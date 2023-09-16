Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.09.2023

"Почувствовать по-настоящему дерби можно, лишь сыграв в нем. И если ты ошибся в дерби - ты останешься на раскаленной сковороде на всю жизнь. Я до сих пор помню мою ошибку сорок лет назад и переживаю из-за нее". Так говорит Фульвио Колловати, чемпион мира-1982, игравший и в "Милане", и в "Интере". А сегодня, когда команды борются за свое 20-ое Скудетто и возглавляют лигу, цена ошибки в дерби еще выше.

16 сентября. 19:00. Серия А. Четвертый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд





Миланские соседи - единственные команды лиги, не потерявшие очков в первых трех турах. Еще и забили по восемь мячей. "Интер" еще и не пропустил. При том, что не демонстрировали особо феерическую игру. Зато мощь, организованность, скорость, подготовка, вера в себя и в итоговый успех у обеих на наивысшем уровне. Бурное трансферное лето обеих оказалось несомненно положительным.

"Нерадзурри" переиграли новичка предыдущего сезона "Монцу", которой весной дома проиграли, и новичка нынешнего "Кальяри" с результатами 2:0. Причем Симоне Индзаги прежде всего оставался доволен игрой в обороне, организованностью и мотивацией на игру. Соперникам прежде всего очень мало позволили, а свои голы из не сказать чтобы обилия моментов финалист Лиги Чемпионов нашел.

В третьем туре против "Фиорентины", которой весной также проиграли дома, они и вовсе играли апатично в первые 23 минуты, без креатива и даже без скоростей. Но однажды применили высокий прессинг, перехватили, забили и снесли соперника. Даже без мяча, которым владели 40 процентов времени. Впервые с 2000-го года в матче против "фиалок" кто-либо выиграл с разницей в четыре мяча и впервые за 15 очных матчей - в два.

"Милан" победил с разницей более одного мяча "Болонью" и "Торино", против которых в предыдущем сезоне терял очки. При том, что позволял соперникам активные отрезки, немного пропускал в обороне. "Торо" даже сравнял. Но в итоге "россонери" все выдержали и назабивали.

Против "Ромы" же в гостях час игры они полностью доминировали, забили дважды. В том числе и ударом Рафаэля Леау через себя в падении. Хотя и не создавали много и даже не играли быстро. А затем остались вдесятером, но весьма уверенно оборонялись. Пропустив в самой концовке.

В 2023-ем году команды уже встречались четырежды. Все матчи выиграл "Интер". Четыре победы в сезоне в дерби он добыл во второй раз в истории и впервые с 1974-го года. А не пропускал в четырех за сезон никогда. Причем в двух из матчей забивал дважды то к 11-ой, а то к 21-ой минуте. Разваливая соперника. Комплекс неполноценности, существовавший у "Милана" перед ним в предыдущем десятилетии, вернулся.

Но теперь капитан "россонери" Давиде Калабрия заявляет, что летом команда произвела нужные изменения и подходит к дерби лучше, чем к тем. Да и год назад в пятом сентябрьском туре лиги "Милан" победил со счетом 3:2. То есть умеет. Он точно попытается больше доминировать. Ведь Стефано Пиоли ещё летом заявлял, что хочет видеть более динамичную, агрессивную, вертикальную команду.

Сегодня инициатива должна переходить из рук в руки, создавая яркие качели. Ведь обе команды в отличной форме и в настроении. И, скорее всего, в контратаках они создадут больше, чем в позиционных.

Матчи команд в нынешнем сезоне

Интер

Интер - Монца 2:0

Кальяри - Интер 0:2

Интер - Фиорентина 4:0

Милан

Болонья - Милан 0:2

Милан - Торино 4:1

Рома - Милан 1:2

Кадры

Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир лиги с пятью голами. Даже говорят о Лаутарозависимости. Но и Маркус Тюрам, которого "Интер" летом выхватил из-под носа у "Милана", работает. Он уже с голом и ассистом. Отличались голом и/или ассистом и латерали Думфриз, Димарко и Куадрадо, и запасной форвард Арнаутович. Как раз центр поля Чалханоглу-Барелла-Мхитарян не отличался. Кроме гола Хакана с пенальти.

