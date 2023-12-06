Фиорентина - Парма. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 06.12.2023

2023-й год уже стал рекордным в истории "Фиорентины" по числу забитых мячей и сегодня станет рекордным по числу сыгранных матчей. Все это - благодаря финалам Лиги Конференций и Кубка Италии. "Фиалки" очень злы из-за поражения в последнем и желают взять реванш, очень мотивированы и чувствуют ответственность финалистов. Подтвердят ли эти ощущения в своем первом матче нового розыгрыша?

6 декабря. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Парма"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Состояние команд

Результаты последних пяти матчей флорентийцев, если считать все турниры, выглядят впечатляюще. Четыре победы с двумя пропущенными мячами и 0:1 в гостях от "Милана", когда сидели на воротах гранда и непонятно как умудрились не забить. В четверг они обеспечили выход из группы Лиги Конференций, в воскресенье приблизились к Топ-4 Серии А на расстояние одного очка.

Но на самом деле "Фиорентине" сейчас тяжело. Она устаёт от игры на два фронта и вынуждена выкладываться на полную, выгрызать в каждом матче. В семи последних матчах состоялись и три поражения без забитых, а лёгкая победа была лишь одна. Как раз в воскресенье дома со счетом 3:0 над последней командой Серии А. Там явно помог ранний пенальти.

Винченцо Итальяно заявил, что похвалил игроков за выход из трудного периода. Значит, такой период был. В этом никто и не сомневается. Теперь же тренер прежде всего ищет стабильность, постоянство.

Сегодня ожидается ротация, потому что просто нет выбора. Игроки сильно устали. Да и в лиге в воскресенье ожидается очень сложный матч в гостях против команды с четвертого места. Матч за шесть очков в борьбе за зону Лиги Чемпионов.

"Парму" в лиге ожидает рядовой матч. Хотя на самом деле и он важен. Поскольку в последних трех "крестоносцы" забуксовали. Набрали лишь четыре очка, причём от поражения дома от "Модены" спаслись лишь на 93-ей минуте, а в Специи победили лишь благодаря автоголу на 94-ой.

Теперь их лидерство по очкам в Серии Б не единоличное, а третье-четвертое-пятое места, над которыми гандикап был велик, подбираются. Хватит ли в такой ситуации сил и внимания на матч Кубка? Фабио Пеккья считает, что да, что матч для его команды очень важен и является витриной, заявляет, что выпустит и во Флоренции сильнейший состав. Но как на самом деле выйдет - неясно.

Обе команды играют в активный футбол, ищут доминирование, владение мячом. Разумеется, "Парма" - команда из низшего дивизиона и играет в гостях, так что будет осторожнее. Но ставить "автобус" она не собирается.

Последние матчи команд

Кадры

"Фиорентина" прибегнет к массовой ротации. Вратарь - Кристенсен вместо Терраччьяно, центр обороны - скорее всего Мина и Раньери вместо Миленковича и дисквалифицированного Кварты. Возможно, даже выйдет юный Комуццо. В центре или на правом фланге. На правом также может выйти молодой Пьерони. Ветеран Бонавентура отдохнёт, как и Артур, лучший бомбардир Нико Гонсалес даже не в заявке.

Форвард Бельтран забил лишь трижды во всех турнирах. В том числе свой первый гол в лиге в воскресенье, но с пенальти. Его коллега Нзола забил лишь дважды.

В "Парме" отсутствует Загаритис. Валенти был под вопросом, но в заявке. Опорники Камара и Бернабе отыграли по тайму в Специи, как и форварды Чолак и Шарпентье. Партипило спас от поражения в Модене и может сдвинуть Михайлу. Опытные Кристиан Ансальди и Осорио могут подвинуть Балога и Ди Кьяру в обороне. Лучший бомбардир команды вингер Бенедичак в Специи не играл, но теперь вернулся.

Впрочем, вряд ли удивит тот же стартовый состав, что был в Специи.

"Фиорентина": Кристенсен, Комуццо, Мина, Раньери, Паризи, М. Лопес, Мандрагора, Барак, Брекало, Нзола, Куаме

"Парма": Чичидзола, Ансальди, Дель Прато, Осорио, Чиркати, Бернабе, Эрнани, Эстевес, Ман, Бенедичак, Чолак

Цифры и факты

"Фиорентина" и "Парма" не встречались с сезона 2020/21. Тогда матч Серии А между ними в Парме завершился со счетом 0:0, а во Флоренции - 3:3. В целом в последних семи очных матчах на счету обеих по две победы и три ничьи

С начала 2023-го года "Фиорентина" забила 102 мяча. Это ее лучший результат в календарном году в истории. Еще один рекорд клуба должен быть установлен сегодня - матч против "Пармы" станет ее 59-ым в календарном году

"Парма" уже играла в Кубке Италии в нынешнем сезоне и прошла два раунда. Добыв гостевые победы над "Бари" из Серии Б (3:0) и "Лечче" из Серии А (4:2). Причем в последнем матче на третьей добавленной минуте счет еще был 2:2. "Фиорентина" начинает выступления в нынешнем розыгрыше турнира на стадии 1/8 финала

В предыдущем сезоне "Фиорентина" и "Парма" вылетели из Кубка от "Интера". Причем обе открывали счет в матче против "нерадзурри", но затем пропускали дважды и проигрывали со счетом 1:2. Разница в том, что "Парма" вылетела в 1/8 финала и по итогам дополнительного времени после 1:1 в основное, а "Фиорентина" проиграла в финале турнира и в основное

Прогноз: Фиорентина - Парма 1:1, 2:1 в дополнительное время

Итальяно также говорит о реванше за проигранный финал и об ответственности. При этом предостерегает от соперника и боится его. Пеккья же считает, что "Фиорентина" - команда уровня Лиги Чемпионов, против которой понадобится играть за пределами своих возможностей. Легковесно никто к матчу не отнесется.

Кубок всегда непредсказуем. Тем более, когда фаворит ротирует состав и устал после матчей лиги и Еврокубков. Здесь аутсайдер вполне способен затянуть матч в дополнительное время, а тогда скамья запасных должна решить.