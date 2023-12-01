Монца - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.12.2023

"Ювентус" выдержал экзамен, которого очень боялся. Не проиграл дома "Интеру" и даже играл как минимум не хуже его. Возможно, даже лучше. Но все же ничья - это потеря очков, и "Милан" с "Наполи" немного приблизились. Потому нужно возвращаться к базису - победам над середняками и аутсайдерами. Впрочем, сегодня играть с середняком, который переиграл туринцев в предыдущем сезоне дважды.

1 декабря. 21:45. Серия А. 14-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Ювентус"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

1 Интер 13 10 2 1 32 2 Ювентус 13 9 3 1 30 3 Милан 13 8 2 3 26 4 Наполи 13 7 3 3 24 5 Рома 13 6 3 4 21 6 Болонья 13 5 6 2 21 7 Фиорентина 13 6 2 5 20 8 Аталанта 13 6 2 5 20 9 Монца 13 4 6 3 18 10 Фрозиноне 13 5 3 5 18

Фабио Капелло заявил, что, учитывая все факторы, "Ювентус" не мог сделать больше против "Интера", и нужно похвалить его за полное перекрытие атаки фаворита (кроме гола) и игру на равных. Другие эксперты согласны. Объективно так и есть.

Хотя, правду говоря, от игры "Юве" и особенно - от высказываний после матча - несколько пахло менталитетом малой команды, аутсайдера. Непривычно слышать такое от него. Массимилиано Аллегри и даже глава семьи Аньелли Джон Элканн говорили о положительных игре и результате. И это в матче, в котором туринцы нанесли лишь четыре удара по воротам, причем ни одного - во втором тайме.

С другой стороны, учитывая состав команды, отсутствие усиления летом, травмы и дисквалификации, она идет и вправду очень хорошо. Всего в двух очках позади первого места и борется за Скудетто, в четырех - над третьим, в девяти - над пятым. Она очень стабильна, собранна, почти идеальна в обороне. Хотя и явно не хватает яркости, мыслей, скорости, да и желания в атаке. Типичная команда Аллегри.

Аллегри говорит, что желает продолжить путь первых 13-ти туров. Что ж, в большинстве тех туров его команда играла невзрачно в атаке. Забивала в самой концовке, со стандартных положений, рикошетов, заталкивала с метра. После 16-го сентября все шесть побед дались очень тяжело. Будет очень тяжело и сегодня.

"Монца" в целом начала сезон слабо, тремя поражениями в четырех матчах лиги и Кубка. Но постепенно исправилась, и ныне вновь идет в Топ-10. А вокруг главного тренера Раффаэле Палладино постоянно циркулируют слухи о переходе летом в Топ-клуб. Даже о "Ювентусе". Об этом ему задали вопрос на предматчевой пресс-конференции и получили раздраженный ответ: "Сейчас не время говорить о таком".

Команда Палладино в нынешнем сезоне выглядит менее впечатляюще, чем в предыдущем, когда набрала десять очков в четырех матчах против "Ювентуса" и "Интера", не пропустив в трех из них. Играет не так динамично, создает, забивает и побеждает не так много. Слишком увлекается ничьими. Но остается сильной собранной командой.

Она желает продлить серию побед в лиге против "бьянконери" и вообще добыть первую победу в сезоне над грандов. Показатели против них на данный момент - 1:1 против "Лацио" и три поражения без забитых, но все эти четыре матча состоялись в гостях. Дома шансов больше. В последнем матче против гранда она проиграла "Роме" в Риме лишь из-за пропущенного на 90-ой минуте.

"Монца" опережает "Ювентус" по владению мячом в лиге на шесть позиций. Нисколько не удивит, если опередит и в очном матче. А вот по ударам по воротам и в створ команды очень близки, и сегодня обе способны создать на равных.

Последние матчи команд

Кадры

После почти двух месяцев отсутствия капитан "Ювентуса" Данило возвращается, но вряд ли в стартовый состав. Алекс Сандро уже вернулся. Веа по-прежнему травмирован. Последний опорник Локателли вышел в Дерби Италии лишь на замену и сейчас не полностью готов. Аллегри заявил, что решит сегодня, он или молодой Николусси Кавилья, отыгравший хорошо в дерби.

Отыграл там хорошо и Душан Влахович, забивший впервые с четвертого тура. Ассист ему - первый для Федерико Кьезы в сезоне. Но Аллегри заявил, что один из них, скорее всего, получит отдых. Милик и Кен готовы.

У "Монцы" наибольшее внимание на атакующего полузащитника Кольпани, о котором говорят все гранды, в том числе и сам "Ювентус". Вратарь Ди Грегорио также отлично играет. Пришедшие летом из "Интера" опытные Гальярдини и Д"Амброзио сыграют свое Дерби Италии.

Травмы Виньято, Иццо и Капрари и дисквалификация Папу Гомеса за допинг - уже давно не новости.

"Монца" играет по тактической схеме 3-4-2-1, "Ювентус" - 3-5-2.

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли, Д"Амброзио, Кальдирола, А. Карбони, Кирьякопулос, Пессина, Гальярдини, Кольпани, Мота, Коломбо

"Ювентус": Щенсны, Камбиазо, Гатти, Бремер, Ругани, Костич, Локателли, МакКенни, Рабио, Милик, Кьеза

Цифры и факты

В предыдущем сезоне в очных матчах в лиге дважды победила "Монца" - 1:0 дома и 2:0 в гостях. Также команды встречались в Кубке. В Турине. Здесь победил "Ювентус" - 2:1

"Ювентус" не проигрывал в восьми последних матчах - шесть побед и две ничьи

"Ювентус" не пропускал в шести матчах подряд, но затем пропустил подряд от "Кальяри" и "Интера". В гостях он не пропускал в последних трех

"Монца" одержала лишь одну победу, но и потерпела лишь одно поражение в пяти последних матчах. Остальные три - ничьи 1:1. Она пропускала во всех пяти последних, но до этого не пропустила в трех подряд

Любимый счет в матчах "Монцы" в нынешнем сезоне - 1:1, так завершились пять в целом и три из четырех ее последних матчей. Любимый счет "Ювентуса" - 1:0 в его пользу. Так завершились четыре в целом и три из пяти его последних матчей

В семи из восьми последних матчей "Ювентуса" и восьми из десяти - "Монцы" - забивалось менее трех мячей. Сам "Юве" забил более одного мяча лишь в одном из пяти последних матчей и в двух из восьми. "Монца" забила более одного также лишь в одном из пяти и в двух из 11-ти

Прогноз: Монца - Ювентус 0:1

После поражения в Монце в сентябре 2022-го года Аллегри выводили под полицейским эскортом, поражение от нее в Турине в январе 2023-го было более чем заслуженным. Но сейчас "Ювентус" гораздо сильнее, чем был тогда, а "Монца" - несколько слабее. Массимилиано напомнил о тех матчах и хочет реванш. А Палладино хочет остаться без домашних поражений и рассчитывает на болельщиков.

В этом матче будет мало голов. Вряд ли больше двух. Возможно, лишь один и любимый результат "Ювентуса". Хотя и любимый результат "Монцы" - 1:1 - никак нельзя исключать.