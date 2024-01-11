Ювентус - Фрозиноне. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 11.01.2024

"Ювентус" и "Фрозиноне" одержали победы с наибольшим счетом в 1/8 финала Кубка Италии. Так получается, что в 1/4 они встретятся друг с другом. Причем главным героем предыдущей стадии стал второй, с 4:0 в гостях против действующего чемпиона страны. С другой стороны, главным фаворитом турнира теперь несомненно является первый.

11 января. 22:00. Кубок Италии. Четвертьфинал

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фрозиноне"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

Успехи обеих команд в Кубке контрастируют с их выступлениями в лиге. Хотя по-разному. "Ювентус" и там побеждает, но забил более четырех мячей в матче какого-либо турнира и победил с разницей более четырех впервые с февраля 2018-го года. Ну а "Фрозиноне" разнес "Наполи" на фоне четырех поражений в лиге, одного очка в шести матчах там.

"Бьянконери" в лиге в последних 15-ти матчах побеждали с разницей более одного мяча лишь однажды. Через три дня после кубкового 6:1 над "Салернитаной" они вымучили 2:1 на 91-ой минуте против нее же в лиге, при том, что играла вдесятером с 53-ей. Тем не менее, очередная победа и 36 очков в 14-ти последних турах позволяют "Юве" бороться за Скудетто.

"Фрозиноне" же поначалу казался сенсацией сезона в Серии А, но затем покатился вниз, как часто бывает. Хотя борется. Три тура назад дома против того же "Ювентуса" пропустил 1:2 на 82-ой минуте, два тура назад "Лацио" пришлось совершать камбек против него, начиная с 70-ой, а в предыдущем с 0:3 против "Монцы" удалось вернуться на 2:3.

По сути, сегодня встречаются команда в лучшей и худшей формах в лиге в плане результатов.

"Фрозиноне" в пяти очках над зоной вылета, то есть еще не должен сильно нервничать. И может желать повторить поход "Кремонезе" в Кубке в предыдущем сезоне. Тот также был новичком Серии А, но сумел в гостях в Коппа победить вначале "Наполи", а затем "Рому" и пробиться в полуфинал.

Подопечные Эусебио Ди Франческо играют агрессивно, прессингуют, любят доминировать, владеть мячом. В матче против "Ювентуса" дома владели мячом 56 процентов времени. Скорее всего, будут смело играть и в Турине. Ну а подопечные Массимилиано Аллегри, как всегда, попробуют сыграть организованно.

Последние матчи команд

Кадры

Кубковый вратарь Перин вновь сыграет за "Ювентус". Локателли возвращается. Как и Камбиазо после болезни. Хотя Аллегри признал, что последнему будет трудно выйти с первых минут. В обороне Гатти и Бремер сыграют, а Ругани, возможно, предоставит отдых Данило. Слева Илинг-Джуниор, автор гола в Салерно, может сдвинуть Костича.

Потери в центре поля и в атаке. Кьеза вновь выбыл, к чему уже даже привыкли. А вот травма Рабио - серьезный и неожиданный удар. В атаке 18-летний Йилдиз получит шанс. Возможно, с Миликом, поскольку Влахович, автор победных голов в концовке и в Фрозиноне, и в Салерно, немного отдохнет. В полузащите - Миретти, а не Николусси Кавилья.

"Фрозиноне" выносил "Наполи" ротационным составом, а в лиге проваливается с главным. Разные источники сегодня прогнозируют разное. Скорее всего, останется кубковый вратарь Черофолини и запасные защитники Лусуарди и Квернадзе. Но на этот раз арендованные у "Ювентуса" Барренечеа, Суле и Жорже должны выйти с первых минут в полном составе.

"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Ругани, Веа, Локателли, МакКенни, Миретти, Илинг-Джуниор, Милик, Йилдиз

"Фрозиноне": Черофолини, Околи, С. Романьоли, Лусуарди, Квернадзе, Барренечеа, Брешианини, Гарритано, Суле, Жорже, Ибрагимович

Цифры и факты

В семи очных матчах шесть побед на счету "Ювентуса", также зафиксирована одна ничья. "Юве" не пропускал в пяти матчах из этих семи и в целом пропустил всего два мяча от этого соперника. В Кубке они не встречались

"Ювентус" начал выступления в Кубке этого сезона в 1/8 финала. Победой над "Салернитаной" дома со счетом 6:1. "Фрозиноне" пришлось пройти три раунда - 1:0 дома над "Пизой", 2:1 в гостях над "Торино" в дополнительное время и 4:0 в гостях над "Наполи"

"Фрозиноне" играет в четвертьфинале Кубка впервые в своей истории

"Ювентус" не пробивался в полуфинал Кубка в последний раз в сезоне 2018/19. Тогда он вылетел в четвертьфинале. С тех пор его достижения - победа в турнире в 2021-ом, финалы в 2020-ом и 2022-ом и полуфинал в 2023-ем

Камбеки от поражения к победе в матчах против "Салернитаны" в Кубке и лиге за последнюю неделю - единственные такие в сезоне у "Ювентуса". Еще дважды он пропускал первым, однажды сыграв вничью и однажды проиграв

"Ювентус" выиграл 12 из 15-ти своих последних матчей во всех турнирах при трех ничьих. Правда, с разницей более одного мяча за это время побеждал лишь дважды

"Ювентус" пропустил в четырех из пяти и в семи из девяти своих последних матчей во всех турнирах. "Фрозиноне" пропускал в 16-ти из 18-ти последних. В Кубке "Ювентус" пропускал в трех последних и в пяти из последних шести. "Фрозиноне" пропускал в Коппа лишь в одном из трех последних матчей

"Фрозиноне" забивал в девяти своих последних матчах в Кубке, "Ювентус" не забил в позапрошлом матче в турнире, но забил в десяти из 11-ти последних

Прогноз: Ювентус - Фрозиноне 3:1

И в предыдущие годы, когда страдал в лиге, "Ювентус" выступал в Кубке мощно. Сейчас, когда второй в лиге и не проигрывал с сентября - тем более обязан. Обязан еще и из-за двух лет без трофеев, и из-за вылета многих конкурентов. "Фрозиноне", "Лацио", "Аталанта" или "Фиорентина" в финале - не самый сложный путь.

"Фрозиноне" окажет сопротивление. Учитывая проблемы "Юве" в обороне в последнее время, гости могут и забить. Но ничего похожего на 4:0 против "Наполи" не будет. Тот ведь развален, а туринцы собранны.