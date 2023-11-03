Болонья - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.11.2023

"Болонья" начала сезон в Серии А с домашнего поражения от "Милана", но затем не проиграла в том турнире в девяти матчах подряд. Добыв три победы и шесть ничьих. В том числе ничьи с "Ювентусом", "Наполи", "Интером". Способна ли продолжить серию против "Лацио"? Вполне возможно, поскольку тот играет на пределе возможностей, да и держит в уме матчи против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов и "Ромы" в лиге.

3 ноября. 21:45. Серия А. 11-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лацио"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

4 Аталанта 10 6 1 3 19 5 Наполи 10 5 3 2 18 6 Фиорентина 10 5 2 3 17 7 Лацио 10 5 1 4 16 8 Болонья 10 3 6 1 15 9 Рома 10 4 2 4 14

Девять дней тому "лациале" проиграли в одни ворота в Лиге Чемпионов тому же "Фейеноорду". Игроки и тренер признавали провальный матч, недостаток характера, Маурицио Сарри даже заявлял, что в таком духе и таким отношением команда не выйдет из группы. Но он также говорит, что лига - совсем другой турнир, и его подопечные в Серии А дожали "Фиорентину" на 95-ой минуте и одержали третью победу подряд.

Матч против "фиалок" в Риме в понедельник получился непростым. Сарри признал, что в первом тайме его команда играла слабее соперника, слишком часто ошибалась в передачах, мало двигалась. Упомянул удар соперника в стойку. Но также заявил, что во втором тайме создала немало по-настоящему опасных моментов и в целом, опираясь на такие, заслужила победить.

Перерыв между понедельником и пятницей не очень велик. Но ведь "Болонья" играла во вторник. Став одной из всего двух команд из восьми, не дотянувших решение вопроса во втором раунде Кубка до добавленного либо дополнительного времени. Хотя победой обязана двум голам на добивании, сейвам своего вратаря, попаданию "Вероны" в каркас ворот и удалению в составе соперника на 73-ей минуте. Сложный матч.

Сложно было и в предыдущем туре лиги, когда "россоблу" увезли ничью с гостевого матча против "Сассуоло". Обе команды славятся успехами и яркой игрой против грандов, но в очном матче довольно неожиданно устроили скучную возню. В последнем же домашнем матче лиги был переигран "Фрозиноне" со счетом 2:1 благодаря мощному отрезку в первом тайме и не более того. В концовке пришлось отбиваться.

Прямо перед этим "Болонья" провалила начало в гостях против "Интера", но в итоге стала первой командой с 2019-го года, отыгравшейся против него с 0:2 и не проигравшей.

Обе команды, и особенно их тренеры, обладают репутацией атакующих, ярких. Но на самом деле яркость достигают почти исключительно в контратаках, а не в позиционных. Да и создают немного. Обе не в Топ-10 Серии А нынешнего сезона по ударам по воротам. По владению мячом "Болонья" шестая, а "Лацио" - восьмой. Обе в последнее время не впечатляют в атаке. Так что скорее ожидаем вязкий матч со всплесками.

Последние матчи команд

Кадры

Чиро Иммобиле усиленно пытаются вернуть форму. Сарри сказал, что ждёт его. Форвард ещё не готов, но, учитывая плотный календарь, сегодня скорее выйдет в стартовом составе за счет Кастельяноса. Правду говоря, это ослабляет команду, особенно в плане скорости. Но ротация нужна. Да и Чиро, выйдя на замену в понедельник, реализовал решающий пенальти на 95-ой минуте.

Возможен также уход в запас левого вингера Дзакканьи в пользу Педро. На правом фланге обороны всегда конкурируют Хюсай и Лаццари. А в центре поля позади Луиса Альберто есть варианты. Весино, Катальди, Камада, Гендузи, Ровелла. Последние двое лидируют в последнее время, но сегодня матч ротации.

Травмирован центральный защитник Казале, но с Патриком "Лацио" даже лучше.

В "Болонье" возвращаются защитники Беукема и Пош. Очень важно, поскольку матч против "Интера" ей пришлось завершать с тремя левыми защитниками на поле, а правый Де Сильвестри травмировался прямо сейчас. Беукема только-только вернулся, а вот правый Пош уже был в заявке, да и нужен срочнее. Возвращается и левый защитник Кристиансен.

Мотта почти всегда предпочитает более оборонительного игрока на одном из флангов вдобавок к трем опорникам. Ранее это был опорник Эбишер справа, теперь Салемакерс слева. Быстрый и техничный Ндой постарается стать суперсабом. Лучшие бомбардиры команды правый вингер Орсолини (четыре гола в лиге), форвард Зиркзее (три) и опорник Фергюсон (два) вызывают интерес грандов.

"Болонья": Скорупски, Пош, Бонифаци, Калафиори, Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Орсолини, Фергюсон, Салемакерс, Зиркзее

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро

Цифры и факты

После победы в марте 2012-го года над "Лацио" в лиге "Болонья" не побеждала его в том турнире в течение 15-ти матчей - восемь поражений и семь ничьих. После чего в пяти матчах установился паритет - по две победы и ничья

В четырех последних очных матчах в Болонье хозяева не проигрывали - две ничьи и две победы, в трех последних таких не пропускали. Последний такой в марте завершился результатом 0:0. Четыре домашних матча лиги подряд без пропущенных против этого соперника "Болонья" не выдавала с 1988-го года. Сегодня это может произойти

"Болонья" не проиграла в девяти последних матчах лиги. Три победы и шесть ничьих. В том числе 0:0 с "Наполи" дома, 1:1 с "Ювентусом" и 2:2 с "Интером" в гостях

"Болонья" выдала серию из трех 0:0 в лиге, но в четырех последовавших матчах после этого в турнире с её участием были забиты 12 мячей, то есть в среднем три за матч. В трех из этих четырех было забито более двух мячей

"Лацио" побеждал в четырех из пяти последних матчей лиги (одно поражение) и не пропускал в трех из них

Три из четырёх последних побед "Лацио" во всех турнирах состоялись благодаря голам после 85-ой минуты. Конкретно - на 86-ой и дважды на 95-ой. В гостях над "Селтиком" в Лиге Чемпионов и дома в лиге над "Аталантой" и "Фиорентиной"

В последних 12-ти домашних матчах лиги "Болонья" проиграла лишь однажды - пять побед и шесть ничьих. В последних четырёх таких на её счету три победы и ничья

Прогноз: Болонья - Лацио 1:1

Патрик говорит о неделе "Болонья"-"Фейеноорд"-"Рома" как о фундаментальной. Но, правду говоря, более фундаментальными выглядят два последних матча. Первый немного в тени. А недооценка матча против "россоблу" может очень дорого стоить. "Болонья" очень крепка, давно не проигрывала, её тренер Тьяго Мотта заявляет, что не боится "Лацио".

С таким соперником, таким календарем и нелюбовью римлян к темпу трех матчей за девять дней их поражение в Болонье выглядит даже более логичным, чем победа. Но ещё более логичной выглядит ничья. Ведь "Болонья" к матчам посреди недели тем более не привыкла. А такой был во вторник. Ничья без обилия голов, поскольку командам непросто создавать и ещё сложнее реализовывать.