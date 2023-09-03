Интер - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.09.2023

После второго тура Серии А остались лишь четыре команды, не терявшие очков. После третьего останутся в лучшем случае две. "Наполи" и "Верона" уже оступились и проиграли. А вот "Милан" выдержал свою очную встречу участников Еврокубков, победил "Рому" и вышел на девять очков из девяти возможных. Сумеют ли соседи из "Интера" сохранить равенство с ним?

3 сентября. 19:30. Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

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Состояние команд

В одном компоненте "нерадзурри" на данный момент являются единоличным лидером лиги. Они единственные, кто ещё не пропускал. Причем и не были особо близки к пропущенным. Симоне Индзаги прежде всего доволен отношением к игре, "сохранением организованности и тактических принципов", умением доминировать и перекрыть соперника, желанием играть, бегать. Организованность и желание он считает главными условиями для победы и сегодня.

Разумеется, претензии есть. Креатива, изобретательности в атаке, опасных моментов недостаточно. Также бросается в глаза явление, которое пресса назвала "Лаутарозависимостью". Аргентинский форвард забил три из четырёх мячей команды в сезоне и нуждается в поддержке.

"Фиорентина" могла выйти на шесть очков из шести, но потеряла два на ровном месте. Упустив дома 2:0 против "Лечче", добытый уже на 25-ой минуте. В первом туре добыла 2:0 на 11-ой и в итоге победила "Дженоа" со счётом 4:1. То есть она начинает мощно и вообще много забивает. Хотя это против аутсайдеров. Винченцо Итальяно признал, что сама вернула "Лечче" в игру и вообще пропускает слишком легко, с минимума опасных моментов.

"Фиалки" также успели отыграть два матча Лиги Конференций. Страдая под прессингом венского "Рапида". Австрийцев удалось в итоге выбить, но на 58-ой минуте ответного домашнего матча счет по сумме двух был всё ещё 0:1. А на 89-ой - всё ещё 1:1.

"Интер" и "Фиорентина" в последние годы устраивают великолепные спектакли в очных матчах. В предыдущем сезоне матч лиги во Флоренции получился сумасшедшим с победой гостей со счетом 4:3. В Милане также выиграли гости, хотя "Интер" постоянно сидел на воротах флорентийцев. Ромелу Лукаку не попал в пустые ворота с пары метров. А в финале Кубка "Фиорентина" очень рано открыла счет и долго возила соперника, но проиграла.

Кадры

"Интер" этим летом пополнили 12 новичков, но Индзаги прежде всего полагается на старый состав. Кроме Зоммера и Тюрама. Ачерби, Сенси и Санчес травмированы, Павар и Клаассен только-только пришли. Так что дилемм в стартовом составе почти нет. Форвард Арнаутович поможет со скамьи запасных (у него уже есть ассист, как и у Тюрама), опорник Фраттези - может, даже с первых минут, поскольку Мхитарян готов не на сто процентов.

Кроме Лаутаро, с начала сезона забивал лишь Думфриз, и вряд ли Индзаги сможет полагаться на голы одного форварда или правого защитника постоянно.

"Фиорентина" успела додавить "Рапид" в основное время, но все равно очень устала. Матч ведь состоялся в четверг. Итальяно говорил об этом и сообщил, что будет выбирать стартовый состав исходя из физической готовности.

Выбор осложняют старые травмы опорников Кастровилли, Барака и вингера Иконе. Ветеран Бонавентура играл все четыре матча с первых минут и может быть заменен очень хорошо себя проявляющим со скамьи запасных Данканом. Опытный Бираги или молодой Паризи слева в обороне - также дилемма. Как и в центре обороны между Раньери и Квартой, слева в атаке - форвардом Куаме и вингерами Соттилом и Брекало.

Лидер команды в атаке - Нико Гонсалес с дублем против "Рапида" плюс двумя голами в лиге. А вот новые форварды Нзола и Бельтран вместе с Куаме умудрились из восьми голов команды на старте сезона не забить ни одного. Активно забивают и ассистируют игроки центра поля - и Бонавентура, и Данкан, и Мандрагора, и новичок из "Ювентуса" Артур.

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Фраттези, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Мандрагора, Данкан, Н. Гонсалес, Бельтран, Брекало

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды встречались трижды. Во Флоренции "Интер" вел со счетом 2:0, упустил его, вел на 89-ой минуте со счетом 3:2, пропустил на 90-ой, но забил на 95-ой и победил. В Милане "Интер" уступил со счетом 0:1. А в финале Кубка пропустил от Гонсалеса на третьей минуте, но забил дважды еще в первом тайме силами Лаутаро Мартинеса и победил

В последних восьми очных матчах на всех полях во всех турнирах на счету "Интера" пять побед, две ничьи (если считать лишь основное время) и поражение. Но в последних четырёх в Милане - победа со счетом 4:3 с камбеком с 2:3 после 86-ой минуты, ничьи 0:0 и 1:1 и поражение со счетом 0:1

В последних шести очных матчах лиги между командами было забито 23 мяча. Среди результатов за это время дважды 4:3, но и 1:0 и 1:1

"Интер" выиграл девять из десяти своих последних матчей Серии А, проиграв лишь чемпиону "Наполи" в гостях. В восьми из этих десяти он также забивал как минимум два мяча

В семи из восьми последних своих матчей Серии А "Интер" вел после первого тайма и в итоге победил

"Интер" выиграл четыре последних домашних матча в Серии А, но до этого проиграл три подряд со счетом 0:1, в том числе и "Фиорентине"

"Фиорентина" не проигрывала в последних шести матчах лиги. В пяти из них она также забила более одного мяча

Арбитр Маттео Маркетти руководил 22-мя матчами Серии А в карьере. В которых назначил 11 пенальти. То есть в среднем каждый второй матч

Прогноз: Интер - Фиорентина 2:1

"Фиорентина" выиграла последний очный матч в Милане. Она - весьма сильный кандидат на прекращение "сухой" серии "Интера" с начала сезона. Но трудно поверить в то, что способна выиграть второй матч на "Меацца" подряд. Она ещё и очень устала после "Рапида". А "Интер" очень силен. Не случайно Итальяно называет его "боевым кораблем". Все же корабль вытащит драматичный матч.