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Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.12.2023
Шанс для "Юве" вернуться ближе к "Интеру"
Фото: twitter.com/juventusfc
В 16-ом туре в пятницу "Ювентус" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. "Интер" отреагировал, победил команду из Рима и убежал на расстояние четырех очков от него. В 18-ом туре в пятницу уже "Интер" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. Отреагирует ли "Ювентус", победив команду из Рима и вернув расстояние к двум?
30 декабря. 21:45. Серия А. 18-ый тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Рома"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Состояние команд
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"Ювентус" начал немного буксовать в последнее время. Прежде всего - пропускать. Пропустил в пяти из шести последних матчей. Он соответственно добавил, начал забивать два вместо одного и набрал в этих шести 14 очков. Но это меньше, чем в предыдущих шести. А победить с разницей более одного мяча он вообще не способен - лишь один такой результат с сентября.
В Монце он пропустил на 91-ой минуте и вынужден был забивать на 94-ой, "Дженоа" не переиграл вообще, победный гол против "Фрозиноне" в гостях нашёл на 82-ой минуте. И Массимилиано Аллегри всегда говорит о максимальной концентрации, о борьбе и о цели попасть в Топ-4, и не более того.
Впрочем, по сравнению с "Ромой" он - образец стабильности. Хотя римлян можно оправдать очень тяжёлым календарём. "Фиорентина", "Болонья", "Наполи", теперь "Ювентус", затем сразу же "Аталанта" и "Милан". Но и в более лёгких матчах они вымучивали результат, и не всегда победный. Особенно слабы они в гостях. Потому и не в Топ-4.
Семь очков в последних пяти гостевых матчах лиги - это ещё и существенный прогресс после семи в 12-ти предыдущих.
Против "Фиорентины" дома они удержали ничью вдесятером, а затем - вдевятером под полным доминированием соперника. В Болонье также играли под полным доминированием соперника и проиграли. А "Наполи" в предыдущем туре дома дожали лишь когда уже тот остался вдесятером, а затем - вдевятером. До этого же и на табло, и по игре все шло к 0:0.
От команд Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри не дождёшься яркого футбола, желания доминировать. Оба тренера и сейчас заявили, что для них прежде всего важен результат. Ожидаем вязкую игру, в которой стычек и споров с арбитрами будет гораздо больше, чем опасных моментов.
Моур говорит о контратаках и стандартных положениях соперника и требует от своих игроков прежде всего характер. Макс от своих требует прежде всего баланс и терпение, а соперника называет "раздражающей командой". Он также хочет улучшить оборону, расшатанную в последних матчах.
Последние матчи команд
Кадры
В Фрозиноне Кьеза не был в заявке из-за травмы. Влахович вышел на замену и забил свой второй гол с 17-го сентября. Благодаря голу Душан должен вернуться в стартовый состав. Но и Федерико, похоже, вернется. Значит, Йилдиз, впервые вышедший в "старте" неделю назад и быстро забивший свой первый гол за клуб, вернется в запас. Как и Милик. Кен по-прежнему травмирован.
Лучший правый латераль Камбиазо дисквалифицирован. Его первый номинально дублер Веа после травмы и вообще еще не заиграл в новой команде. Потому возможен отход МакКенни из центра поля на правый фланг. Тогда Миретти выйдет в опорной зоне. Получится больше техники, но меньше скорости и физической мощи.
Другой опорник Локателли оправился от травмы, которую получил в Фрозиноне. А вот защитник Алекс Сандро вновь травмировался там, так что в стартовый состав в центре обороны вернется Гатти, игравший с первых минут большую часть последних месяцев.
У "Ромы" после двух матчей отсутствия из-за очередной травмы вернулся Пауло Дибала. Но Моуриньо не уверен, что аргентинец сможет сыграть с первых минут. Если нет - тогда в паре с Ромелу Лукаку, забившим четыре мяча за последний 31 день, выйдет Белотти, Эль-Шаарави либо Азмун.
Капитан Лоренцо Пеллегрини вышел на замену против "Наполи" и забил, но колебания его формы в нынешнем сезоне очень велики. Да и Бове гораздо больше бегает и гораздо лучше работает в обороне. Если Дибала не сумеет выйти с первых минут, возможно, как раз Лоренцо заменит его, а Бове прикроет позади.
Джанлука Манчини, по словам тренера, будет играть, хотя травмирован уже вторую неделю. В центре обороны просто нет выбора, да и итальянец выносливый и стойкий.
Карсдорп и Спинаццола в последнее время стали довольно глухими запасными.
"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, МакКенни, Локателли, Миретти, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза
"Рома": Патрисиу, Льоренте, Манчини, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Лукаку, Эль-Шаарави
Цифры и факты
- В девяти последних очных матчах в лиге четырежды побеждал "Ювентус", трижды - "Рома", еще два матча завершились вничью. Причем за это время вначале "Юве" выиграл лишь один из четырех матчей (ничья и два поражения), затем выиграл три подряд, затем сыграл вничью и проиграл
- В очных матчах в Турине с 2012-го года "Ювентус" вначале выиграл восемь, затем проиграл, затем победил дважды и последний матч завершился вничью 1:1
- "Ювентус" забивал первым в десяти своих последних домашних матчах против "Ромы"
- "Ювентус" не проигрывал в 12-ти своих последних матчах - девять побед и три ничьи
- На "Алльянц Стадиум" "Ювентус" выиграл шесть из семи своих последних матчей (также одна ничья), пропустив в семи четыре мяча
- "Ювентус" забивал первым в десяти своих последних матчах на всех полях и в семи домашних
- В своих последних 13-ти матчах "Ювентус" лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча. "Рома" побеждала с такой разницей дважды в пяти последних и пять раз в 14-ти последних
- После серии "Ювентуса" из шести матчей лиги без пропущенных он пропустил в пяти из шести матчей
- Жозе Моуриньо побеждал "Ювентус" в Турине лишь однажды, также проиграв два матч и два сведя вничью
- Результаты Жозе Моуриньо против Массимилиано Аллегри - пять побед, три ничьи и четыре поражения
Прогноз: Ювентус - Рома 1:0
"Ювентус" начал пропускать. Из-за этого потерял лишь четыре очка из 18-ти, но в целом ему становится тяжелее. Хотя "Роме" вообще очень тяжело в гостях, несмотря на последнее улучшение. Возможен любой результат. Ставим на классический, которым завершились пять из восьми последних очных матчей в лиге в Турине - 1:0 в пользу хозяев.
На что можно ставить увереннее - так это на недостаток голов.
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