Вероны" и шесть из последних восьми (две ничьи). Правда, в двух из последних трех ему пришлось совершать камбек, а еще в одном (в нынешнем сезоне) - забивать победный гол на 81-ой минуте. В предыдущем очном матче в Милане состоялся его камбек с 0:2 на 3:2, прямо перед этим в том же городе - с 0:2 на 2:2

В каждом из последних пяти очных матчей "Милан" забивал как минимум два мяча. "Верона" забивала хотя бы один в четырех из них

В матчах против грандов "Эллас" в 2023-ем году добывал ничьи с "Лацио" и "Наполи" (с последним - в апреле) и проигрывал в гостях "Интеру", "Роме" и "Ювентусу" с результатами 0:1. Но в последних двух получил 0:6 от "Интера" и упустил матч против "Аталанты" (1:3).

"Милан" в последнем матче против команд из текущей нижней половины турнирной таблицы разгромил "Сампдорию" со счетом 5:1, но до этого проиграл "Специи" - 0:2. А в целом его результаты во втором круге против таких команд - поражения от "Удинезе", "Сассуоло", "Специи", ничьи дома с "Эмполи", "Салернитаной" и "Кремонезе" и в гостях с "Болоньей", победы дома над "Лечче" и "Сампдорией"

"Верона" на данный момент набрала 31 очко в нынешнем сезоне. За последние 29 лет лишь трижды она набирала меньше. Во всех тех сезонах она вылетела

В гостях на счету "Вероны" в нынешнем сезоне лишь одна победа, также семь ничьих и десять поражений. "Милан" не проигрывал дома в лиге в восьми последних матчах - пять побед и три ничьи

Кадры

Еще одно важное задание "Милана" сегодня - попрощаться со Златаном Ибрагимовичем. Его контракт не будет продлен. Ибра не сумеет проститься с клубом с игровыми минутами на поле, поскольку травмирован и даже не в заявке. Но ожидается церемония с его участием, подарки, баннеры и хвалебные песни от болельщиков.

Не может играть также Беннасер. Под вопросом еще один опорник Крунич. Побега или Вранкс заменит его, если понадобится.

Возможно, Диас в последнем матче перед возвращением в "Реал" уступит место Де Кетеларе. В основном же ожидается сильнейший состав. В том числе и Рафаэль Леау, в пятницу официально продливший контракт с клубом до 2028-го года. Португалец - первый игрок команды после Ибры в сезоне 2011/22, достигший 20-ти очков по схеме "гол+пас".

У "Вероны" отсутствуют защитник Давидович, опорник Дуда, форварды Анри и Лазанья. Защитник Кабаль после кошмарного выступления против "Эмполи" должен уйти в запас. Под вопросом левый латераль Дойг, которого, скорее всего, заменит правый защитник по профессии Депаоли, и один из лидеров команды Лазович. Схема останется прежней - 3-4-2-1.

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Вранкс, Мессиас, Де Кетеларе, Леау, Жиру

"Эллас Верона": Монтипо, Хиен, Чеккерини, Маньяни, Фараони, Сулемана, Абильдгор, Депаоли, Нгонг, Тамез, Гаич

Прогноз: Милан - Эллас Верона 2:1

"Милан" завершает тяжелый сезон в лиге на высокой ноте и не хочет испортить это в последнем матче. Тем более - при заполненном стадионе. Хочет проводить Златана как следует. Возможно, хочет и отомстить. Мотивация "Вероны", разумеется, гораздо выше, но она слишком слаба. Хотя лучшая ставка здесь все же не на общий результат, а на "обе забьют".