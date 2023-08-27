Малиновский сразу же в стартовом составе? Лацио - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.08.2023

Пожалуй, "Лацио" и "Дженоа" стали наибольшими разочарованиями первого тура Серии А. От новичка лиги не ожидали чудес против "Фиорентины", но все же на глазах у 33-ех тысяч вдохновленных возвращением в Серию А болельщиков влетать со счетом 1:4, пропустив дважды уже к 11-ой минуте... А серебряный призер вновь наступил на грабли предыдущего сезона, упустив верную победу в Лечче. Кому из них удастся реабилитироваться?

27 августа. 21:45. Серия А. Второй тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Дженоа"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Состояние команд

Уже в третий раз подряд "лациале" ведут в Лечче со счетом 1:0, но затем на ровном месте пропускают дважды и проигрывают. И в других матчах с ними случалось подобное. Маурицио Сарри не раз говорил о слабом характере команды, о выключениях игроков. Весной проблема вроде бы была решена, команда обрела прежде всего железную оборону, ставшую в итоге лучшей в лиге, и завершила сезон второй. Но летом все вернулась.

Сарри был ожидаемо взбешен. Говорил о смешной обороне, признал потерю инициативы, пассивность и слабую игру во втором тайме. Заявил, что чувствовал поверхностное отношение команды. И призывает продолжать "бороться с этими демонами". Бороться нужно, ведь в итоге по ударам по воротам "орлы" проиграли в Лечче со счетом 10:23. То есть заснули очень крепко.

В концовке предыдущего десятилетия они засыпали так неоднократно и в матчах против "Дженоа". Упуская верное преимущество. После этого, правда, уже несколько сезонов по крайней мере против нее такого себе не позволяют.

Сама "Дженоа" чувствует себя крайне неприятно. Развал против "Фиорентины" непростителен. "Грифоны" пытаются оправдаться неукомплектованностью состава, ведь на скамье запасных в том матче сидели лишь пятеро полевых игроков, а в стартовом составе вышли большей частью те, кто вылетал с ними год назад. Но ясно, что они опоздали к сезону, а лига не ждет. Да и в Кубке были пропущены три мяча дома от "Модены" из Серии Б (4:3).

Главный тренер Альберто Джилардино требует прежде всего бороться, отреагировать. Говорит, что не спит по ночам и готов броситься за игроков в огонь и требует от них того же отношения, требует взять ответственность на себя. "Энтузиазм будет решающим для нас. Время настоящей "Дженоа". Нужно думать даже не о результате, а о выступлении".

Команда Джилардино не авантюрна, а как раз скорее прагматична. Вряд ли она будет бросаться вперед в Риме. Постарается перекрыть, не пропустить быстрый гол, усыпить соперника и украсть у него очки.

Кадры

Дыра, оставленная Сергеем Милинковичем-Савичем, огромна. Сарри ищет решение. Возможно, отправит в запас новичка Камаду в пользу боевитого и опытного Весино. Казале вернулся после травмы и заменит Патрика в центре обороны. Других же замен в стартовом составе не ожидается. Чиро Иммобиле после юбилейного двухсотого гола в лигах Топ-5 в первом туре постарается продолжить.

Педро под вопросом из-за повреждения.

Джилардино сменил тактическую схему еще во время матча против "Фиорентины" и сейчас взвешивает возможность ухода от 3-5-2. Его решение во многом зависит от состояния новичка Руслана Малиновского. Тренер заявляет, что не уверен в том, сколько минут сейчас готов ему дать украинец и хочет понять это. Отмечая, что тот тренируется с командой около недели.

В любом случае, любое изменение схемы, о котором сейчас говорят, подстроено под Руслана. С 3-4-2-1, 4-3-1-2, 4-2-3-1 он будет в центре внимания, если выйдет с первых минут. На позиции "десятки".

Драгушин в центре обороны, Сабелли на ее фланге и Строотман в центре поля могут пробраться в стартовый состав. А если Малиновский все же начнет матч в запасе, варианты заменить его - форварды Пушкаш и Экубан, опорники либо атакующий полузащитник Араму, который близок к уходу из клуба.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич, Весино, Катальди, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Дженоа": Й. Мартинес, Бираски, Бани, Васкес, Хефти, Френдруп, Торсби, Мартин, Малиновский, Гудмундссон, Ретеги

Цифры и факты

В первом туре Чиро Иммобиле забил свой двухсотый гол в лигах Топ-5. Первые пять из них он забил в футболке "Дженоа". Против нее он забил 14 мячей, в том числе семь в последних пяти матчах

Иммобиле и Альберто Джилардино играли вместе в "Дженоа"

Фелипе Андерсон может достичь сотни матчей на поле за "Лацио" подряд

В последних шести очных матчах "Лацио" одержал пять побед (также зафиксирована ничья 1:1) с общей разницей мячей 19:8

В 11-ти из последних 12-ти очных матчей в лиге забивали обе команды. В восьми из них "Лацио" забивал более двух мячей

Прогноз: Лацио - Дженоа 3:1

Заявления Джилардино свидетельствуют практически о панике. "Дженоа" не готова к сезону. Хватит ли еще сырого Малиновского для того, чтобы втащить ее в этот сезон немедленно? Вряд ли. Тем более, что "Лацио" страшно зол после Лечче и захочет реабилитироваться. На обилие голов либо просто "обе забьют" можно ставить.