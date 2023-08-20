Удинезе - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.08.2023

Все, что нужно сейчас "Ювентусу" - это спокойствие и стабильность. Ему удалось оставить все бури в предыдущем сезоне и прийти к новому с чистым листом. Даже Еврокубков нет, так что можно сосредоточить все внимание на лиге. А внимание понадобится, поскольку уже в первом туре ожидает выезд к сложному сопернику. "Удинезе" в предыдущем сезоне выглядел очень интересно. Прежде всего - дома против грандов. Сохранит ли тенденцию?

20 августа. 21:45. Серия А. Первый тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Ювентус"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

Предыдущий сезон туринцев получился таким, что и врагу не пожелаешь. Уход всего руководства во главе с Андреа Аньелли и назначение "правительства технократов", снятие 15-ти очков, возвращение, затем снятие десяти и исключение из Еврокубков. Вылет из Лиги Чемпионов в групповом турнире, сезон без трофеев в целом. Хотя в лиге все было не так плохо. Там "Юве" по набранным очкам на поле завершил третьим и имел все шансы стать вторым.

Летом удалось расчистить стол в административном плане, получить свои наказания и переключиться на футбол. В контрольных матчах команда выглядела весьма прилично. В частности, победила мадридский "Реал" со счетом 3:1. Кроме того, пришел новый спортивный директор Кристиано Джунтоли, творец чемпионского "Наполи". Ожидания от него велики, и прежде всего ожидают привести игроков и спокойствие.

Правда, с игроками проблемы. Подписан лишь латераль Тимоти Веа, но за счёт ухода Хуана Куадрадо. Удалось с трудом сохранить Адриена Рабио, но ушел Анхель Ди Мария. Всеми силами пытаются привести Ромелу Лукаку, но из-за ужасного экономического положения клуба сделка задерживается. Скорее всего, его разве что могут обменять на Душана Влаховича или Федерико Кьезу.

Спокойствие также может нарушиться. Дело в Массимилиано Аллегри. Болельщики не верят в него, многие злы на него. Создаётся впечатление, что не очень верят и в клубе, и его держит лишь огромная зарплата. Два подряд сезона без трофеев уже довели отношение к нему до весьма горячей точки, а слабое начало сезона может поднять эту точку до кипения. И ведь Аллегри традиционно начинает сезоны слабо.

Слабое начало ему может обеспечить "Удинезе". Он как раз начал предыдущий сезон замечательно. С новым тренером Андреа Соттилом играл в футбол, который даже называли не итальянским, европейским. Сумасшедший высокий прессинг, сумасшедший бег вперёд после перехватов или отборов и физическая мощь создавали очень вкусный коктейль. В августе-сентябре удалось одержать шесть побед подряд, в том числе 3:1 над "Интером" и 4:0 над "Ромой".

Правда, ещё осенью последовала серия из десяти матчей без побед подряд, и весь шарм развеялся. Сезон был завершен четырьмя поражениями подряд. В том числе в последнем туре дома от "Ювентуса". 0:1 вряд ли был справедливым счетом, поскольку хозяева играли очень прилично. Как и в первом круге в гостях, когда уступили с тем же счетом из-за гола на 86-ой минуте. Но счёт на табло.

В нынешнем сезоне Соттил надеется начать так же мощно, как год назад, но сохранить эту мощь и стабильность на более долгие периоды. Он уже начал мощно, победив в Кубке "Катандзаро" со счетом 4:1. Но то все же был матч дома против команды из Серии Б. Да и счёт там несколько обманчив. После первого тайма он был 1:1.

Матчи "Удинезе" и "Ювентуса" всегда вязкие, плотные, с яростной борьбой и острым недостатком голов и опасных моментов. Уж точно у Аллегри нет никакого желания позволять команде Соттила развивать скорости.

Кадры

В "Ювентусе" травмированы Кен и Де Шильо, а Леонардо Бонуччи исключен из состава и в резонансной ссоре с клубом. Ожидается дебют Веа, слева в схеме 3-5-2 выйдет Костич либо вернувшийся из аренды Камбиазо, в центре атаки компанию Влаховичу (хотя он не совсем здоров) составит Кьеза либо молодой Суле, поскольку Милик травмирован. Один из ведущих опорников Фаджоли под вопросом из-за травмы.

Поль Погба в заявке, и в команде надеются, что наконец-то начнёт оправдывать огромную зарплату.

"Удинезе" потерял лидеров. Перейра, Бекао и Удоджи ушли, у Деулофеу тяжёлая травма. Травмированы и Эбосс с Эхизибе, одни из лидеров молодого поколения команды. Переход Самарджича в "Интер" сорвался в последний момент, и он также вряд ли в настроении играть. Придётся полагаться на молодежь, на пришедших из "Уотфорда" - второй команды семьи Поццо. И на 30-летнего Товена, пришедшего зимой и пока мало показавшего.

Обе команды играют по схеме 3-5-2.

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Мазина, Кабаселе, Уолас, Ловрич, Саррага, Земура, Бету, Товен

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Веа, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Суле

Цифры и факты

В предыдущем сезоне в лиге "Ювентус" не пропускал в 20-ти матчах. Больше таких было лишь у "Лацио". В том числе туринцы не пропустили от "Удинезе" в обоих матчах

В предыдущем сезоне "Удинезе" был вторым в лиге по числу камбеков

Первые результаты "Удинезе" в предыдущем сезоне в лиге дома против команд Топ-7 - 3:1 над "Интером" и "Миланом", 4:0 над "Ромой", 2:2 с "Аталантой", 1:1 с "Наполи". Правда, последние два матча против таких завершились поражениями - 0:1 от "Ювентуса" и "Лацио"

"Ювентус" выиграл пять из шести (одна ничья) и десять из 12-ти (ничья и поражение) последних очных матчей на всех полях. Правда, из четырёх последних очных матчей в Удине выиграл лишь два (ничья и поражение)

"Ювентус" выиграл 59 матчей первого тура Серии А - больше, чем любая другая команда в истории

"Удинезе" выиграл лишь один свой матч первого тура Серии А из последних семи - две ничьи и четыре поражения

Массимилиано Аллегри ищет свою 250-ю победу в качестве главного тренера "Ювентуса"

Прогноз: Удинезе - Ювентус 0:1

Обе команды с ослабленными составами, а в такой ситуации менее статусной и менее богатой команде обычно тяжелее. "Удинезе" начала предыдущего сезона доставил бы "Ювентусу" огромные проблемы, тем более дома. Против "Удинезе" конца предыдущего также было тяжело, но результаты уже появлялись. Ставим на вязкую игру с типичным счётом Аллегри.