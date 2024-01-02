Милан - Кальяри. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 02.01.2024

В Кубке Италии "Милан" выступает на порядки хуже, чем в лиге, Еврокубках и Суперкубке. Выиграл Коппа лишь пять раз. Целых шесть команд побеждали чаще. По поражениям в финале этого турнира "россонери" как раз первые - девять. А в предыдущем сезоне они даже вылетели в 1/8 финала. Сумеют ли избежать начала серии?

2 января. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Кальяри"

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Состояние команд

Команду Стефано Пиоли лихорадит уже более двух месяцев. Если верить прессе, за это время уже трижды тренер находился на грани отставки. Трижды команда побеждала и спасала его. В последний раз - в субботу 1:0 над "Сассуоло". Хотя и тогда после первого тайма был слышен свист местных болельщиков.

Если смотреть лишь на результаты, в последних четырех матчах она идет хорошо. Три победы и ничья. Но камбек в Ньюкасле получился крайне тяжелым, в Салерно (2:2) она играла плохо и еле избежала поражения, после чего и вернулись разговоры об отставке тренера. А в субботу играла вязко, создала даже меньше, чем соперник.

После того матча игроки "Милана" обнялись в центральном круге, затем они и тренер говорили и писали в соцсетях о сплоченности и борьбе. Пиоли также говорил о радости от отношения к игре и готовности страдать.

Все же "россонери" довольно уверенно сидят в Топ-4 лиги. А именно - на третьем месте. "Кальяри" же третий с конца. В зоне вылета новичок Серии А лишь по дополнительным показателям, уже выбирался из нее. Но он недостаточно силен и слишком наивен.

Он дал настоящий бой в гостях "Ювентусу", "Лацио" и "Наполи" (последним двум - в декабре), но проиграл всем троим с разницей в один мяч. А в последних двух матчах против прямых конкурентов в борьбе против вылета проиграл "Вероне", смазал пенальти и запорол отличные моменты с игры против "Эмполи" дома. Тогда завершилось со счетом 0:0.

Недооценивать команду Клаудио Раньери все же не стоит. Она всегда играет жестко, с вдохновением, всегда бегает, всегда борется. Две из трех своих побед в лиге выгрызла невероятными камбеками в добавленное время. А "Палермо" и "Удинезе" в Кубке прошла победами в дополнительное, забивая им победные голы после 119-ой минуты.

На "Сан Сиро" она будет сидеть в глухой обороне и искать контратаки и стандартные положения. Учитывая проблемы "Милана" в позиционной атаке, шансы устоять у гостей есть.

Последние матчи команд

Кадры

"Милан" по-прежнему страдает от травм, но все равно собирается применить обширную ротацию. Автор классного ассиста против "Сассуоло" Беннасер уже уехал на Кубок Африки, возрастной Кьер не может играть часто. Жиру, Леау и Пулишичу также нужен отдых. Тиав, Калулу, Томори, Побега и Муса травмированы, Крунич на пути прочь из клуба.

Впервые в карьере в стартовом составе за первую команду "Милана" должны выйти центральный защитник Шимич (он уже забивал за команду), левый - Алекс Хименес и вингер Траоре. Причем для второго это будет дебютом на поле. Всем троим нет 20-ти лет.

Нет 20-ти и Ромеро, который должен выйти либо на одном из флангов, либо под нападающим. То есть возможен переход с 4-3-3 на 4-2-3-1. Если все же Пиоли решит остаться с 4-3-3, Лофтус-Чик начнет матч с первых минут, а Траоре либо Ромеро сядет в запас.

"Кальяри" также собирается применить ротацию. Кубковый вратарь Радунович заменит Скуффета. Из игроков стартового состава матча против "Эмполи" должны отправиться в запас еще и Доссена, Дзаппа, Виола, Прати и Дейола. Хотя кое-какие варианты возможны.

В лазарет отправился Паволетти, автор четырех голов за последние 68 дней. Травмированы также Ауджелло, Десогус и Нандес. Под вопросом Прати и Доссена.

В целом составы "Кальяри" равноценны, Раньери часто ротирует и очень часто как раз его замены приносят результат.

"Милан": Маньян, Калабрия, Шимич, Эрнандес, Хименес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Йович, Ромеро

"Кальяри": Радунович, Ацци, Витьеска, Гольданига, Хацидиакос, Ди Пардо, Макумбу, Сулемана, Янкто, Лувумбо, Лападула

Цифры и факты

В Кубке Италии команды встречались восемь раз. Шесть побед на счету "Милана", также одна ничья и поражение. Правда, последняя встреча состоялась в 1992-ом году

"Милан" выиграл восемь из девяти последних очных матчей во всех турнирах при одной ничьей и не проигрывал в последних 11-ти - девять побед и две ничьи. В нынешнем сезоне команды встречались в сентябре в Кальяри, и тогда миланцы пропустили первыми, но в итоге победили со счетом 3:1

"Милан" выиграл пять из шести своих последних домашних матчей во всех турнирах, проиграв лишь "Боруссии" Дортмунд в Лиге Чемпионов

В предыдущих пяти сезонах "Милан" лишь однажды завершал матч 1/8 финала Кубка в основное время. Четыре переходили в овертайм, причем три последние состоялись в Милане. Соперниками в этих трех были "Дженоа" и дважды "Торино". В предыдущем сезоне в овертайме "россонери" проиграли дома "Торино" и вылетели

"Милан" начинает выступления в Кубке на стадии 1/8 финала. "Кальяри" начал на два раунда ранее. Пройдя "Палермо" из Серии Б и "Удинезе" из Серии А в дополнительное время. В первом из матчей он забил победный гол на 123-ей минуте, во втором - на 120-ой

Девять из 15-ти последних голов "Кальяри" во всех турнирах забили игроки, вышедшие на замену

Прогноз: Милан - Кальяри 1:1, 2:1 в дополнительное время

"Милан" в слишком ослабленном, молодом составе, в то время, как у "Кальяри" запасные равноценны лидерам. "Милану" всегда тяжело в 1/8 финала Кубка, даже дома против "Дженоа" и "Торино", а сейчас вообще тяжело против всех. "Кальяри" способен затянуть его в дополнительное время. А вот тогда скорее Пулишич, Жиру и Леау решат.