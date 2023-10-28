Наполи - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.10.2023

"Милан" и "Наполи" - чемпионы Италии двух последних лет. То есть ещё совсем недавно умели играть большие матчи, добывать большие победы. Но в нынешнем сезоне такое их умение пропало напрочь. И в плане характера, и в плане банального качества им очень много не хватает в противостояниях с сильными командами. Хватит ли в противостоянии друг с другом?

29 октября. 21:45. Серия А. Десятый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

1 "Інтер" 9 7 1 1 22 2 "Мілан" 9 7 0 2 21 3 Ювентус 9 6 2 1 20 4 "Фіорентина" 9 5 2 2 17 5 "Наполі" 9 5 2 2 17 6 "Аталанта" 9 5 1 3 16

"Неделя огня" - так СМИ назвали нынешний период "Милана". Хотя бы из-за календаря. "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", теперь "Наполи". И первых два матча "россонери" проиграли, даже не забив ни единого мяча. Даже не создав практически ничего в атаке. А в обороне пропуская быстрые контратаки соперников, удар издали с рикошетом, прорывы Килиана Мбаппе. Привезя удаление против "Юве" уже на сороковой минуте.

Стефано Пиоли не желает слишком драматизировать, говоря, что до удаления в Милане и в первом тайме в Париже его команда играла лучше соперников. Разозлился на Давиде Калабрию, говорившего о неорганизованности и призывающего тех, кто не верит в успех, уйти прочь. Тренер заявил, что капитан неправ, и все игроки работают тяжело.

СМИ и болельщики почти полностью соглашаются с Калабрией. Считают, что "Милан" неорганизован, слишком часто оставляет своих защитников один-на-один с быстрыми форвардами, слишком высоко прессингует, оставляя разрывы. А в атаке лишен идей. Что просто слаб для Топ-матчей. Вспоминают 1:5 от "Интера" в середине сентября. Доверие Пиоли на весьма низком уровне.

На низком уровне и доверие Руди Гарсии. Все Топ-матчи с новым тренером были проиграны, ещё и дома - 1:2 "Лацио", 1:3 "Фиорентине", 2:3 "Реалу". После "фиалок" у него была своя "неделя огня", и президент Аурелио Де Лаурентис признал, что думал уволить тренера. Заявив также, что будет защищать его, угрожал игрокам и начал посещать тренировочную базу команды намного чаще, чем обычно.

Игра против "Униона" в гостях в Лиге Чемпионов во вторник была весьма низкого уровня, и если кто-либо заслужил забить - то это соперник. В итоге решили индивидуальные действия Хвичи Кварацхелии. Он (два гола) и Маттео Политано (гол и два ассиста) сделали игру и в девятом туре лиги в Вероне, и там команда в целом выглядела солидные и живее, чем обычно. Но это все еще не чемпионский уровень.

Неудивительно, что Corriere Dello Sport называет матч деликатным для всех, и особенно - для двух тренеров. Также называет настоящим экзаменом на зрелость. Сам Пиоли признает, что его команда напряжена, но считает, что и должна такой быть после двух таких поражений.

Пикантна эта встреча и ещё из-за памяти о ссоре тренеров восемь лет тому в Римском дерби. Пиоли и Гарсия тогда обозвали друг друга "лжецом" и "дураком". Правда, сейчас заявляют, что все то уже в далеком прошлом и хвалят друг друга.

"Наполи" всегда желает доминировать, владеть мячом. В принципе, доминировать желает и "Милан". Но в предыдущем сезоне он преуспел против этого соперника, играя из глухой обороны. В быстрых контратаках в лиге в Неаполе он добыл 4:0. Как получится на этот раз?

Цифры и факты

Шесть последних очных матчей в лиге завершились гостевыми победами. В том числе 4:0 "Милана" в Неаполе в предыдущем сезоне. Тогда в Милане неаполитанцы выиграли со счетом 2:1. В целом в Неаполе в лиге "Милан" выиграл три матча подряд, пропустив один мяч и не проиграл четыре подряд. Четыре подряд в лиге там он не выигрывал никогда

Также команды в сезоне 2022/23 встречались в Лиге Чемпионов. Там все вышло стандартнее. 1:0 в Милане в пользу хозяев, 1:1 в Неаполе. Таким образом, в 2023-ем году в очных матчах во всех турнирах впереди "Милан" - две победы и ничья

"Наполи" проиграл два из трех последних домашних матчей в лиге, столько же, сколько в предыдущих 23-ех матчах. Два поражения дома подряд в лиге он не терпел с декабря 2021-го года

"Милан" и "Наполи" - лидеры Серии А по голам во второй трети матча - девять и семь соответственно

Рафаэль Леау набрал семь очков по схеме "гол+пас" в восьми последних матчах против команд, на момент начала тура находившихся в Топ-5 - пять голов и два ассиста. В том числе дубль в Неаполе в апреле

Матч против "Пари Сен-Жермен" стал двухсотым для Стефано Пиоли во главе "Милана"

Последние матчи команд

Кадры

Удалённый против "Ювентуса" Тиав дисквалифицирован. Как и тогда, его заменит Калулу. Как раз первый вратарь Маньян и левый защитник Эрнандес возвращаются после дисквалификации. А вот Лофтус-Чик и Чуквуэзе по-прежнему травмированы. Вместо первого выйдет Муса или абсолютно защитный Побега? Рядом выйдет Крунич либо Адли?

Оливье Жиру не забивал с игры ни в одном турнире с августа, Рафаэль Леау - с 23-го сентября. Их постоянно критикуют. Пора отвечать критике. И против "Наполи" они умеют. С начала 2022-го года француз забил этому сопернику три мяча во всех турнирах, португалец - два, добавив ассист.

Окафор и Йович вернутся в заявку, хотя для стартового состава ещё не готовы. Да и никто не собирался их ставить в стартовый.

В "Наполи" по-прежнему отсутствует Виктор Осимхен. Кварацхелия и Политано в его отсутствие берут игру на себя. Как и запасной форвард Распадори, на счету которого гол "Униону" и ассист в Вероне. Возможно, в таком матче Гарсия захочет выставить более натурального форварда Симеоне, но тот не в такой хорошей форме.

Опорник Ангисса вернется в заявку, но еще не готов играть полный матч. Гарсия заявляет, что не решил, выпустит ли его с первых минут. Каюст добавил в его отсутствие, но все же вызывает вопросы в плане готовности к большим матчам. Как и новичок в центре обороны Натан. С ним от "Реала" и "Фиорентины" получили по три мяча. Но бразилец должен остаться. Рядом с Ррахмани или Эстигором.

Руи и Оливера борются за место левого защитника.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Оливера, Лоботка, Каюст, Зелински, Политано, Распадори, Кварацхелия

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Крунич, Побега, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау

Прогноз: Наполи - Милан 1:1

В этих матчах побеждают гости. "Наполи" дома и вовсе проиграл все Топ-матчи в нынешнем сезоне. "Милан" все же побеждал "Рому" (даже в гостях) и "Лацио", пусть и кризисных. С другой стороны, неаполитанцы вроде бы уже начали выходить из кризиса, а миланцы глубоко в нем.

Обе команды не уверены в себе, оба тренера под давлением. В такой ситуации решить может любая деталь. А может и вообще завершиться без решения.