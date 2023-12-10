Рома - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.12.2023

В 15-ом туре "Милан" и "Наполи" проиграли, "Лацио" не победил. Шанс для "Ромы" приблизиться к третьему месту на расстояние двух очков и отдалиться от пятого на расстояние трех. Такой нельзя упускать, тем более, что домашний матч против "Фиорентины" кажется наименее сложным в начале серии в лиге "Фиорентина"-"Болонья" в гостях- "Наполи "-"Ювентус"-"Аталанта"-"Милан".

Впрочем, у самих флорентийцев свои амбициозные планы. Ведь они отстают от "Ромы" всего на одно очко и ворвутся в Топ-4 в случае победы сегодня на "Олимпико".

10 декабря. 21:45. Серия А. 15-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

Стабильность игры "Рома" все ещё не нашла. В Лиге Европы в последних двух матчах не победила, в Серии А лёгкой победы не было с восьмого октября. Четыре последние были добыты исключительно благодаря голам после 80-ой минуты. И даже против "Удинезе", "Лечче", "Монцы" римляне не выглядели монолитными, проигрывали много отрезков. А "Сассуоло" начали забивать лишь в численном большинстве.

На четвертое место они пробились благодаря своему характеру и провалам конкурентов, а не игре. И благодаря домашнему стадиону, который бешено поддерживает до последних секунд и принес уже пять побед подряд. В гостях команда играет гораздо хуже. Хотя и там хотя бы начала побеждать, как против "Сассуоло" в 14-ом туре.

Правда, тот матч получился скандальным. Еще перед ним Жозе Моуриньо набросился на арбитра и на звезду соперника Доменико Берарди, из-за чего рискует дисквалификацией. Арбитр в итоге ошибся, назначив пенальти в пользу "Ромы", также удалил игрока "Сассуоло" (справедливо). Разговоры обо всем этом продолжались всю неделю.

"Фиорентина" также близка к Топ-4 скорее благодаря провалам конкурентов. Сама она выиграла лишь два из последних шести матчей лиги, проиграв остальные четыре без забитых. Хотя заслужила больше, доминируя против "Лацио", "Ювентуса" и "Милана", но получила 0:1 от всех трех, а от "Эмполи" в дерби дома - даже 0:2. Её вечная болезнь - реализация - никуда не ушла.

Разве что однажды со второго октября она победила в лиге легко - в предыдущем туре дома "Салернитану" с 20-го места - 3:0. Да и восьмого октября победила в очень хорошем стиле в Неаполе (3:1). Побеждала в нынешнем сезоне и "Аталанту", также забив ей три мяча (3:2). Так что она умеет выдать игру и результат против грандов, если начинает реализовывать.

Также следует отметить, что "Рома" посреди недели отдыхала, а вот "Фиорентина" в среду отыграла очень тяжёлый матч Кубка против "Пармы". Провалив первый тайм с 0:2 и совершенно разобранной игрой, но во втором преобразившись, забив в концовке дважды и в итоге выиграв серию пенальти. Успеет ли восстановиться после такого?

"Фиорентина" - вторая в лиге по владению мячом, но "Рома" недалека от неё - четвёртая. А уж на "Олимпико" желание римлян доминировать подскакивает в разы. По ударам по воротам флорентийцы третьи, а римляне лишь восьмые, но по голам подопечные Моуриньо вторые, а подопечные Винченцо Итальяно - шестые. Последним сегодня понадобится гораздо большая эффективность.

Последние матчи команд

Кадры

У "Ромы" почти все в сборе, кроме Смоллинга и Кумбуллы. Хотя Лоренцо Пеллегрини и Ренату Саншеш не в форме для первых 11-ти, да и Моуриньо уже наиграл стабильный состав. В атаке будут тащить официально лучший игрок лиги в ноябре Пауло Дибала (четыре гола и пять ассистов с начала сезона) и Ромелу Лукаку (6+1).

Дилемма, по сути, лишь на флангах схемы 3-5-2. Правый защитник Кристенсен заработал пенальти и забил свой первый мяч за клуб против "Сассуоло" и может сдвинуть Карсдорпа справа. Как и Залевски Спинаццолу - слева.

У "Фиорентины" нет лишь Додо и Кастровилли, но Кайоде вернулся после травмы в плохой форме, так что на правый фланг обороны может вернуться Паризи. А лучший бомбардир вингер Гонсалес не играл против "Пармы" и под вопросом насчёт стартового состава и сейчас. Его коллега по амплуа Иконе также вернулся не в лучшей форме, но Куаме и Брекало не лучше.

Левый вингер Соттил как раз забил и "Салернитане", и "Парме".

В целом скамья запасных против "Пармы" не доказала себя, так что сегодня вернётся привычный стартовый состав. Вот только Бельтран или Нзола в атаке? Оба с тремя голами за команду во всех турнирах, но последний забил "Парме" с игры довольно красиво, а первый забил "Салернитане", но лишь с пенальти.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Дибала, Лукаку

"Фиорентина": Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Бонавентура, Иконе, Нзола, Соттил

Цифры и факты

В четырех последних очных матчах в лиге неизменно побеждали хозяева - по две победы. Но если считать последние восемь, получается шесть побед "Ромы" и две - "Фиорентины", в том числе две победы первой во Флоренции

"Рома" выиграла четыре последних очных матча в Риме, причем три последних - с разницей более одного мяча. Правда, во всех тех трех "Фиорентина" оставалась вдесятером - на 17-ой минуте по 52-ую, на 24-ой и до конца, на 88-ой и до конца

"Рома" выиграла пять последних домашних матчей в Серии А с общей разницей мячей 15:2 и семь последних домашних во всех турнирах с общей разницей 21:2

"Фиорентина" проиграла два последних гостевых матча лиги - 0:1 "Лацио" и "Милану". Правда, прямо перед этим в гостях в лиге победила "Наполи" со счетом 3:1. В последних шести таких она победила дважды, однажды сыграла вничью и трижды проиграла

В последних шести матчах на всех полях во всех турнирах "Фиорентина" одержала пять побед при одном поражении. Но в последних шести в лиге её результаты - две победы и четыре поражения

Прогноз: Рома - Фиорентина 2:1

Итальяно называет матч критически важным для обеих команд. Требуя от своих игроков стабильность и характер, желание бороться не только с соперниками, но и со стадионом. Моуриньо требует от своих стабильность и интенсивность, радуясь отдыху посреди недели. Этот отдых против страданий "Фиорентины" в Кубке, а также полный стадион, должны сыграть решающую роль в плотной игре.

Неужели флорентийцы получат четвертую красную карточку подряд в матчах против "Ромы" на выезде? Неужели "Рома" вновь добудет победу лишь в концовке? На такие варианты можно ставить.