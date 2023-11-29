Ювентус интересуется полузащитником Болоньи

Льюисом Фергюсоном, полузащитником "Болоньи", интересуется "Ювентус". Об этом сообщает Николо Скира

Между представителями туринского клуба и агентами футболиста состоялись первые переговоры.

Сообщается, что клуб не хочет продавать игрока в рамках ближайшего трансферного окна, потому что хочет играть в еврокубках в следующем году.