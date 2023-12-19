Наполи - Фрозиноне. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 19.12.2023

Серия матчей "Аталанта"-"Реал"-"Интер"-"Ювентус", начавшая вторую каденцию Вальтера Мадзарри в "Наполи", завершилась. Неудачно, одной победой и тремя поражениями, но главное, что она позади. Теперь новая серия. "Брага"-"Кальяри"-"Фрозиноне". Еще и все - дома. Она началась двумя победами и завершается сегодня. Завершится ли ещё одним успехом, важным в преддверии сложного матча лиги против "Ромы"?

19 декабря. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фрозиноне"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

С 28-го сентября по 11-ое декабря неаполитанцы не побеждали дома ни в одном турнире. Но затем победили "Брагу" и "Кальяри", забив им по два мяча. От португальцев даже не пропустили, прервав серию из шести матчей с пропущенными во всех турнирах. И Мадзарри заявил, что видел в том матче то, чего не видел ранее. Прежде всего - солидность в обороне, баланс, компактность, умение прикрывать при прострелах.

Против сардов он уже этого не увидел. Команда пропустила в пятом матче Серии А подряд, причем с прострела, еще и вратарь Мерет дважды спас ее от гола. Осада ворот "Кальяри" в первом тайме была практически стерильной, хотя Мадзарри и говорил о заколдованных воротах. А в концовке матча он так нервничал, что заменил вингера Хвичу Кварацхелию на защитника, а центрфорварда Виктора Осимхена - на опорника.

Также тренер говорил о плохой атмосфере и неверии в себя, которые овладели бы командой в случае ещё одного матча без победы. И о раздраженности Осимхена и Кварацхелии на тренировках. Он очень рад, что нигериец забил во втором матче подряд после "сухости" с восьмого октября, а грузин забил второй гол с 21-го октября. Виктор еще и ассистировал, классно прорвавшись и собрав вокруг себя пятерых соперников.

В "Фрозиноне" тренера не меняли, требования гораздо ниже, потому ничего подобного таким страстям нет. Новичок Серии А играет в хороший футбол, набрал достаточно очков для семи гандикапа над зоной вылета. Побывал даже в Топ-10. Побеждал "Аталанту", играл вничью с "Фиорентиной". Из Кубка в предыдущем раунде выбил "Торино" в гостях.

Правда, в целом на выезде он играет неудачно. Лишь два очка в восьми матчах лиги. "Торо" переиграл в овертайме. Да и на всех полях в последнее время застрял. Лишь одна победа в пяти последних матчах. Если же обратить внимание на матчи против грандов, кроме "Аталанты" и "Фиорентины", то "Милану", "Интеру" и "Роме" в гостях проиграл, и даже с разницей в два мяча. Хотя играл очень прилично и заслужил больше.

Он уже встречался и с "Наполи" в нынешнем сезоне. Дома. В первом туре лиги. Открыл счет уже на седьмой минуте, далее также играл прилично, сводя соперника к слабой игре, но позволил ему высвободиться, выйти вперед уже к перерыву и во втором тайме достичь 3:1.

В субботу "Наполи" ожидает гостевой матч лиги против "Ромы" - прямого конкурента в борьбе за место в Топ-4. "Фрозиноне" же в том же турнире примет дома "Ювентус". Потому их внимание на Кубок может быть не полным. Внимание неаполитанцев к этому турниру в последнее время неполное. Три поражения подряд. В предыдущем сезоне он вылетел в 1/8 финала, уступив дома новичку Серии А "Кремонезе".

Цифры и факты

"Наполи" выиграл шесть последних матчей у "Фрозиноне" во всех турнирах. Забивая в каждом как минимум два мяча. Их результаты в хронологическом порядке - 2:1, 5:1, 4:0, 4:0, 2:0 и 3:1. В пяти последних очных матчах неаполитанцы также выигрывали первые таймы

"Наполи" проиграл три своих последних матча в Кубке Италии и не выиграл последние четыре. 0:0 дома и 1:3 в гостях от "Аталанты" в полуфинале в сезоне 2020/21, а в предыдущих двух сезонах - 2:5 дома от "Фиорентины" после дополнительного времени и поражение в серии пенальти дома от "Кремонезе". В обоих этих случаях основное время завершалось со счетом 2:2

"Наполи" начинает выступления в Кубке в нынешнем сезоне с 1/8 финала. "Фрозиноне" попал в эту стадию благодаря победам на двух предыдущих. Над "Пизой" дома (1:0) и "Торино" в гостях (2:1 после дополнительного времени, 1:1 после основного). Эта серия побед прервала серию из четырех поражений в турнире

В пяти последних матчах во всех турнирах "Фрозиноне" побеждал однажды, а "Наполи" - дважды. Оба потерпели по три поражения

"Наполи" выиграл два последних домашних матча во всех турнирах, прервав серию из шести без побед - две ничьи и четыре поражения. "Фрозиноне" выиграл лишь один гостевой в последних семи - тот самый в Кубке у "Торино", потерпев шесть поражений. В основное время в гостях в нынешнем сезоне он не побеждал ни в одном турнире

"Наполи" пропускал в семи из восьми последних матчей на всех полях во всех турнирах, а не забивал в четырех из последних семи. "Фрозиноне" пропускал в 13-ти таких из последних 14-ти, а не забивал в трех из 14-ти

Последние матчи команд

Кадры

Мадзарри планирует масштабную ротацию. Осимхен и Кварацхелия должны отдохнуть, также Политано. Как минимум двое из тройки опорников Лоботка-Ангисса-Зелински, капитан правый защитник Ди Лоренцо. Первый вратарь Мерет. Левый защитник Руи вернлуся после травмы и сразу же ассистировал против "Кальяри", но вряд ли стоит подвергать его опасности в двух матчах подряд.

Опорник Элмас, который почти наверняка вышел бы с первых минут в таком матче, травмирован.

Ротацию Эусебио Ди Франческо в обороне ограничат травмы. Ойоно и Монтеризи вылетели. Нет также опорника Маццителли и атакера Рейньера, автора победного гола против "Торино". Возможно, отдохнет лидер атаки Суле, автор шести голов в сезоне. Как и опорники Гелли и Брешианини и игроки атаки Арион Ибрагимович, Жорже и Чуни. И первый вратарь Турати, как против "Торино".

Вернулся Харруи, автор гола в ворота "Наполи" в первом туре лиги, пропустивший три месяца из-за травмы.

"Наполи": Голлини, Дзаноли, Эстигор, Жезус, Натан, Лоботка, Гаэтано, Каюст, Линдстрем, Симеоне, Распадори

"Фрозиноне": Черофолини, Лирола, Околи, С. Романьоли, Гарритано, Барренечеа, Бурабия, Харруи, Баес, Хеддира, Казо

Прогноз: Наполи - Фрозиноне 2:1

Повторение "Кремонезе" возможно. "Фрозиноне" играет интересно, смело, в первом туре заслужил больше, чем 1:3. А "Наполи" думает о "Роме", еще не вышел из игрового кризиса. Ротационные составы - всегда лотерея. Но, учитывая ухудшение формы "Фрозиноне" и его провалы в гостях в лиге, на сенсацию здесь лучше не ставить. На слабость обороны и игру на атаку обеих команд, то есть на "обе забьют" - вполне.