Милан - Монца. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.12.2023

Поражение в Ньюкасле в шестом туре группового турнира Лиги Чемпионов могло даже отправить в отставку Стефано Пиоли. Возможно, даже ничья. "Милан" победил. Но продолжит выступления лишь в Лиге Европы, так что тренер до сих пор в подвешенном состоянии. Сейчас до февраля все внимание на лигу (кроме не очень нужного Кубка Италии). Где нужны не просто победы, а серии побед.

17 декабря. 13:30. Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Монца"

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Состояние команд

1 Інтер 15 12 2 1 38 2 Ювентус 16 11 4 1 37 3 Мілан 15 9 2 4 29 4 Рома 15 7 4 4 25 5 Болонья 15 6 7 2 25 6 Фіорентина 15 7 3 5 24 7 Наполі 15 7 3 5 24 8 Аталанта 15 7 2 6 23 9 Монца 15 5 6 4 21

В последнее время "россонери" удавались разве что серии неудач, матчей без побед. Таких было четыре подряд и в лиге, и во всех турнирах. Затем в лиге удалось связать две победы, играя оба матча дома, но эта мини-серия была прервана поражением в Бергамо на 95-ой минуте. Двух побед подряд во всех турнирах не было с сентября.

Игра соответствует результатам. Крайне нестабильная, часто разобранная, с большими перепадами. С полными провалами во вторых таймах, как против "Аталанты". Хотя в Ньюкасле второй тайм как раз был очень хорош. Зато первый - провальным. Американские горки.

В Монце все спокойнее. Она цепкая, много не пропускает, её футбол и динамичный, и организованный. Много не проигрывает. С третьего сентября проиграла лишь два матча, и оба - из-за голов после 89-ой минуты. "Роме" и "Ювентусу". Хорошая команда. Не случайно о тренере Раффаэле Палладино говорят как о летнем кандидате на переход к одному из грандов.

Ей не хватает качества в атаке, реализации, что логично для середняка. Наивна, о чем свидетельствуют пропущенные в концовке. Хотя в последнем матче она как раз победила в концовке, забив единственный гол "Дженоа" на 83-ей минуте. Не хватает и достижений против грандов. Контраст с предыдущим сезоном, когда взяла десять очков у "Ювентуса" и "Интера".

Фабио Капелло называет именно этот матч наиболее интересным в уик-энд. Не "Лацио" - "Интер", не "Болонья" - "Рома". Поскольку в 25 последних минут в Ньюкасле он наконец-то увидел очень большой потенциал "Милана", и ему интересно, способна ли команда демонстрировать его 90 минут. А также поскольку ему нравится смелая вертикальная игра "Монцы".

Следует отметить, что команды встречаются впервые после смерти Сильвио Берлускони - владельца "Монцы" и бывшего легендарного владельца "Милана". Не менее легендарный для "Милана" Адриано Галлиани продолжает работать в "Монце" и сейчас, а ее президентом является брат Сильвио Паоло. Так что связь между клубами не прервалась.

Также следует отметить, что на нынешней неделе "Милан" праздновал 124-летие клуба.

Последние матчи команд

Кадры

В "Милане" потихоньку вернулись все игроки атаки и центра поля. Даже Йович забил в двух последних матчах в лиге и поучаствовал в победном голе в Ньюкасле. Голе Чуквуэзе, который также наконец-то заиграл. Ассист ему отдавал ещё один новичок - Окафор. Новичок Пулишич забил там. Жиру ассистировал ему. А Леау вернулся после травмы.

В центре поля Беннасер, пропустивший восемь месяцев из-за травмы, может даже впервые после этого выйти в стартовом составе. Рядом с Лофтусом-Чиком и Рейндерсом. Адли, Крунич и Побега, скорее всего, останутся в запасе. Муса травмирован.

Проблемы в обороне. Вылетел ещё и капитан правый защитник Калабрия, удалённый в Бергамо. Флоренци сыграет справа. Кьер тренируется с командой, но не факт, что готов к первым 11-ти. Потому или вновь Эрнандес в центре и дебют юного Бартезаги в "старте" слева, или Эрнандес на родном левом фланге и дебют в "старте" юного Шимича в центре.

У "Монцы" отсутствуют Капрари, Иццо, Франко Карбони. Виньято под вопросом. Но все это - не новости. Скорее всего, останется схема с тремя центральными защитниками, как против грандов, хотя против "Дженоа" играли с двумя. Правого латераля сыграет не атакующий Чуррия, а защитник - Биринделли или Перейра. Возможно, даже одного из двух атакующих полузащитников в схеме 3-4-2-1 сыграет опорник Мачин.

В атаке за три места конкурируют Чуррия, Мачин, забивший "Дженоа" Мота, предмет внимания грандов Кольпани. Все они - техничные мобильные игроки. А также воспитанник "Милана" арендованный у него Коломбо. Он как раз - таранный форвард.

"Милан": Маньян, Флоренци, Томори, Шимич, Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

"Монца": Ди Грегорио, Д'Амброзио, Мари, Кальдирола, П. Перейра, Гальярдини, Пессина, Кирьякопулос, Кольпани, Чуррия, Мота

Цифры и факты

"Монца" играет второй сезон Серии А в истории. В первом, предыдущем, она набрала десять очков против "Ювентуса" и "Интера", но проиграла "Милану" оба матча - 1:4 в гостях и 0:1 дома

13 из 18-ти голов в сезоне в лиге "Милан" пропустил после перерыва

"Милан" и "Монца" выиграли по два из семи своих последних матчей лиги

"Монца" проиграла один из пяти последних своих гостевых матчей лиги. "Роме" из-за пропущенного на 90-ой минуте. На всех полях в лиге она проиграла два из последних 12-ти. Также "Ювентусу" из-за пропущенного на 94-ой

"Милан" в лиге на всех полях проиграл два из последних пяти и три из последних семи матчей, дома - два из последних четырёх

В нынешнем сезоне в лиге "Милан" получил пять красных карточек, ни одна другая команда не получила больше двух

Результаты "Монцы" в нынешнем сезоне против команд Топ-7 предыдущего - 0:2 от "Интера" и 0:3 от "Аталанты" в гостях, 1:1 с "Лацио" в гостях, 0:1 от "Ромы" в гостях, 1:2 от "Ювентуса" дома

Прогноз: Милан - Монца 2:1

Пиоли заявляет, что его команда чувствует силу, уверенность в себе после Ньюкасла. То есть выходит, что ее прорвало? Но ведь и там успешными были 25-30 минут. Ровную игру от нее не следует ожидать. А "Монца" - очень цепкая, динамичная и смелая команда. Хотя в нынешнем сезоне у неё плохо получается против грандов.

Возможно, она вновь отыграет хорошо, но вновь проиграет в концовке. Можно ставить и на "обе забьют".