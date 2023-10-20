Эллас Верона - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.10.2023

Очередной перерыв на матчи сборных окончен, и Серия А вновь возвращается. Так получилось, что начинает новый отрезок чемпион. Впрочем, в "Наполи" сейчас не думают о том Скудетто, поскольку завязли в текущих проблемах. Даже сообщают о конфликте главного тренера Руди Гарсии с лидерами команды. Пришлось вмешаться даже президенту Аурелио Де Лаурентису. Насколько ситуация повлияет на матч в Вероне?

21 октября. 16:00. Серия А. Девятый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

4 "Фіорентина" 8 5 2 1 17 5 "Наполі" 8 4 2 2 14 6 "Аталанта" 8 4 1 3 13 7 Монца 8 3 3 2 12 8 Лечче 8 3 3 2 12 9 "Фрозіноне" 8 3 3 2 12 10 Рома 8 3 2 3 11 11 "Болонья" 8 2 5 1 11 12 "Сассуоло" 8 3 1 4 10 13 "Лаціо" 8 3 1 4 10 14 "Торіно" 8 2 3 3 9 15 "Дженоа" 8 2 2 4 8 16 "Еллас Верона" 8 2 2 4 8 17 "Удінезе" 8 0 5 3 5 18 "Емполі" 8 1 1 6 4

В четверг Де Лаурентис дал обширное интервью всем желающим. Как всегда - без тормозов. "Гарсия ощутил себя в центре критики, и я поспешил протянуть ему руку, дать понять, что мы идём вперёд вместе. Мы все готовы исправлять ошибки, и надеемся, что ошибки никогда не повторятся". Он также заявил, что говорил со всеми игроками и угрожает двойными штрафами всем, кто посмеет протестовать при замене во время матча.

При этом АДЛ также заявил, что не уволил Гарсию, поскольку увольнение всегда тяжело сказывается на команде, а также поскольку очень мало свободных тренеров, играющих с высоким прессингом и с тактической схемой 4-3-3.

Сам же Гарсия на предматчевой пресс-|конференции уже с первого вопроса начал реагировать резко. Требовал спрашивать, только о "Вероне", заявлял, что теперь знает, кто его друг, а кто - враг. Уверял, что он очень спокоен и беззаботен. И что говорил с болельщиками и функционерами клуба и получил полную поддержку.

Между строк всех этих выступлений читаются очень ясно два тезиса. Первый - "Наполи" под неимоверным давлением. Второй - Гарсия на грани отставки.

В "Вероне" все гораздо тише. Просто из-за калибра клуба. Но и там уже начинает расти недовольство. Уж слишком ослепили две победы в двух первых турах. С тех пор "мастифы" не побеждали, набрали в шести турах лишь два очка и скатились туда, где пребывали и в предыдущем сезоне - очень близко к зоне вылета. Страхи весны, когда в итоге доигрались до плей-офф против вылета, очевидны.

В последние годы "Верона" - весьма неудобный соперник для "Наполи". Умеет устраивать ему головомойки. Еще со времен Ивана Юрича сохранила стремление к силовой борьбе и интенсивности. Потому любым грандам тяжело против неё. "Милан" и "Аталанта" в конце сентября победили её лишь со счетом 1:0. Вряд ли "Наполи" будет легче.

Последние матчи команд

Кадры

У "Наполи" остаются проблемы в центре обороны. Жезус не готов. Ррахмани вернулся, но он не в лучшей форме. Также в центре поля вылетел танк Ангисса. Каюст - новичок, и доныне выглядел каким-то перепуганным. Но самое главное - после матча сборной вылетел центрфорвард Осимхен. Автор шести голов в лиге в нынешнем в сезоне. Распадори или Симеоне заменит его, но равноценно ли?

Левый защитник Оливера прибыл из Южной Америки, и Гарсия признает, что он очень устал. Значит, Руи?

У "Вероны" главные проблемы в центре обороны. Давидович, Хиен, Кабаль под вопросом. Кто из них будет готов? Рулетка. Также левый латераль Дойг вряд ли будет готов. Опорник-атакер Дуда и чистый атакер Суслов не совсем готовы. Не факт, что их бросят с первых минут.

"Наполи" играет по схеме 4-3-3, "Верона" - 3-4-2-1.

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Коппола, Амионе, Ф. Терраччьяно, Дуда, Фолоруншо, Чачуа, Лазович, Нгонг, Джурич

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Руи, Лоботка, Каюст, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия

Цифры и факты

Из шести последних очных матчей "Верона" выиграла один, "Наполи" - два, еще три завершились вничью. Правда, из шести последних очных на "Бентегоди" "Верона" выиграла один и пять проиграла

В последних шести матчах "Верона" не побеждала. Две ничьи и четыре поражения. При этом две ничьи со счетом 0:0. В последних пяти матчах она забила один мяч и пропустила четыре

В последних шести домашних матчах лиги "Верона" одержала лишь одну победу. Также два матча свела вничью и три проиграла

"Наполи" выиграл лишь два из шести последних матчей в лиге. Причём в победных забивал по четыре мяча. В других четырёх в целом забил четыре

В гостях в лиге "Наполи" выиграл два из последних семи матчей. Также сведя четыре матча вничью и потерпев одно поражение

Прогноз: Эллас Верона - Наполи 0:1

"Наполи" явно в кризисе. Прежде всего - в психологическом. Еще и без Осимхена и Ангиссы будет тяжело. Еще и соперник традиционно неудобный. Но неудобный он как раз большей частью в Неаполе, а не в Вероне. Да и сейчас в целом "Верона" в игровом кризисе. Ожидаем очень вязкую, неприятную игру. Любой результат не удивит. Что удивит - так это обилие голов. Такого не должно быть.