Торино - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.12.2023

Результаты первых девяти матчей 14-го тура Серии А, с одной стороны, предоставляют "Аталанте" возможность сократить отставание от четвертого места до одного очка, с другой - оставляют на восьмом. Что изменит выезд к "Торино", к ученику и другу Джан Пьеро Гасперини Ивану Юричу? После обеспечивания первого места в группе Лиги Европы бергамцы хотят как следует сосредоточиться на лиге. Получится ли?

4 декабря. 21:45. Серия А. 14-ый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

4 Рома 14 7 3 4 24 5 "Наполі" 14 7 3 4 24 6 "Фіорентина" 14 7 2 5 23 7 "Болонья" 14 5 7 2 22 8 "Лаціо" 14 6 2 6 20 9 "Аталанта" 13 6 2 5 20 10 Монца 14 4 6 4 18 11 "Фрозіноне" 14 5 3 6 18 12 "Торіно" 13 4 4 5 16 13 Лечче 14 3 7 4 16

Ничья в Бергамо против "Спортинга" в четверг (1:1) была непростой, могла превратиться и в поражение. Но в итоге все обошлось, и задание победы в группе Лиги Европы выполнено уже в пятом туре. А вот в лиге команда отстает. В последних трех матчах набрала лишь одно очко. Причём если против "Интера" и "Наполи" играла прилично и боролась на равных, то против "Удинезе" - плохо, незаслуженно сравняв в добавленное время.

Гасперини говорит о неровности между таймами, об индивидуальных ошибках. Считает, что просто нужны победы для возвращения уверенности в себе, и теперь можно бросить всю энергию на Чемпионат. Но его команда скорее кажется недостаточно сильной, чем попавшей в какой-то короткий неудачный период.

"Торино" в последнее время как раз добавил после неудачного начала сезона и даже мыслей Юрича об отставке, его открытых сомнений в способности дать команде что-либо. Переход с 3-4-2-1 на 3-5-2 с двумя чистыми форвардами дал. Принёс семь очков в трех матчах лиги, да и затем поражение в Болонье состоялось при хорошей игре, доминировании. Юрич теперь говорит, что спокоен, доволен, видит правильный путь.

Победа сегодня выведет его в Топ-10. И вернет заявку на славу грозы грандов. До сих пор в нынешнем сезоне "Торо" играл против грандов плохо. Лишь одно очко в пяти матчах против них. Есть возможность исправить.

Перед матчем Гасперини и Юрич очень тепло говорили друг о друге. Они будут рады встретиться. Но их подопечные не будут чувствовать праздника, поскольку стиль этих команд - всегда яростная жёсткая борьба, прессинг, высокие скорости. Правда, обе растеряли свою лучшую игру в нынешнем сезоне. Найдут ли именно в очном матче?

Вчера "Торино" исполнилось 117 лет. Сумеют ли игроки и тренеры подарить клубу победу?

Последние матчи команд

Кадры

Форвард Туре и защитник Паломино - постоянные травмы "Аталанты". В последние недели также Толой и Дзаппакоста. Джимсити болел в последнее время, Колашинац то играет, то не может. Последний под вопросом сегодня, и возможно смещение опорника Де Роона в оборону не впервые в сезоне. Либо дебют в стартовом составе первой команды 20-летнего Бонфанти.

В атаке вылетел лучший бомбардир команды в лиге автор пяти голов Скамакка, забивавший и в четверг "Спортингу". Де Кетеларе вернулся, но не готов к стартовому составу. Так что Пашалич очень близок к первым 11-ти. Возможно, даже Муриэль окажется там во второй раз в сезоне в лиге.

Вратарь Карнезекки грубо ошибся неделю тому против "Наполи", и против "Спортинга" в четверг уже играл Муссо.

Грубо ошибся и вратарь "Торино" Гемелло, которого неожиданно поставили в ворота вместо Милинковича-Савича. Сегодня Ваня вернётся в первые 11. Схуурс, Джиджи, Сазонов травмированы, потому и у Юрича проблемы в центре обороны. Вновь там должен сыграть опорник Тамез. Продолжаются проблемы и у ведущего опорника Риччи.

В атаке сыграют бывший любимец "Аталанты" Дуван Сапата и Санабрия. Позади них в последних двух матчах играет не третий чистый опорник, а Влашич, и как раз с его приходом завершилась серия из двух побед.

"Торино": Милинкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родригес, Белланова, Илич, Линетти, Влашич, Войвода, Д. Сапата, Санабрия

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини, Де Роон, Хатебур, Эдерсон, Коопмейнерс, Руджери, Пашалич, Лукман, Муриэль

Цифры и факты

В 2017-19 годах "Торино" доминировал в очных матчах на всех полях, проиграв лишь один. Тогда он выиграл два и сыграл вничью три. Но с 2020-го года проиграл пять матчей из семи, добавив две ничьи

В 2013-2019 годах в Турине "Торино" не проигрывал "Аталанте" (четыре победы, три ничьи), но в 2020-2023 проиграл все четыре матча. Результаты последних четырёх - 0:7, 2:4, 1:2 и 1:2, причём в двух последних "быки" пропускали решающие мячи после 87-ой минуты

В последних семи очных матчах на всех полях во всех турнирах состоялось семь голов после 82-ой минуты. Шесть из них забила "Аталанта"

В последних восьми очных матчах забивалось более двух мячей, причём "Аталанта" забивала в них как минимум два. В последних шести забивали обе команды, и в целом за это время было забито 30 мячей

"Аталанта" забивала в десяти своих последних матчах во всех турнирах и в 20-ти из последнего 21-го. "Торино" не забивал в пяти из последних девяти, хотя лишь в одном из последних пяти

В нынешнем сезоне "Торино" проиграл дома в лиге лишь однажды, также добыв там две победы и три ничьи. "Аталанта" проиграла в гостях в лиге трижды, но и победила трижды, а последний матч сыграла вничью

Прогноз: Торино - Аталанта 1:2

В последнее время в этих матчах было 7:0 бергамцев в Турине, 4:4 и 3:3 в Бергамо. Не было побед "Торино". Он способен поймать уставшую после Лиги Европы, травмированную и уже немного забывшую, как побеждать, "Аталанту". Но все же последняя сильнее. По уровню и характеру.

Прежде всего, обе должны забить. Также ожидаем голов конкретно в концовке матча, и скорее в пользу "Аталанты". Поскольку она хороша в концовках (Гасперини отметил, что по статистике вторых таймов даже на равных с "Интером"), а "Торино" традиционно много пропускает в такие минуты. И от нее, и вообще.