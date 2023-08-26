Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.08.2023

Календарь нового сезона Серии А сразу же выделил "Милану" традиционно неудобных для него соперников, против которых он в последние годы потерял немало очков. С "Болоньей" удалось исправиться, победив ее со счетом 2:0. Теперь очередь "Торино". Удастся ли исправиться против него?

26 августа. 21:45. Серия А. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

В стане "россонери" остались очень довольны выступлением против "Болоньи". Хотя проблемы присутствовали. Соперник дважды попадал в каркас ворот, устраивал опасные контратаки, а большую часть второго тайма доминировал. Но, несмотря на ошибки, удалось не пропустить, а дебют новых игроков - опорника Рейндерса и атакера Пулишича - вышел замечательным. Первый ассистировал, второй забил классным ударом.

После неудач предыдущего сезона в лиге, когда завершили по набранным очкам на поле лишь пятыми, миланцы были очень рады начать новый сезон таким солидным свежим выступлением и итоговым результатом. Довольны положительными изменениями.

В "Торино" изменения не заметны. Ни кадрово, ни по игре. В матче дома против новичка "быки" вновь продемонстрировали ужасающую медлительность и неизобретательность в позиционной атаке. Ближе к голу был как раз "Кальяри", и Ване Милинковичу-Савичу пришлось выручать. До этого в Кубке удалось дома же дожать команду из Серии Б лишь на 123-ей минуте.

Вместе с тем, можно осторожно предположить, что команда не изменилась и в обороне, и в стиле игры - быстром, жестком, с множеством единоборств и высоким прессингом. А такой позволял ей доставлять немало проблем грандам. В том числе и "Милану". В предыдущем сезоне удалось победить его дома в лиге и даже выбить в гостях из Кубка. Причем в Коппа не помешали даже 30 минут игры вдесятером. Тогда и был забит победный гол.

Стефано Пиоли вспоминает о трудностях против этого соперника. А также о его серии из четырех гостевых побед в лиге в концовке предыдущего сезона. Предостерегает от его "физики" и агрессии. Индивидуального прессинга. Но считает, что "Милан" готов к такому матчу.

Кадры

У "Милана" нет никаких причин менять стартовый состав. Хотя сегодня вернётся после дисквалификации ещё один опорник Муса. Новички Чуквуэзе и Окафор все ещё не в оптимальной форме, да и Пулишич начал карьеру в новом клубе блестяще, а Жиру также забил. Как раз левый фланг Леау и Тео Эрнандеса отыграл в Болонье слабовато и будет пытаться сегодня начать свой сезон.

В "Торино" также вряд ли будут изменения. Хотя опорники Тамез и Сек и защитник Джиджи добавляют в форме и здоровье, а латераль Валентино Лазаро наконец-то был подписан на постоянной основе. Как всегда, большинство вопросов - к атаке. Главный и практически единственный центрфорвард Санабрия никогда не забивал "Милану".

Центральный защитник Родригес и новый латераль Белланова - бывшие игроки "Милана". Последний даже его воспитанник.

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Белланова, Илич, Риччи, Войвода, Влашич, Радоньич, Санабрия

Статистика

"Торино" побеждал в своих последних четырёх гостевых матчах во всех турнирах, не пропустив ни одного мяча. Такое достижение ему не покорялось с 1935-го года. Одна из побед нынешней серии - 1:0 над серебряным призёром предыдущего сезона "Лацио". В шести таких последних матчах он не проигрывал

"Торино" не пропускал в пяти из девяти своих последних матчей лиги

56 из 153-ех очных матчей в лиге завершились вничью. Обе команды играли вничью чаще лишь против "Лацио"

"Милан" выиграл пять из семи последних очных матчей в лиге (ничья и поражение), но во всех турнирах выиграл лишь один из последних четырёх (ничья и два поражения, в том числе в дополнительное время). В предыдущем сезоне в лиге команды обменялись домашними победами (2:1 в Турине, 1:0 в Милане), а в Кубке "Торино" победил в гостях с 1:0 в дополнительное время

В гостях "Торино" не побеждал "Милан" в лиге с 1985-го года, за это время добыв восемь ничьих и проиграв 20 матчей. Последние четыре таких матча проиграл с результатами 1:0 (трижды) и 2:0, а прямо перед этим дважды подряд сыграл вничью 0:0. То есть в шести таких матчах подряд не забивал

Оливье Жиру забил в четырёх своих последних матчах лиги. Большая серия в лигах Топ-5 в последний раз удавалась ему в 2015-ом году - шесть. Именно он забил единственный гол в последнем матче против "Торино" - дома в лиге в феврале

Прогноз: Милан - Торино 1:0

Пиоли очень рассчитывает на энергию заполненного "Сан Сиро" в первом домашнем матче сезона. Настроение "Милана" сейчас очень хорошее, и его энтузиазм будет огромен, особенно новичков. Правда, "Торино" очень сложный соперник для него и знает, как отбирать у него очки. Поэтому будет плотная борьба. Но в итоге логичнее поставить на наиболее популярный счёт в последнее время в этом матче на этом стадионе.