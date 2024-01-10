Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 10.01.2024

После вылета победителей трех из четырех предыдущих розыгрышей Кубка Италии - "Наполи" и "Интера" - кое-кто уже начал вычерчивать финал "Милан" - "Ювентус". Впрочем, на пути у них все еще остаются серьезные соперники. "Аталанта" - финалист Коппа 2019-го и 2021-го годов, "Фиорентина" - финалист 2023-го. Пройти этих двух "россонери" будет сложно.

10 января. 22:00. Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

"Милан" вроде бы вышел из очередного кризиса. Тремя победами подряд. Правда, над аутсайдерами - "Сассуоло", "Кальяри" (в Кубке), "Эмполи", и первого победил натужно. Так что ещё рано утверждать. Стефано Пиоли, спасшийся от увольнения в третий раз с начала сезона, считает, что кризис позади, но называет именно нынешнюю неделю решающей. После Кубка его команда будет играть против "Ромы".

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Последний на данный момент Топ-матч против итальянского соперника она играла месяц назад как раз против "Аталанты". Правда, в гостях. Играла хуже соперника, дважды отыгрывалась, но в итоге пропустила третий в добавленное время и проиграла со счетом 2:3.

"Аталанта" играла Топ-матч три дня назад. В гостях против "Ромы". Игра получилась неимоверно интенсивной, обе команды много создали, но были слишком неточными. В целом же соперник играл лучше. Джан Пьеро Гасперини назвал игру "боем быков" и был доволен ничьей в таких обстоятельствах.

Предыдущий раунд Кубка "Богиня" также играла неделю тому и в весёлом лёгком стиле переиграла "Сассуоло" - 3:1. Правда, тот играл вторым составом. Но уже лучше, чем 1:0 дома над "Лечче" и поражение от "Болоньи". В целом же её кризисные времена почти совпадали с миланскими. Плохие серии в октябре-ноябре, медленный тяжелый прогресс в декабре, хорошее начало января.

В последнее время очные матчи шли по разным путям. И с обилием голов в ворота обеих команд (дважды 3:2), и с довольно вязкой игрой, и с победами "Милана" с разницей в два мяча, когда создавалось впечатление, что победил на классе, не особенно напрягаясь. Предсказать течение матчей между ними очень сложно.

Цифры и факты

С мая 2021-го года "Милан" не проиграл "Аталанте" в пяти матчах подряд во всех турнирах, добыв четыре победы и ничью, но эта серия прервалась девятого декабря 2023-го года поражением в Бергамо в лиге со счетом 2:3

На "Сан Сиро" "Милан" выиграл у "Аталанты" два последних матча со счетом 2:0, но до этого не побеждал в семи, добыв четыре ничьи и проиграв трижды

"Милан" выиграл пять из шести своих последних матчей во всех турнирах, шестой сведя вничью. Эта серия началась после поражения от "Аталанты". Бергамцы, начиная с той победы, в семи матчах во всех турнирах пять раз победили, однажды проиграли и однажды сыграли вничью

Дома серия побед "Милана" составляет четыре матча. Он выиграл на "Сан Сиро" шесть из последних семи при одном поражении. "Аталанта" в гостях выиграла один из последних пяти (две ничьи, два поражения) и два из последних восьми матчей (три ничьи, три поражения)

За последние пять лет "Аталанта" дважды играла в финале Кубка - в 2019-ом и 2021-ом годах. Оба проиграв. В 2020-ом она вылетела в 1/8 финала, а в двух последних сезонах - в 1/4. "Милан" играл в финале в 2016-ом и 2018-ом годах, проиграв оба, а после этого трижды вылетел в полуфинале, однажды - в четвертьфинале и в предыдущем сезоне - в 1/8 финала

Последние матчи команд

Кадры

"Милан" продолжает терять игроков из-за травм. На место левого защитника Флоренци придется ставить кого-то из 18-летних - Бартезаги или Хименеса. Последний играл с первых минут против "Кальяри". В центре обороны 18-летний Шимич может заменить Кьера, не способного играть много. Либо Габбия, вернувшийся из аренды в "Вильярреал" в начале месяца.

В центре поля Адли должен заменить Муса, недавно вернувшийся после травмы. Рейндерс и Лофтус-Чик останутся. Останутся и вингеры Пулишич и Леау. Оба в хорошей форме, забивают и ассистируют. Забивает и Йович - пять голов со второго декабря. Жиру отдохнет. А есть еще юные Ромеро и Траоре. Последний выходил на замену против "Кальяри" и "Эмполи" и забивал.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мілан - Аталанта Смотреть трансляцию

"Аталанта", похоже, вновь лишилась центрального защитника Колашинаца. Либо опорник Де Роон вновь отойдет в оборону, либо Паломино после травмы и январский новичок Хиен уже достаточно готовы. Молодой Холм или опытный Дзаппакоста выйдет справа, слева вряд ли стоит двигать Руджери. В центре поля Де Роона может заменить Эдерсон.

В "Милане" желают посмотреть на арендованного у них Шарля Де Кетеларе. Он в отличной форме - три гола и два ассиста в пяти последних матчах. Но получил травму и под вопросом. Миранчук также в отличной форме и должен сыграть. А далее "фальшивая девятка" Пашалич и настоящие Скамакка и Муриэль борются за место.

Луис забил победный гол "Милану" в добавленное время в декабре, выйдя на замену. Причем пяткой. В целом же Гасперини на предматчевой пресс-конференции несколько раз подчеркнул важность замен и планирования на 120 минут и серию пенальти.

Иерархия вратарей в последнее время прояснилась. Карнезекки в лиге, Муссо - в Кубке.

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Эрнандес, Хименес, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Йович, Леау

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Паломино, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Руджери, Эдерсон, Миранчук, Пашалич

Прогноз: Милан - Аталанта 1:1, 2:1 в дополнительное время

"Милан" гораздо лучше играет дома, чем "Аталанта" - в гостях. На всех полях в лиге набрал в два раза больше очков против грандов - 10:5. Также в уик-энд он практически отдыхал в Эмполи, а "Аталанта" отдала очень много сил в Риме. Но в целом обе команды одновременно сильны и нестабильны, а в Топ-матчах в последнее время ситуация как раз повернулась в пользу бергамцев.

Вряд ли все решится в основное время, а в дополнительное ставим на преимущество домашнего стадиона.