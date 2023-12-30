Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.12.2023

В 16-ом туре в пятницу "Ювентус" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. "Интер" отреагировал, победил команду из Рима и убежал на расстояние четырех очков от него. В 18-ом туре в пятницу уже "Интер" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. Отреагирует ли "Ювентус", победив команду из Рима и вернув расстояние к двум?

30 декабря. 21:45. Серия А. 18-ый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

1 Інтер 18 14 3 1 45 2 Ювентус 17 12 4 1 40 3 Мілан 17 10 3 4 33 4 Фіорентина 18 10 3 5 33 5 Болонья 17 8 7 2 31 6 Рома 17 8 4 5 28 7 Наполі 18 8 4 6 28

"Ювентус" начал немного буксовать в последнее время. Прежде всего - пропускать. Пропустил в пяти из шести последних матчей. Он соответственно добавил, начал забивать два вместо одного и набрал в этих шести 14 очков. Но это меньше, чем в предыдущих шести. А победить с разницей более одного мяча он вообще не способен - лишь один такой результат с сентября.

В Монце он пропустил на 91-ой минуте и вынужден был забивать на 94-ой, "Дженоа" не переиграл вообще, победный гол против "Фрозиноне" в гостях нашёл на 82-ой минуте. И Массимилиано Аллегри всегда говорит о максимальной концентрации, о борьбе и о цели попасть в Топ-4, и не более того.

Впрочем, по сравнению с "Ромой" он - образец стабильности. Хотя римлян можно оправдать очень тяжёлым календарём. "Фиорентина", "Болонья", "Наполи", теперь "Ювентус", затем сразу же "Аталанта" и "Милан". Но и в более лёгких матчах они вымучивали результат, и не всегда победный. Особенно слабы они в гостях. Потому и не в Топ-4.

Семь очков в последних пяти гостевых матчах лиги - это ещё и существенный прогресс после семи в 12-ти предыдущих.

Против "Фиорентины" дома они удержали ничью вдесятером, а затем - вдевятером под полным доминированием соперника. В Болонье также играли под полным доминированием соперника и проиграли. А "Наполи" в предыдущем туре дома дожали лишь когда уже тот остался вдесятером, а затем - вдевятером. До этого же и на табло, и по игре все шло к 0:0.

От команд Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри не дождёшься яркого футбола, желания доминировать. Оба тренера и сейчас заявили, что для них прежде всего важен результат. Ожидаем вязкую игру, в которой стычек и споров с арбитрами будет гораздо больше, чем опасных моментов.

Моур говорит о контратаках и стандартных положениях соперника и требует от своих игроков прежде всего характер. Макс от своих требует прежде всего баланс и терпение, а соперника называет "раздражающей командой". Он также хочет улучшить оборону, расшатанную в последних матчах.

Последние матчи команд

Кадры

В Фрозиноне Кьеза не был в заявке из-за травмы. Влахович вышел на замену и забил свой второй гол с 17-го сентября. Благодаря голу Душан должен вернуться в стартовый состав. Но и Федерико, похоже, вернется. Значит, Йилдиз, впервые вышедший в "старте" неделю назад и быстро забивший свой первый гол за клуб, вернется в запас. Как и Милик. Кен по-прежнему травмирован.

Лучший правый латераль Камбиазо дисквалифицирован. Его первый номинально дублер Веа после травмы и вообще еще не заиграл в новой команде. Потому возможен отход МакКенни из центра поля на правый фланг. Тогда Миретти выйдет в опорной зоне. Получится больше техники, но меньше скорости и физической мощи.

Другой опорник Локателли оправился от травмы, которую получил в Фрозиноне. А вот защитник Алекс Сандро вновь травмировался там, так что в стартовый состав в центре обороны вернется Гатти, игравший с первых минут большую часть последних месяцев.

У "Ромы" после двух матчей отсутствия из-за очередной травмы вернулся Пауло Дибала. Но Моуриньо не уверен, что аргентинец сможет сыграть с первых минут. Если нет - тогда в паре с Ромелу Лукаку, забившим четыре мяча за последний 31 день, выйдет Белотти, Эль-Шаарави либо Азмун.

Капитан Лоренцо Пеллегрини вышел на замену против "Наполи" и забил, но колебания его формы в нынешнем сезоне очень велики. Да и Бове гораздо больше бегает и гораздо лучше работает в обороне. Если Дибала не сумеет выйти с первых минут, возможно, как раз Лоренцо заменит его, а Бове прикроет позади.

Джанлука Манчини, по словам тренера, будет играть, хотя травмирован уже вторую неделю. В центре обороны просто нет выбора, да и итальянец выносливый и стойкий.

Карсдорп и Спинаццола в последнее время стали довольно глухими запасными.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, МакКенни, Локателли, Миретти, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

"Рома": Патрисиу, Льоренте, Манчини, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Лукаку, Эль-Шаарави

Цифры и факты

В девяти последних очных матчах в лиге четырежды побеждал "Ювентус", трижды - "Рома", еще два матча завершились вничью. Причем за это время вначале "Юве" выиграл лишь один из четырех матчей (ничья и два поражения), затем выиграл три подряд, затем сыграл вничью и проиграл

В очных матчах в Турине с 2012-го года "Ювентус" вначале выиграл восемь, затем проиграл, затем победил дважды и последний матч завершился вничью 1:1

"Ювентус" забивал первым в десяти своих последних домашних матчах против "Ромы"

"Ювентус" не проигрывал в 12-ти своих последних матчах - девять побед и три ничьи

На "Алльянц Стадиум" "Ювентус" выиграл шесть из семи своих последних матчей (также одна ничья), пропустив в семи четыре мяча

"Ювентус" забивал первым в десяти своих последних матчах на всех полях и в семи домашних

В своих последних 13-ти матчах "Ювентус" лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча. "Рома" побеждала с такой разницей дважды в пяти последних и пять раз в 14-ти последних

После серии "Ювентуса" из шести матчей лиги без пропущенных он пропустил в пяти из шести матчей

Жозе Моуриньо побеждал "Ювентус" в Турине лишь однажды, также проиграв два матч и два сведя вничью

Результаты Жозе Моуриньо против Массимилиано Аллегри - пять побед, три ничьи и четыре поражения

Прогноз: Ювентус - Рома 1:0

"Ювентус" начал пропускать. Из-за этого потерял лишь четыре очка из 18-ти, но в целом ему становится тяжелее. Хотя "Роме" вообще очень тяжело в гостях, несмотря на последнее улучшение. Возможен любой результат. Ставим на классический, которым завершились пять из восьми последних очных матчей в лиге в Турине - 1:0 в пользу хозяев.

На что можно ставить увереннее - так это на недостаток голов.