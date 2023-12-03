Наполи - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.12.2023

"Тур Де Форс" - так в Италии любят называть серию сложных матчей, в которых постоянно приходится демонстрировать эту самую форс, силу. "Наполи" сейчас в разгаре такой. Вальтер Мадзарри начинает вторую каденцию серией "Аталанта"-"Реал Мадрид"-"Интер"-"Ювентус". Два первых матча уже состоялись. Их результаты - очень важная победа и почти не важное поражение. Как продолжится?

3 декабря. 21:45. Серия А. 14-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 Ювентус 14 10 3 1 33 2 Інтер 13 10 2 1 32 3 Мілан 14 9 2 3 29 4 Наполі 13 7 3 3 24 5 Рома 13 6 3 4 21

Победа в Бергамо и вправду была очень важной. Она позволила добавить энтузиазма и веры в Мадзарри, которые среди болельщиков и так были на высоте, но среди игроков и экспертов, прежде всего отмечающих его неудачную карьеру в последние годы - нет. Тем более, что принесли три очка две замены тренера, то есть тренерская рука. Мадзарри в целом удивился, что игроки так быстро восприняли его идеи.

Выступление в Мадриде также принесло позитив, несмотря на поражение. Еще на 83-ей минуте счет был 2:2, и Мадзарри назвал игру своей команды к этому времени очень хорошей, если не блестящей.

Проблема сейчас в усталости игроков, о которой говорил тренер.

Усталость меньшая в "Интере". Хотя он проводит свой мини-тур де форс. "Ювентус" и "Наполи" в гостях в двух турах подряд, а между ними - "Бенфика" в Лиссабоне в Лиге Чемпионов. Последний матч, правда, мало значил, и Симоне Индзаги очень активно ротировал состав. Это дало последствия в виде 0:3 после первого тайма, но тот же второй состав начал возвращаться в начале второго. Итог - 3:3.

В Турине же ровно неделю тому состоялась вязкая битва с минимумом футбола и лишь одним ударом по воротам во втором тайме. Индзаги был доволен собранностью и борьбой подопечных, забитым мячом и ничьей там, где год назад в лиге проиграл без забитых. Также следует отметить победу в Бергамо в ноябре, очень похожую по стилю на победу там "Наполи". Так что "Интер" точно силен и организован.

Чемпион против лидера турнирной таблицы, еще и потерявшего первое место из-за победы "Ювентуса" в пятницу, то есть сверхмотивированного. Две лучшие команды лиги по забитым мячам и ударам по воротам, две из трех лучших по владению мячом. Обе в настроении, полны энтузиазма. Обе любят атаковать, но не гнушаются и жёсткой борьбы, вязкой игры. Что может быть круче?

Официальный Твиттер "Наполи" уже призывает болельщиков: "Готовьте свои голоса". Будем надеяться, что готовить будут лишь это. Поскольку отношения между фанами команд плохие, и доходило даже до убийства.

Последние матчи команд

Кадры

Разумеется, Индзаги вернёт в стартовый состав лидеров, отдыхавших с первых минут против "Бенфики". Зоммера, Димарко, Чалханоглу, Бареллу, Мхитаряна, Тюрама и Лаутаро Мартинеса. Также близок к возвращению травмированный правый латераль Думфриз. Его придется задействовать даже не совсем здоровым, поскольку Павар и Бастони до сих пор травмированы, а Куадрадо играл из-за травм очень мало.

Фраттези, Арнаутович и Алексис Санчес забили в Лиссабоне и будут готовы помочь выходом на замену в Неаполе. Карлос Аугусто, Асллани и Клаассен отыграли хуже, а Биссек - очень плохо, но и они могут помочь.

Тюрам и Лаутаро сделали гол в Турине, и у двоих на счету уже 17 в сезоне в лиге. Маркус также заработал пенальти в Лиссабоне.

У "Наполи" травмированы оба левых защитника. Жуану Жезусу хорошо знакома эта позиция, и он продолжит замещать Руи и Оливеру. Хотя возможен выход Натана там. Ррахмани и Эстигор могут заместить в центре обороны. В центре поля Элмас может сдвинуть Зелински и благодаря своим голам в ноябре в Салерно и Бергамо, и из-за повреждения поляка в Мадриде.

Линдстрем возвращается, но на правом фланге атаки первенство у Политано, автора уже пяти голов и трех ассистов в лиге в сезоне. А на правом фланге обороны всегда капитан Ди Лоренцо. Он ассистировал и в Бергамо, и в Мадриде.

Главный вопрос - выйдет ли в стартовом составе после почти двух месяцев Виктор Осимхен. Он уже активно выходит на замену, сделал ассист в Бергамо, отыграл целый тайм в Мадриде. Похоже, настало его время, хотя Мадзарри говорит, что он не готов на сто процентов. В Мадриде забивал Симеоне, а на счету Распадори уже четыре гола и два ассиста во всех турнирах в сезоне.

Хвича Кварацхелия уже заждался Оси. Вряд ли случайно у грузина нет ассистов с 24-го октября и есть лишь один гол с тех пор - в Бергамо.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус, Лоботка, Ангисса, Элмас, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" выдал серию из семи матчей без поражений от "Наполи" в лиге на всех полях (пять побед, две ничьи), но затем уступил ему - в Неаполе, в мае. Это поражение также прервало серию "нерадзурри" в Неаполе в лиге из трех матчей без них - две ничьи и победа

"Интер" забивал "Наполи" в десяти последних матчах в лиге, не пропустив в четырех из них. В Неаполе в лиге он забивал в последних пяти, но и пропускал во всех них

"Интер" не проигрывал никому в семи последних матчах в лиге - пять побед и две ничьи. В гостях в лиге он также не проигрывал в последних семи - шесть побед и одна ничья. Последним, кто побеждал его, был "Наполи"

"Наполи" пропускал в пяти из шести последних матчей в лиге и во всех турнирах

"Наполи" одержал лишь одну победу в пяти последних домашних матчах лиги - также ничья и три поражения. Во всех турнирах он не побеждал в последних пяти - две ничьи и три поражения

"Наполи" забивал в 11-ти из 12-ти последних матчей во всех турнирах, "Интер" забивал во всех 18-ти в нынешнем сезоне

"Наполи" забивал дома во всех турнирах в 12-ти матчах подряд, после чего уступил "Эмполи" со счетом 0:1

Прогноз: Наполи - Интер 1:2

Нисколько не секрет, что "Интер" в нынешнем сезоне выглядит сильнее "Наполи". "Нерадзурри" еще и отлично играют в гостях, а их соперник плохо - дома. Первые долго отдыхали в среду, в то время, как вторые играли в Мадриде полным составом в полную мощь. Разумеется, на энтузиазме Мадзарри "Наполи" более чем способен добыть результат, но и на тренерской скамье преимущество очевидно.

Почти наверняка забьют обе.