Возможно, Мхитаряна даже заменит Фраттези, герой матча сборной против Украины с дублем. А вот Бенжамен Павар вряд ли сдвинет Дармиана. Как и наконец-то выздоровевший Ачерби - Де Фрая. В плане заявки под вопросом лишь Куадрадо из-за травмы и Алексис Санчес из-за позднего возвращения из Южной Америки.

У "Милана" потери гораздо серьёзнее. Конкретно - в центре обороны. Фикайо Томори дисквалифицирован, Пьер Калулу травмирован. Таким образом, лучший тандем чемпионского сезона выбыл. Придётся выпускать четвертого в иерархии и очень возрастного Симона Кьера, которого "Интер" уже немало потрепал в этом году. В нынешнем сезоне он лишь выходил на замену и в целом отыграл 13 минут.

Оливье Жиру получил травму в сборной и несколько дней тренировался отдельно от команды. Похоже, он готов играть, но не стоит удивляться, если вылетит. На счету француза четыре гола и ассист в нынешнем сезоне, также он дублем выиграл дерби в чемпионском сезоне, забивал в дерби и год назад. Так что может быть серьёзная потеря. Окафор не того стиля, а Йович не того уровня.

Под вопросом Кристиан Пулишич из-за долгих перелётов со сборной. Хотя Самуэль Чуквуэзе уже набрал форму. Точно набрал её Рафаэль Леау. Ассист против "Торино" и акробатический гол в ворота "Ромы" подтверждают это. В дерби в Лиге Чемпионов в апреле его очень не хватало. Год назад он сделал дубль в дерби.

Давно травмирован Беннасер, новая травма у глухого запасного защитника Кальдары.

Следует отметить, что как минимум пять игроков должны впервые в карьере выйти в стартовом составе в Миланском дерби. Лофтус-Чик, Рейндерс, Пулишич, Зоммер, Тюрам. Чуквуэзе, Окафор, Йович, Фраттези, Павар и другие также сделают это впервые, если выйдут. Не случайно Tuttosport окрестил матч "дебютант болом".

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Тиав, Эрнандес, Крунич, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

Цифры и факты

Во второй раз в истории и впервые с 1974-го года "Интер" выиграл четыре дерби в одном сезоне во всех турнирах. Впервые в истории он не пропустил в четырех в сезоне. Эти серии на данный момент продолжаются. Хотя сразу перед ними "Милан" выиграл дерби в лиге в сентябре 2022-го года со счетом 3:2. Пять побед в дерби подряд во всех турнирах "Интер" не добывал никогда

В лиге в последних шести очных матчах как раз доминирует "Милан" - три победы, два поражения и ничья

В девяти из последних десяти дерби во всех турнирах "Милан" пропускал первым. Десятое завершилось со счетом 0:0

"Интер" забивал "Милану" в последних 11-ти домашних очных матчах во всех турнирах. Это повторение рекорда

"Интер" и "Милан" - единственные команды Серии А без очковых потерь в трех первых турах, "нерадзурри" - единственные без пропущенных мячей. Обе также забили по восемь. Они не играли дерби при равенстве очков в лиге с 2001-го года. Тогда "Милан" победил со счетом 6:0

Как минимум восемь мячей в первых трех турах "Интер" забил в пятый раз в последних десяти сезонах. "Милан" - впервые за последние десять

Впервые с 2015-го года и во второй раз в карьере Оливье Жиру забил в шести турах лиги Топ-5 подряд. Как минимум четыре гола в трех первых турах за "Милан" до него в последний раз забивал Андрей Шевченко в 2001-ом году

Прогноз: Интер - Милан 1:1

Комплекс неполноценности - сильная штука. Даже почетный президент "Милана" Франко Барези считает "Интер" фаворитом сегодня. А Пиоли заявляет, что стер из памяти четыре проигранных дерби. Пришлось стирать - значит, была проблема. Еще и травмы Жиру и проблемы в центре обороны явно не в пользу "россонери". Но все же пять поражений в дерби подряд в одном году - слишком много. Обе команды сейчас в ударе.