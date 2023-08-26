Ювентус - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.08.2023

В первом туре Серии А "Ювентус" занял первые страницы газет и сайтов. Он не только одержал разгромную победу на сложном выезде, но и отыграл ярко, динамично, агрессивно. Совершенно непохоже на себя. Решив судьбу матча ещё в первой его четверти. Соответственно, ожидания от команды возросли неимоверно. Подтвердит ли она уровень и стиль игры в первом домашнем матче сезона?

27 августа. 19:30. Серия А. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

Перед началом сезона состояние "Юве" оценивали довольно скептически. Указывая на практически отсутствие усиления и неверие даже игроков, не говоря о болельщиках, в Массимилиано Аллегри. Но уже первый матч изменил все оценки. На крайне тяжёлом для всех выезде в Удине туринцы забили на второй минуте и не остановились, продолжали давить, перехватывать, играть агрессивно, быстро и вертикально.

Впервые за 22 года они забили три мяча в первом тайме первого тура. И Федерико Кьеза, автор первого, заявил, что команда должна играть так всегда, всегда стараться доминировать и создавать, а не сидеть в обороне. Камень в огород консервативного, слишком осторожного Аллегри.

Сам Аллегри пытается как можно больше остудить энтузиазм. Отказался говорить о своём стиле. Говорит об излишнем энтузиазме, призывает успокоиться и продолжать работать. "Если мы будем играть лишь с энтузиазмом, можем повредить себе. Нужно играть спокойно". Говорит о втором тайме, когда его команда "плохо работала с мячом". Тогда и вправду вернулся привычный пассивный "Ювентус", и вратарь Щенсны спас от 1-2 пропущенных.

Теперь ожидает "Болонья". Также обычно агрессивный и опасный для грандов середняк. Ещё и любящий владеть мячом и играть в короткий пас. Аллегри отмечает это, а также, что в первом круге он нанес 17 ударов по воротам "Милана". "Россоблу" и вправду играли смело, доминировали во втором тайме. Дважды попадали в каркас ворот. Как и "Удинезе", провалили большей частью первую четверть матча, также пропустив дважды.

В Турине они не собираются отсиживаться в обороне, но и "Ювентус" перед своими болельщиками будет действовать смело. Тем более, что стадион должен быть заполнен, а это далеко не всегда случалось в предыдущем сезоне.

Кадры

В своей второй каденции в клубе Аллегри никогда не выставлял один и тот же стартовый состав в двух матчах подряд. Шанс на первую такую серию после выступления в Удине был весьма высок. Но затем тренер сообщил о травме Щенсны. Сыграет второй вратарь Перин.

Также Макс говорит о дилеммах в центре поля и на одном из флангов. Фаджоли, игрок стартового состава в предыдущем сезоне, выздоровел и должен заменить Миретти. А фланги? Новичок Веа в первом туре отыграл лишь тайм. Возможно, другой новичок и латераль, Камбиазо, один из лучших в первом туре, уйдёт слева направо и займёт место Тимоти. Тогда Костич выйдет слева.

"Болонья" играла в первом туре с четырьмя игроками центральной зоны, вингером и атакером. Но теперь Орсолини чувствует себя лучше и может сдвинуть Моро. В остальном же вряд ли ожидаются замены. Тем более, что центральный защитник Сумаро не совсем здоров. Скамья запасных команды ныне слабовата.

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Сандро, Камбиазо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Домингес, Фергюсон, Эбишер, Орсолини, Зиркзее, Ндой

Цифры и факты

В трех из четырёх последних матчей лиги с участием "Болоньи" как на всех полях, так и в гостях забивалось четыре мяча и более

"Ювентус" одержал шесть побед в последних восьми матчах лиги дома, проиграв "Наполи" и "Милану"

В четырёх из шести последних матчей лиги с участием "Ювентуса" забивалось менее трех мячей

"Ювентус" не проигрывал "Болонье" в 22-ух последних матчах лиги (17 побед). Правда, в двух из трех последних не побеждал, выйдя лишь на 1:1. Так завершился матч предыдущего сезона в Болонье и позапрошлого в Турине. В предыдущем сезоне в Турине хозяева победили со счетом 3:0

Победа над "Удинезе" стала 250-ой для Аллегри во главе "Ювентуса"

Прогноз: Ювентус - Болонья 2:0

Эйфория "Ювентуса" и вправду может помешать ему. "Болонья" - кусачий соперник и способна доставить гранду немало проблем даже в гостях. Но все же она подошла к началу сезона неукомплектованной. Особенно - в атаке. Многое будет зависеть от дебюта матча. В первом туре "Болонья" его провалила, а "Юве" благодаря ему выиграл матч. А лучше всего ставить на "тотал меньше 2.5" по голам.