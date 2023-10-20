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Эллас Верона - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.10.2023

Италия
(1 голосов)

Скудетто уже забыто

Эллас Верона - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.10.2023

фото – imago images, автор неизвестен

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередной перерыв на матчи сборных окончен, и Серия А вновь возвращается. Так получилось, что начинает новый отрезок чемпион. Впрочем, в "Наполи" сейчас не думают о том Скудетто, поскольку завязли в текущих проблемах. Даже сообщают о конфликте главного тренера Руди Гарсии с лидерами команды. Пришлось вмешаться даже президенту Аурелио Де Лаурентису. Насколько ситуация повлияет на матч в Вероне?

21 октября. 16:00. Серия А. Девятый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

4

"Фіорентина"

 8 5 2 1 17
5

"Наполі"

 8 4 2 2 14
6

"Аталанта"

 8 4 1 3 13
7

Монца

 8 3 3 2 12
8

Лечче

 8 3 3 2 12
9

Эллас Верона - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.10.2023 - изображение 1"Фрозіноне"

 8 3 3 2 12
10

Рома

 8 3 2 3 11
11

"Болонья"

 8 2 5 1 11
12

"Сассуоло"

 8 3 1 4 10
13

"Лаціо"

 8 3 1 4 10
14

"Торіно"

 8 2 3 3 9
15

"Дженоа"

 8 2 2 4 8
16

"Еллас Верона"

 8 2 2 4 8
17

"Удінезе"

 8 0 5 3 5
18

"Емполі"

 8 1 1 6 4

В четверг Де Лаурентис дал обширное интервью всем желающим. Как всегда - без тормозов. "Гарсия ощутил себя в центре критики, и я поспешил протянуть ему руку, дать понять, что мы идём вперёд вместе. Мы все готовы исправлять ошибки, и надеемся, что ошибки никогда не повторятся". Он также заявил, что говорил со всеми игроками и угрожает двойными штрафами всем, кто посмеет протестовать при замене во время матча.

При этом АДЛ также заявил, что не уволил Гарсию, поскольку увольнение всегда тяжело сказывается на команде, а также поскольку очень мало свободных тренеров, играющих с высоким прессингом и с тактической схемой 4-3-3.

Сам же Гарсия на предматчевой пресс-|конференции уже с первого вопроса начал реагировать резко. Требовал спрашивать, только о "Вероне", заявлял, что теперь знает, кто его друг, а кто - враг. Уверял, что он очень спокоен и беззаботен. И что говорил с болельщиками и функционерами клуба и получил полную поддержку.

Между строк всех этих выступлений читаются очень ясно два тезиса. Первый - "Наполи" под неимоверным давлением. Второй - Гарсия на грани отставки.

В "Вероне" все гораздо тише. Просто из-за калибра клуба. Но и там уже начинает расти недовольство. Уж слишком ослепили две победы в двух первых турах. С тех пор "мастифы" не побеждали, набрали в шести турах лишь два очка и скатились туда, где пребывали и в предыдущем сезоне - очень близко к зоне вылета. Страхи весны, когда в итоге доигрались до плей-офф против вылета, очевидны.

В последние годы "Верона" - весьма неудобный соперник для "Наполи". Умеет устраивать ему головомойки. Еще со времен Ивана Юрича сохранила стремление к силовой борьбе и интенсивности. Потому любым грандам тяжело против неё. "Милан" и "Аталанта" в конце сентября победили её лишь со счетом 1:0. Вряд ли "Наполи" будет легче.

Последние матчи команд

Эллас Верона - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.10.2023 - изображение 2

Кадры

У "Наполи" остаются проблемы в центре обороны. Жезус не готов. Ррахмани вернулся, но он не в лучшей форме. Также в центре поля вылетел танк Ангисса. Каюст - новичок, и доныне выглядел каким-то перепуганным. Но самое главное - после матча сборной вылетел центрфорвард Осимхен. Автор шести голов в лиге в нынешнем в сезоне. Распадори или Симеоне заменит его, но равноценно ли?

Левый защитник Оливера прибыл из Южной Америки, и Гарсия признает, что он очень устал. Значит, Руи?

У "Вероны" главные проблемы в центре обороны. Давидович, Хиен, Кабаль под вопросом. Кто из них будет готов? Рулетка. Также левый латераль Дойг вряд ли будет готов. Опорник-атакер Дуда и чистый атакер Суслов не совсем готовы. Не факт, что их бросят с первых минут.

"Наполи" играет по схеме 4-3-3, "Верона" - 3-4-2-1.

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Коппола, Амионе, Ф. Терраччьяно, Дуда, Фолоруншо, Чачуа, Лазович, Нгонг, Джурич

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Руи, Лоботка, Каюст, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия

Цифры и факты

  • Из шести последних очных матчей "Верона" выиграла один, "Наполи" - два, еще три завершились вничью. Правда, из шести последних очных на "Бентегоди" "Верона" выиграла один и пять проиграла
  • В последних шести матчах "Верона" не побеждала. Две ничьи и четыре поражения. При этом две ничьи со счетом 0:0. В последних пяти матчах она забила один мяч и пропустила четыре
  • В последних шести домашних матчах лиги "Верона" одержала лишь одну победу. Также два матча свела вничью и три проиграла
  • "Наполи" выиграл лишь два из шести последних матчей в лиге. Причём в победных забивал по четыре мяча. В других четырёх в целом забил четыре
  • В гостях в лиге "Наполи" выиграл два из последних семи матчей. Также сведя четыре матча вничью и потерпев одно поражение

Прогноз: Эллас Верона - Наполи 0:1

"Наполи" явно в кризисе. Прежде всего - в психологическом. Еще и без Осимхена и Ангиссы будет тяжело. Еще и соперник традиционно неудобный. Но неудобный он как раз большей частью в Неаполе, а не в Вероне. Да и сейчас в целом "Верона" в игровом кризисе. Ожидаем очень вязкую, неприятную игру. Любой результат не удивит. Что удивит - так это обилие голов. Такого не должно быть.

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