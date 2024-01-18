Наполи - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Суперкубка Италии на 18.01.2024

В субботу утром считалось, что больше шансов быть уволенным у Вальтера Мадзарри, чем у Жозе Моуриньо. Тем не менее, португалец уволен, а итальянец победил и держится на посту. Более того - может через несколько дней поднять над головой трофей. Но для этого прежде всего нужно пройти кусачую "Фиорентину".

18 января. 21:00. Суперкубок Италии. Полуфинал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль Аваль Парк"

"Наполи" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

К увольнению назначенного в ноябре Мадзарри вели четыре очка в шести турах лиги плюс позорный вылет из Кубка из-за 0:4 дома от "Фрозиноне". И даже не менее того - его высказывания, заявления о хорошей игре команды, о скором прорыве. Надоели его нападки на арбитров и журналистов.

В итоге в клубе все же решили выдохнуть, не пороть горячку. Президент Аурелио Де Лаурентис взял вину за провалы на себя, пообещал усиление в январе. А также закрыл команду в гостинице почти на неделю. Результат - победа в региональном дерби над "Салернитаной" со счетом 2:1.

Переоценивать эту победу ни в коем случае не следует. Поскольку добыта дома над командой с последнего места в Серии А. Добыта камбеком с помощью пенальти в добавленное время первого тайма и навеса со штрафного со столкновением вратаря соперника со своим же защитником на 96-ой минуте.

Тем не менее, Мадзарри считает, что команда вернула характер, организованность, стиль игры и уверенность в себе. Указывал на огромное статистическое преимущество в матче - 70 процентов владения мячом, 19:6 по ударам по воротам, 7:2 - в створ. Уверен, что ритиро помог и начнет новый, гораздо более успешный период.

В "Фиорентине" все гораздо спокойнее, стабильнее. Она вышла в полуфинал Кубка, прорвавшись через серию пенальти против "Болоньи" (0:0) девять дней тому, в 1/8 финала Лиги Конференций, а в лиге выше "Наполи" - четвертая. Причем уже три тура. Винченцо Итальяно доволен взрослостью, спокойствием и обороной подопечных.

Правда, и ей нелегко в последнее время. Три победы в лиге подряд со счетом 1:0 были вымученными. Спасал вратарь Терраччьяно. Затем состоялось поражение от "Сассуоло" с таким же счетом при нереализованном пенальти. А после "Болоньи" - спасение от поражения дома от "Удинезе" на 87-ой минуте с забитым пенальти - 2:2.

В матчах против "Сассуоло" и "Удинезе", очень близких к зоне вылета Серии А, "фиалки" совершенно провалили первый тайм, выглядя беспомощно, несмотря на огромные проценты владения мячом. И лишь во втором начали кое-что показывать, хотя и тогда не доходили до высокого уровня.

"Наполи" и "Фиорентина" лидируют в Серии А по владению мячом, и это тенденция не лишь нынешнего сезона, а нескольких последних. При этом по ударам по воротам неаполитанцы первые, а флорентийцы - лишь седьмые. Обе очень любят доминировать, но делают это неэффективно.

Они уже встречались в нынешнем сезоне. В лиге в Неаполе. И тогда "Фиорентина" разорвала соперника на контратаках, победив в итоге со счетом 3:1 и приблизив увольнение Руди Гарсии. Мадзарри похвалил ее за ту игру и заявил, что попытается играть против нее по-другому.

Последние матчи команд

Кадры

Травмы Мерета, Натана и Оливеры - далеко не новость и не оставляют особых дилемм в обороне и воротах "Наполи". В центре поля Зелински то ли травмирован, то ли уже мыслями в "Интере", Ангисса на Кубке Африки, Каюст был травмирован и неясно, в каком состоянии вернулся. Остаются глухие запасные Демме и Гаэтано.

Виктор Осимхен на Кубке Африки, Линдстрем до сих пор не нашел себя, поэтому в атаке дилемма лишь одна - Симеоне или Распадори в центре. Хвича Кварацхелия должен вести команду за собой, но сильно разочаровывает в нынешнем сезоне.

У "Фиорентины" по-прежнему не хватает вингеров. Хотя Соттил уже может выйти на замену. Куаме и лучший бомбардир Нико Гонсалес - пока нет. В центре поля Артур конкурирует с Мандрагорой, в центре обороны - Кварта с Раньери. Слева в обороне есть Бираги и Паризи, справа - Кайоде и новичок, но уже автор ассиста Фараони.

Кубковый вратарь команды - Кристенсен, но на такую стадию, скорее всего, выйдет Терраччьяно. А в центре атаки конкурируют Бельтран и Нзола. Оба в целом по сезону разочаровывают, но в последнем матче забили.

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Лоботка, Гаэтано, Каюст, Политано, Симеоне, Кварацхелия

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Бираги, Мандрагора, Данкан, Бонавентура, Иконе, Бельтран, Брекало

Цифры и факты

В пяти последних очных матчах во всех турнирах трижды побеждала "Фиорентина", однажды - "Наполи", еще однажды состоялась ничья. Одна из побед флорентийцев состоялась в дополнительное время в Кубке со счетом 5:2 после 2:2 в основное. В последних девяти очных счет по победам равный (4:4) при одной ничьей

"Фиорентина" не выигрывала трофеи с 2001-го года, а Суперкубок - с 1996-го. Хотя в предыдущем сезоне играла в двух финалах - Кубка Италии и Лиги Конференций. "Наполи" в предыдущем сезоне выиграл Чемпионат Италии, в 2020-ом году - свой предыдущий Кубок, а в 2014-ом - Суперкубок

В нынешнем сезоне впервые в истории Суперкубок Италии разыгрывают четыре команды, а не две - чемпион и вице-чемпион страны, победитель и финалист ее Кубка

Победа над "Салернитаной" прервала серию "Наполи" из четырех матчей без побед и забитых мячей во всех турнирах - одной ничьей и трех поражений

"Фиорентина" потерпела лишь одно поражение в 11-ти последних матчах во всех турнирах. С другой стороны, в трех последних матчах в основное время не побеждала

"Наполи" проиграл четыре своих последних матча и пять из последних шести при одной ничьей во внутреннеитальянских кубковых турнирах. "Фиорентина" проиграла один из семи последних таких

Прогноз: Наполи - Фиорентина 1:1, 1:2 в дополнительное время

Итальяно заявляет, что увидит другой "Наполи", чем в первом очном матче в сезоне и чем в последнее время. Чемпион уж точно должен быть злым и жаждущим реванша. И он не так устал, как "фиалки" после "Болоньи". Но и они сами очень злы после двух поражений в финалах и хотят трофей. А игровых проблем хватает у обеих.

В матчах на вылет в последние годы "Фиорентина" проявляла себя гораздо лучше, чем "Наполи".