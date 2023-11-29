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Ювентус интересуется полузащитником Болоньи
Болонья хочет играть в Еврокубках
1000 Cuori Rossoblu
Льюисом Фергюсоном, полузащитником "Болоньи", интересуется "Ювентус". Об этом сообщает Николо Скира
Между представителями туринского клуба и агентами футболиста состоялись первые переговоры.
Сообщается, что клуб не хочет продавать игрока в рамках ближайшего трансферного окна, потому что хочет играть в еврокубках в следующем году.
#Juventus are still interested in Lewis #Ferguson. Positive first talks with his agents, but #Bologna would prefer to sell him at the end of the season and not in the January #transfers window because they want to arrive in Europe https://t.co/tmRIIL6u6u— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 28, 2023
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