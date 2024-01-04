Ювентус - Салернитана. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 04.01.2024

Путь перед "Ювентусом" в Кубке расчищен? Таковы ощущения после вылета "Интера" и "Наполи". На пути в полуфинал туринцам нужно пройти всего лишь "Салернитану" и "Фрозиноне". А там - "Лацио" либо "Рома", проводящие малоудачный сезон. В финале же - команда, не выигрывавшая турнир как минимум 20 лет. Впрочем, подскользнуться можно против любого соперника.

4 января. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Салернитана"

Главный арбитр: Давиде Герсини

Состояние команд

Каковы шансы подскользнуться дома против "Салернитаны"? Невелики. Сопернику такого калибра в Кубке "Ювентус" в последний раз проигрывал в сезоне 2007/08 - "Эмполи". А вылетал от такого - в сезоне 2004/05, когда стал жертвой последней команды Серии А в том сезоне "Аталанты". Именно тогда он в последний раз вылетел в 1/8 финала. Сейчас "Салернитана" последняя.

В ее пользу свидетельствуют некоторые результаты против Топ-команд. 2:2 с "Миланом" 12 дней назад и 2:1 над "Лацио" 41 день тому. Причем "россонери" еле сравняли на 90-ой минуте. Но эти два матча состоялись в Салерно. В гостях она 16 дней тому поборолась с "Аталантой" и могла сравнять, но в итоге проиграла со счетом 1:4. А еще в августе сыграла 2:2 с "Ромой".

Частично в ее пользу и результаты соперника. Десять побед и три ничьи "Ювентуса" в последних 13-ти матчах, но лишь одна из побед - с разницей более одного мяча. Он играет невзрачно в атаке, постоянно должен держать напряжение на максимуме для достижения результата. Пропускал в пяти из семи последних матчей. Пять дней назад "Рома" доминировала в Турине, попадала в стойку.

В своем последнем матче "гранатовые" одержали крайне важную гостевую победу над "Вероной". Свою первую на выезде во всех турнирах с 27-го января. Двух выездных подряд у них не было с апреля 2022-го года. Да и в целом они сейчас думают о лиге, где нужна каждая капля сил и внимания. Матч против того же "Юве" в Серии А дома через три дня гораздо важнее, чем отчетный.

Филиппо Индзаги рад противостоять команде, за которую выступал как игрок четыре года, и хочет произвести впечатление. Говорит о гордости от участия в таком матче. Надеется продолжить хорошую серию и сохранить хороший стиль игры своей команды. Но это скорее то, что он обязан сказать, а не хочет. Не может же он сказать, что будет сливать Кубок.

"Ювентусу" также нужна каждая капля сил и внимания. Для борьбы за Скудетто. Его отставание от первого места точно такое же, как и "Салернитаны" от спасительного 17-го - всего два очка. Хотя, разумеется, туринцы гораздо привычнее к игре на два фронта, гораздо опытнее, умеют распределять силы. Да и они горят желанием выиграть трофей после двух лет без них.

Последние матчи команд

Кадры

Несомненно, ожидается ротация. Массимилиано Аллегри уже анонсировал выход второго вратаря Перина, запасного защитника Ругани и атакера Кьезы, которому очень нужны игровые минуты после травмы. По той же причине нужны они и Веа. А Миретти и Милик уж слишком застряли в запасе. Николусси Кавилья, которого "Салернитана" просит в аренду, также может выйти.

О 18-летнем Йилдизе, забившем в первом же "старте" за команду (в Фрозиноне), говорят сейчас многие. Против "Ромы" он также вышел с первых минут, но сегодня не ожидается в стартовом составе.

Влахович, Рабио, МакКенни, Костич, Бремер - претенденты на отдых.

"Салернитана" осталась без вингера/латераля Мадзокки, проданного "Наполи". Защитник Пирола, полузащитники Бохинен, Кастанос и Кабрал и форвард Диа также выбыли, опорник Кулибали на Кубке Африки. Центр поля очень ослаблен из-за таких потерь. Не вернулся первый вратарь Очоа, хотя Костиль в последнее время хорошо работает.

Наибольшая потеря - безоговорочного лидера команды Антонио Кандревы, уже забивавшего "Милану", "Лацио" и дважды "Роме" в этом сезоне и ассистировавшего против "Милана", "Болоньи" и "Аталанты".

"Ювентус": Перин, Данило, Гатти, Ругани, Веа, Локателли, МакКенни, Миретти, Камбиазо, Милик, Кьеза

"Салернитана": Костиль, Данилюк, Фасио, Дьомбер, Брадарич, Маджоре, Леговски, Мартеджани, Самбия, Симы, Чауна

Цифры и факты

Последний очный матч в Турине завершился со счетом 2:2, причем "Ювентус" отыгрался с 0:2 и избежал поражения на 93-ей минуте. Тогда "Салернитана" не проиграла этому сопернику единственный раз в четырех последних матчах. Другие их результаты на всех полях после возвращения "гранатовых" в Серию А - 0:3, 0:2 и 0:2

"Ювентус" начинает сезон в Кубке сегодня. "Салернитана" уже прошла два раунда, выбив дома "Тернану" со счетом 1:0 и "Сампдорию" со счетом 4:0. Оба соперника играют в Серии Б

Три из последних пяти домашних матчей "Ювентуса" завершались его победой со счетом 1:0, как и четыре из последних семи

В нынешнем сезоне "Ювентус" не проигрывал дома - семь побед и две ничьи. "Салернитана" же в гостях проиграла шесть раз, один матч выиграв и два сведя вничью

В четырех из пяти последних домашних матчей "Ювентус" забивал лишь один мяч. В еще одном забил дважды.

"Ювентус" позволил меньше всех ударов в створ своих ворот в лиге в нынешнем сезоне - 46, "Салернитана" - больше всех - 103

Прогноз: Ювентус - Салернитана 2:0

"Вначале никого не интересует Кубок Италии, но в итоге это трофей. Особенно для "Ювентуса", где даже любая ничья - катастрофа, потому нужно выигрывать всегда. Мы всегда выкладывались в Кубке". Аллегри, обладатель четырех Коппа, вряд ли оступится именно сейчас - дома, против такого соперника, когда сетка так благоприятна.

Вопросы здесь в том, забьет ли "Салернитана" и выиграет ли наконец-то "Ювентус" с разницей более одного мяча? Наш прогноз - "нет" в ответ на первый вопрос и "да" - на второй.