Торино - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.09.2023

"Рома" сумела избежать излишней эйфории после 7:0 над "Эмполи" и выиграла трудный матч Лиги Европы в гостях у "Шерифа". Или же "приберегла" эйфорию на следующий матч Серии А? Сегодня ее ожидает очень сложный выезд к "Торино". Команде, выигравшей два своих последних матча без пропущенных и стоящей выше в турнирной таблице.

24 сентября. 21:45. Серия А. Пятый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

Ужасное начало сезона "волков" позади? Это и предстоит доказывать в Турине. После спасенной ничьей дома с "Салернитаной", поражений от "Вероны" и "Милана", двух пропущенных в каждом из этих матчей и постоянных провалов в центре поля и в обороне пришёл прорыв в виде двух побед подряд. Серии, которой не было с 20-го апреля. А ведь с тех пор команда сыграла уже 16 матчей.

Правда, "Эмполи" - безоворочно худшая команда Серии А и не случайно уже уволила тренера, и против неё помогли два ранних гола. Жозе Моуриньо признал, что на 7:0 его команда никак не наиграла и видел некоторые проблемы. А победу в Тирасполе принесли два удара с тремя рикошетами. Там Моуриньо страшно не понравился первый тайм, когда команда была "медленной и не агрессивной", без контроля над игрой.

"1:0 в таком тайме был чудом, мы ничего не сделали для этого гола".

"Торино" также начал сезон в лиге слабо. Не смог пробить дома новичка "Кальяри", затем влетел со счетом 1:4 в гостях "Милану". То поражение очень обеспокоило Ивана Юрича. Он заявил, что никогда не видел свою команду такой разобранной и, возможно, даже вынужден пересмотреть цели на сезон. Вчера он заявил: "Матч в Милане меня очень расстроил и дал ощущение потери команды. И это был не один эпизод, были и другие признаки".

Впрочем, с тех пор "Торо" перезагрузился. Все же дожал дома другого новичка "Дженоа" благодаря блестящему индивидуальному действию Неманьи Радоньича, а затем разгромил в гостях "Салернитану". Там также поработал Радоньич, забив дважды и практически ассистировав. А оборона не пропустила дважды, что особенно радует Юрича. Так что теперь "быки" в отличном настроении, и их болельщики заполнят стадион.

Начать очень тяжёлую серию из пяти матчей против "Ромы", "Лацио", "Интера", "Вероны" и "Ювентуса" они хотят мощно.

"Торино" и "Рома" играют от обороны, в очень вязкий жёсткий футбол. Юрич всегда хочет разбивать игру на единоборства. В предыдущем сезоне в Риме "Торино" играл очень хорошо, интересно выходил в быстрые атаки, но пропустил на 94-ой минуте и упустил победу - 1:1. В Турине пропустил ранний гол с пенальти, что позволило "Роме" устроить "свою игру", как сказал Юрич. Отвратительную, невозможную для просмотра.

Кадры

"Рома" вновь потеряла Ренату Саншеша. Абрахам и Кумбулла травмированы надолго. Смоллинг ещё не вернулся. Зато вернулся капитан Лоренцо Пеллегрини. Хотя вряд ли он выйдет с первых минут. Также Азмун дебютировал. А на флангах схемы 3-5-2 даже есть дилеммы. Карсдорп и Залевски начинали в четверг, Спинаццола, Челик и Кристенсен также готовы.

Во второй раз в истории за "Рому" с первых минут должна выйти связка Лукаку-Дибала. В первый это завершилось 7:0. В Тирасполе Пауло начинал в запасе. Также отмечаем Андреа Белотти, бывшего игрока "Торино".

Руй Патрисиу вернется в ворота.

В "Торино" отличается тройка центральных защитников Буонджорно-Схуурс-Родригес. Но за ними нет никого из-за травм Зимы и Джиджи. Новичок Сазонов, по словам Юрича, ещё не готов, Нгессан из Примаверы. Выбыл также левый латераль Войвода.

Вернулись опорник Илич и атакующий полузащитник Влашич. Но, возможно, стоит оставить в стартовом составе Тамеза и Сека, поскольку с этими физически мощными игроками команда более организованна в центре поля и в обороне. Второй и вовсе опорник, что превращает тактическую схему из 3-4-2-1 в 3-5-1-1.

Дуван Сапата и Антонио Санабрия конкурируют в атаке. Хотя пока что вхолостую, ведь с начала сезона в пяти матчах лиги и Кубка не забивали. Первый и вовсе пришёл в конце августа и лишь набирает форму. А Радоньич попытается доказать, что способен блистать и против грандов.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Белланова, Риччи, Тамез, Лазаро, Сек, Радоньич, Сапата

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н'Дика, Кристенсен, Кристанте, Паредес, Ауар, Спинаццола, Дибала, Лукаку

Цифры и факты

В трех из последних четырех очных матчей побеждала "Рома", еще один завершился со счетом 1:1. Правда, две из побед состоялись со счетом 1:0. А до этого команды дважды подряд обменялись победами, по одному разу дома и в гостях

Обе команды побеждали в двух своих последних матчах. Трижды подряд в лиге "Торино" не побеждал с 2019-го года, трижды подряд во всех турнирах "Рома" не побеждала с января нынешнего

7:0 над "Эмполи" - наибольшая победа "Ромы" как в лиге, так и во всех турнирах с 2006-го года, когда с тем же счётом была побеждена в лиге "Катанья"

"Рома" не побеждала в гостях в пяти последних матчах лиги - две ничьи и три поражения. Последняя такая ее победа состоялась восьмого апреля над "Торино". В последних десяти гостевых матчах лиги на ее счету та победа в Турине, три ничьи и шесть поражений

Победа над "Дженоа" прервала серию "Торино" из восьми домашних матчей лиги без побед с четырьмя ничьими и четырьмя поражениями

"Торино" не пропускал в трех из четырех матчей лиги с начала сезона. В том числе в двух подряд дома. Эта домашняя серия началась сразу после противоположной - семи домашних матчей лиги подряд с пропущенными

Прогноз: Торино - Рома 1:2

Если "Рома" не забьет быстрый гол - ее будет ожидать крайне тяжелый матч. Да и если забьет - "Торино" способен вернуться. Обе команды вышли из кризиса во впечатляющей манере, и здесь любой результат возможен. Их атака лучше, чем в предыдущем сезоне, потому можно предположить, что забьют друг другу больше, чем тогда. Все же ставим на козыри Дибалы и Лукаку на пути к тяжелой итоговой победе гостей.