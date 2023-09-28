Дженоа - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.09.2023

В пятом туре Серии А сезона 2023/24 "Рома" не воспользовалась полностью или вообще потерями очков "Ювентуса", "Наполи", "Лацио", упустив свою победу на 85-ой минуте. В шестом все эти трое уже победили, так что теперь приходится догонять. Удастся ли на выезде против команды, которая уже набрала очки в этом сезоне против неаполитанцев и римских соседей?

28 сентября. 21:45. Серия А. Шестой тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

Однозначно состояние римлян не оценить. Можно посчитать, что 7:0 над "Эмполи" - исключение на фоне одного очка в первых трех турах с шестью пропущенными, тяжелой победы в первом туре группового турнира Лиги Европы над "Шерифом" (2:1) и потери очков против "Торино" в воскресенье. Последняя (1:1) состоялась из-за навеса со штрафного удара, слабого креатива и медленной игры.

Впрочем, можно и заявить, что "Эмполи", "Шериф" и почти победа над "Торо" - начало нового пути. Меньше пропущенных, больше забитых, больше стройности в центре поля.

Матч в Генуе, возможно, и поможет нам яснее понять, куда же идут "волки". Жозе Моуриньо считает, что с уменьшением числа травмированных и стабилизацией состава все наладится и уже начало налаживаться. "В январе мы будем в совсем ином состоянии". Но не будет ли тогда слишком поздно?

Не очень ясно, и куда идут "грифоны" и даже где лучше играют. 1:4 от "Фиорентины" дома, 1:0 в Риме над "Лацио" с сильной первой четвертью матча, а затем глухой, но организованной обороной. Затем крайне вязкие матчи в гостях против "Торино" и "Лечче" с 0:1 из-за пропущенных после 80-ой минуты и между ними - 2:2 дома против "Наполи", когда выносили чемпиона больше часа, но затем упустили 0:2.

С характером у них точно проблемы. Ведь получается, что в последних трех матчах пропускали решающие голы после 80-ой минуты. Альберто Джилардино заявляет, что его команда полностью жива, мотивирована, что даже вдесятером с 36-ой минуты в Лечче "не уступила ни сантиметра". Но критика все растет. Особенно крайне бледной атаки команды, последней в лиге и по владению мячом, и по ударам по воротам.

"Рома" по обоим этим компонентам четвертая. Так много владения не совсем отвечает стратегии Моуриньо и, возможно, и мешает сохранять баланс и добывать лучшие результаты. Она будет доминировать и сегодня. С чем "Дженоа" вполне согласна. Ведь "Наполи" 12 дней назад разрывала с 34-мя процентами владения мячом. Джилардино разве что беспокоится из-за физической силы, роста соперников.

Последние матчи команд

Кадры

Возможно, наконец-то вернется капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и впервые тройка Пеллегрини-Дибала-Лукаку выйдет с первых минут. Ауар также должен быть готов. В центре поля останется тандем Паредес-Кристанте. Последний благодаря первому чаще идет вперед, чем в предыдущие сезоны. На счету Брайана в нынешнем уже гол и три ассиста. Оба они выйдут, поскольку Саншеш вновь травмирован.

Дибала и Лукаку уже забили по два мяча в лиге. Последний забивал в трех матчах подряд во всех турнирах. При этом со скамьи запасных их готовы поддержать Белотти (два гола и два ассиста в сезоне), Эль-Шаарави и даже Азмун, потихоньку набирающий форму.

По-прежнему травмирован Крис Смоллинг, и вновь придется затыкать дыру в центре обороны Льоренте. На флангах же схемы 3-4-1-2 или 3-5-2 (зависит от Пеллегрини) есть выбор. Кристенсен, Карсдорп, Челик, Залевски, Спинаццола.

Джилардино предупреждает о возможной ротации из-за плотного календаря (следующий матч в воскресенье в 16:00 против прямого конкурента в аутсайдерах "Удинезе"). Удаленного в Лечче левого защитника Мартина должен заменить Васкес. Возможно, правого защитника Де Винтера заменит более атакующий Хефти. В центре поля Строотману или Баделю могут предоставить отдых Кутлу или Торсби.

Найдется ли место для Руслана Малиновского? Он получил повреждение еще перед матчем против "Наполи", из-за чего в нем вышел на замену на 74-ой минуте, а в Лечче - на 89-ой. Генуэзская пресса предполагает, что Джилардино может вернуть его в состав, разместив вместе с Гудмундссоном позади Ретеги и, таким образом, вернуться с гибрида 3-5-2/4-4-2 на ясную 4-3-2-1.

Возвращается взятый у "Милана" Жуниор Мессиас. Он еще не играл в нынешнем сезоне. Может получить и место Малиновского, и правого латераля, и правого защитника.

"Дженоа": Х. Мартинес, Сабелли, Бани, Драгушин, Васкес, Кутлу, Бадель, Френдруп, Малиновский, Гудмундссон, Ретеги

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н'Дика, Залевски, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Лукаку

Цифры и факты

"Дженоа" не побеждала "Рому" в последних 17-ти очных матчах - 13 поражений, четыре ничьи. Результаты шести последних - ничья и пять поражений, причем в четырех последних "грифоны" не забивали

Последний очный матч в лиге завершился в Риме со счетом 0:0, правда, после этого там же "Рома" победила в Кубке со счетом 1:0. Кубковая встреча была первой очной в тренерских карьерах Жозе Моуриньо и Альберто Джилардино

"Дженоа" никогда не побеждала команды Моуриньо - пять поражений и три ничьи во всех турнирах. Даже забила в этих матчах лишь один мяч

"Дженоа" - один из любимых соперников Ромелу Лукаку в Италии. В четырех матчах против нее в форме "Интера" бельгиец забил шесть мячей. Три из них - в гостях

"Рома" побеждала лишь в одном из 11-ти последних своих гостевых матчей в Серии А вместе с четырьмя ничьими и шестью поражениями

"Рома" лидирует в лиге в нынешнем сезоне по попаданиям в каркас ворот - шесть. У ближайших преследователей - "Болоньи" и "Фрозиноне" - по четыре

"Рома" пропускала в семи из восьми последних матчей лиги, "Дженоа" - в восьми из девяти последних

Прогноз: Дженоа - Рома 1:2

Джилардино нервничает, говорит, что работает 24 часа в сутки для улучшения игры команды. Хотя ведь нынешний тур он точно завершит над зоной вылета, а в следующем играть с "Удинезе", который в этой зоне. "Роме" же победы нужны кровь из носу, и серии, одна за другой. Пора начинать побеждать в гостях.

"Дженоа" уже брала очки у "Лацио" и "Наполи", но тогда не нервничала, и тогда ее еще не знали и не боялись. Тепер Моуриньо должен подготовиться.

Обе должны забить. Или точнее - пропустить.