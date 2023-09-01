Рома - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.09.2023

Первые два тура Серии А считались разминкой. Ведь ни один из участников Еврокубков не встречался с другим. В третьем туре уже ожидаются сразу три таких встречи. Причём первая - уже в пятницу. В 35-ый раз подряд все билеты на матч "Ромы" на "Стадио Олимпико" проданы. Неудивительно, когда приезжает "Милан", особенно после двух впечатляющих побед. Немного удивительно, когда принимающая сторона начала сезон так плохо.

1 сентября. 21:45. Серия А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

Итак, "Рома" начала сезон ужасно. Вытащила 2:2 дома против "Салернитаны" лишь после 80-ой минуты, уступила в Вероне (1:2). То есть набрала лишь одно очко из шести возможных против команд, которые теоретически должны бороться за выживание в Серии А.

Оправдать такие результаты можно. Отсутствием Жозе Моуриньо и даже его первого помощника Сальваторе Фоти на скамье запасных, дисквалификациями Пауло Дибалы и Лоренцо Пеллегрини в первом матче и травмой аргентинца во время второго, тяжелой травмой Тэмми Абрахама. Невезением, ведь трижды попадали в каркас ворот, а по разнице между ожидаемыми голами и реальными команда вторая в лиге. То есть создала немало.

Вместе с тем, бросалась в глаза её разобранность, крайняя нестабильность, перепады в игре. Провалы в центре поля и обороне, которые соперники проходили без проблем. Второй гол "Верона" забивала после сольного прохода со своей половины поля. В итоге впервые с сезона 2010/11 "волки" пропустили как минимум дважды в обоих первых турах лиги. Да и в атаке почти все свои xG набрали со "стандартов". С игры им гораздо труднее.

Сегодня Моуриньо возвращается. Вернёт ли это стабильность?

В "Милане" картина противоположная. Хотя кое-какие проблемы в прочности центра поля и особенно центра обороны наблюдались, ошибки присутствовали. Но в целом выступление против традиционно неудобных, крепких "Торино" и "Болоньи" впечатлило. Шесть забитых, один пропущенный, сплоченность и мощь команды, интенсивный футбол. Замечательный дебют новичков, особенно Кристиана Пулишича и опорников Рейндерса и Лофтуса-Чика.

Учитывая массовый приход новых игроков и переход летом на новый, более агрессивный и быстрый тип футбола, даже Стефано Пиоли удивлён настолько высоким уровнем игры подопечных на старте сезона. Уж точно удивлены эксперты и болельщики. Пиоли особенно рад стремлению даже опорников атаковать, играть вертикально, а также энтузиазму всей команды.

Сохранится ли этот энтузиазм в Риме? Моуриньо признает, что его команда не любит играть в быстрый футбол, испытывает проблемы в таком. А вот "Милан" любой ценой пытается играть в такой. Он будет доминировать, что требует и Пиоли. А "Рома" - ловить его на контратаках. Что как раз очень даже подходит к стилю её и Моура. В первых двух турах "волки" владели мячом слишком много - в среднем 65 процентов. Теперь столько не нужно.

Цифры и факты

"Милан" не проиграл "Роме" в десяти из 11-ти последних матчей в лиге - шесть побед и четыре ничьи. Во всех 11-ти он забивал. Оба матча в предыдущем сезоне завершились вничью. В Милане "Рома" забила на 87-ой и 93-ой минутах и вернулась с 0:2 на 2:2, в Риме забила на 94-ой, но пропустила на 97-ой - 1:1

"Рома" проиграла "Милану" дома два из последних трех матчей лиги (одна ничья). "Милан" - исторический лидер Серии А по гостевым победам над "Ромой" - 30. Жозе Моуриньо во главе римлян ещё не переигрывал миланцев - две ничьи и два поражения. За чуть более двух лет каденции в целом он не переиграл ни разу три команды. Также "Наполи" и "Венецию"

В последний раз "Рома" не побеждала ни в одном из первых трех туров сезона в лиге в сезоне 2011/12. Тогда она завершила седьмой

В двух из трех предыдущих сезонов "Милан" побеждал во всех трех первых турах. В нынешнем на данный момент он побеждал в первых двух

"Рома" - худшая команда лиги нынешнего сезона по пропущенным с игры - четыре, вместе с "Фрозиноне", "Милан" - лучшая по забитым таким образом также с четырьмя

Стефано Пиоли (298) близок к тому, чтобы набрать 300 очков в качестве тренера "Милана" в Серии А: благодаря победе он может стать вторым тренером, достигшим этого рубежа для "россонери" в эпоху трех очков за победу, после Карло Анчелотти (557)

Андреа Белотти забил четыре мяча в последних шести домашних матчах против "Милана" в Серии А (последний гол в сентябре 2019-го года); Кроме того, после дубля в первом туре против "Салернитаны" он может забить в двух домашних матчах турнира подряд впервые с декабря 2020-го года

Оливье Жиру в этом сезоне забил три гола в Серии А; Последним игроком "Милана", который забил больше раз в первых трех матчах сезона за "россонери", был Андрей Шевченко в сезоне 2001–02 (четыре)

Жиру впервые с 2015-го года забил в пяти матчах лиги Топ-5 подряд. В шести он забивал лишь однажды в карьере - тогда же

Кадры

У "Милана" ныне впечатляющая скамья запасных, но с одним матчем в неделю нет причин менять стартовый состав. Внимание на новых опорников Рейндерса и Лофтуса-Чика, у каждого из которых уже по одному ассисту. Пулишич забивал в обоих матчах. Рафаэль Леау проснулся во втором. Хотя сейчас у него небольшое повреждение. Окафор и Чуквуэзе готовы. Жиру уже с тремя голами в сезоне.

Не очень стабильная оборона должна будет противостоять контратакам и стандартным положениям. В последних "Рома" - наиболее опасная команда лиги.

У римлян много кадровых проблем. Пеллегрини, Дибала, новичок Азмун под большим вопросом, новичок Саншеш точно не сыграет. Лоренцо, скорее всего, все же выйдет с первых минут, а Пауло будет ждать в запасе. Ромелу Лукаку был объявлен вчера игроком "Ромы" с большой помпой и постоянными сообщениями на тему, но готов ли он уже играть? Вряд ли с первых минут.

Будет ли играть ещё один силовой опорник Паредес в связке с Кристанте? Похоже, решение вопроса продиктует не тактика, а травмы. А вот в обороне выбор есть. Н'Дика может дебютировать в центре, подвинув Льоренте. А справа конкурируют Кристентен, Челик и Карсдорп.

Очень недовольны вратарем Патрисиу, в частности, отбившим мяч перед собой уже в дебюте матча в Вероне (соперник добил). Но вряд ли Свилар сдвинет его прямо сейчас.

"Рома": Патрисиу, Кристенсен, Манчини, Смоллинг, Льоренте, Залевски, Кристанте, Паредес, Ауар, Лоренцо Пеллегрини, Белотти

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау

Прогноз: Рома - Милан 2:2

В предыдущем сезоне "Рома" подходила к матчам против "Милана" в плохой форме, но умудрялась вытащить ничьи. Если судить по тем матчам, нужно ожидать голы и драму до последних секунд. Моуриньо умеет играть от обороны, настраивать команду, ловить соперника на контратаках. А неуверенную оборону "Милана" можно ловить. "Обе забьют", ничья, обилие голов - логичные ставки.

Пиоли, правда, считает, что те матчи не имеют значения, поскольку команды летом сильно изменились. Но все же ощущение повторения тех историй.