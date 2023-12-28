Дженоа - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.12.2023

В нынешнем сезоне в Серии А нет перерыва. Перерывом считается как раз мидуик текущей недели, когда не было матчей ни лиги, ни Кубка. Но он завершился, уик-энд близок и уже в пятницу лидер лиги возвращается на поле. Против новичка лиги. Что может пойти не так?

29 декабря. 21:45. Серия А. 18-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 Інтер 17 14 2 1 44 2 Ювентус 17 12 4 1 40 3 Мілан 17 10 3 4 33 4 Болонья 17 8 7 2 31 5 Фіорентина 17 9 3 5 30 6 Рома 17 8 4 5 28 7 Наполі 17 8 3 6 27 8 Аталанта 17 8 2 7 26 9 Лаціо 17 7 3 7 24 10 Торіно 17 6 6 5 24 11 Монца 17 5 6 6 21 12 Лечче 17 4 8 5 20 13 Фрозіноне 17 5 4 8 19 14 Дженоа 17 5 4 8 19 15 Сассуоло 17 4 4 9 16

Кое-что может пойти не так. Игра в гостях. На заполненном стадионе. Против непростого соперника. "Дженоа" уже набрала в матчах против грандов в нынешнем сезоне восемь очков. Лишь "Болонья" набрала больше. Дома генуэзцы уже остановили "Ювентус" (1:1) и "Наполи" (2:2) и разгромили "Рому" (4:1). Проиграли там лишь один матч из последних семи, да и тот - "Милану" на 87-ой минуте.

Ещё недавно они чувствовали себя неприятно. После ничьей и трех поражений в четырех матчах (в том числе вылета из Кубка) давление на Альберто Джилардино усилилось. Он даже раздраженно призывал "сов" и "львов клавиатуры" не приходить на стадион. Но затем состоялись заслуженная ничья с "Юве" и первая гостевая победа после ничьей и шести поражений. Хотя в обоих матчах "Дженоа" пропускала первой.

Фактор характера особенно важен для команды, пропустившей восемь мячей после 82-ой минуты и потерявшей из-за этого девять очков. Против "Юве" она чуть не пропустила на 89-ой, но удержалась. А против "Сассуоло" даже забила на 87-ой.

Помешать "Интеру" также может потеря лучшего бомбардира Лаутаро Мартинеса. Без него справились дома с "Лечче", но там много создали лишь в концовках таймов, до этого играя невзрачно. Забили благодаря дебютному голу центрального защитника Биссека и пасу пяткой Арнаутовича. А также мысли о драматичном вылете из Кубка восемь дней тому. Хотя от них уже вроде избавились.

И все же ясно, что "нерадзурри" - явный фаворит. Все ожидают, что они лишь будут увеличивать преимущество во главе лиги. В последних четырёх матчах в Серии А побеждали, не пропускали и забили 11 мячей. В последних девяти набрали 25 очков и пропустили лишь два мяча. Они чувствуют себя замечательно. Особенно в гостях, где показатели девяти последних матчей точно такие же, как на всех полях.

Обе команды сбалансированны и прагматичны. Не боятся ни владения мячом, ни обороны. Обе играют с тремя центральными защитниками. Так что, если не будет раннего гола фаворита, вполне можно ожидать равную игру. По крайней мере, по созданным моментам.

Симоне Индзаги призывает подопечных прежде всего играть со значительной интенсивностью и ожидает тяжёлый матч против команды "в отличной форме". А Джилардино требует "идеальную "Дженоа" в каждый момент игры" и хочет продолжить с "гармонией и энтузиазмом" после двух последних результатов, "не снижая сфокусированность и уровень борьбы даже на сантиметр".

Последние матчи команд

Кадры

Автор 15-ти голов в лиге в сезоне Лаутаро Мартинес по-прежнему травмирован. Арнаутович в лиге ещё не забивал, но пас пяткой против "Лечче" и несколько запоротых моментов намекают на скорый гол. Думфриз почти наверняка не вернётся на правый фланг (Куадрадо - точно нет), Де Фрай - почти наверняка не в стартовый состав. Павар может вернуться в первые 11-ти после того, как уступал место Биссеку.

Новый травмированный - Димарко, но Карлос Аугусто вполне на его уровне. Фраттези приболел, но вполне может вернуться, да и не игрок стартового состава.

У "Дженоа" вернулись Ретеги и Мессиас, без которых команда практически привыкла играть. Джилардино заявил, что будет вводить их в игру постепенно. Логично, тем более, что запасной центрфорвард Экубан наконец-то забил. Один из лучших игроков лиги в сезоне Гудмундссон (семь голов) вызывает интерес в том числе и "Интера" и вновь попробует доказать, что достоин такой команды.

Несмотря на возвращение игроков, в том числе опорника Строотмана, Руслан Малиновский не должен потерять свое место. Он вновь будет действовать в центре поля и дирижировать, помогая своим защитникам. Джилардино заявил на предматчевой пресс-конференции, что для него очень важно умение украинца сохранять мяч и находить свободное пространство и что он опаснее, когда начинает из глубины.

В последних двух матчах Руслан впервые отыграл 90 минут за новую команду. Против "Ювентуса" даже не был заменен и отыграл полный матч.

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер, Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Васкес, Гудмундссон, Экубан

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Арнаутович

Цифры и факты

Результаты последних восьми очных матчей - семь побед "Интера" и ничья с общим счётом 25:0. Правда, ничья состоялась в последнем, весной 2022-го года в Генуе - 0:0. В последних девяти очных матчах в Генуе "Дженоа" одержала пять побед. Причем подряд. После этих пяти последовали три поражения и ничья

"Дженоа" пропускала первой в четырех последних матчах во всех турнирах, но два последних не проиграла

"Дженоа" проиграла лишь один из семи предыдущих домашних матчей в лиге, одержав три победы и три матча сведя вничью. В четырех последних ее показатели - две победы и две ничьи

"Интер" не проиграл ни одного гостевого матча в лиге из девяти последних - восемь побед и ничья. Пропустив в них лишь два мяча. На всех полях в этом турнире в девяти последних матчах его показатели точно такие же - восемь побед, ничья и два пропущенных. На всех полях в лиге его серия без поражений достигла 11-ти матчей

В последних пяти домашних матчах лиги "Дженоа" забивалось менее трех мячей. Всего - семь

Прогноз: Дженоа - Интер 1:2

"Дженоа" сильна дома, сильна против грандов, "Интер" испытывает кое-какие проблемы, прежде всего - кадровые. Так что ничья возможна. Как и редкий пропущенный Яном Зоммером. Но все же "нерадзурри" очень сильны, особенно в гостях, отдыхали посреди недели. И захотят доказать, что сильнее "Ювентуса", привезя из Генуи победу сразу после того, как "Юве" не привез.