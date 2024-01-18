Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Суперкубка Италии на 19.01.2024

Готов ли "Интер" разменять свои Кубок и Суперкубок Италии на Скудетто? Конечно. Уже начал, вылетев из Коппа в декабре и лидируя в лиге. Разумеется, вышесказанное - шутка, и так футбол не работает. Потому "нерадзурри" захотят прежде всего сохранить за собой Суперкоппу, выиграв её в третий раз подряд. Но на пути вначале стоит "Лацио", сам по себе успешный в этом турнире.

19 января. 21:00. Суперкубок Италии. Полуфинал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Аваль Парк"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

Успешным в турнире, правда, "Лацио" в последний раз был с нынешним тренером "Интера" Симоне Индзаги. Нынешний наставник "орлов" Маурицио Сарри к турниру относится презрительно. Заявил, что в нынешнем формате не имеет ничего общего с футболом, а построен по принципу "взять деньги и убежать", что итальянский футбол ведёт себя жалко, "попрошайничая по всему миру".

Такие слова разозлили и босса Сарри Клаудио Лотито, и Генерального директора Серии А Луиджи Ди Сьерво. Первый говорил о радости и даже трепете от участия в турнире, о важности глобализации и брендизации клуба и всей лиги, открытия новых рынков. А второй заявил, что не думает, что Сарри сказал такую чушь и что он - часть системы и как профессионал должен также искать новые доходы.

Следует напомнить, что примерно в том же духе Сарри говорил немного более недели назад и о Кубке Италии. Но там ожидало Римское дерби, и недооценивать его Маурицио не мог. Он в итоге победил "Рому" со счетом 1:0, отыграв мощно и собранно, и вышел в полуфинал.

Индзаги точно никогда не скажет того, что сказал Сарри, поскольку Кубки очень любит. Победа в нынешнем Суперкубке сделает его единоличным лидером в истории по победам в них (пять) и по победам в итальянских кубковых турнирах вообще (восемь). В первые два сезона с "Интером" он не проиграл ни единого матча в Кубке и Суперкубке, взяв все четыре трофея.

Вылет из Кубка в нынешнем сезоне уже в 1/8 финала от "Болоньи" в декабре стал крайне болезненным, и Симоне жаждет реванша.

Кто ныне в лучшей форме? После поражения от "Интера" "Лацио" выиграл пять матчей подряд. Правда, победы над скромными "Эмполи", "Фрозиноне", "Удинезе" и "Лечче" не были убедительными. А "Интер" как раз в последнем матче прорвало, но до этого были ничья в Генуе и победа дома над "Вероной" на 93-ей минуте со скандальными решающими голами, вылет из Кубка и немало критики.

"Лечче" "Лацио" уступил по ударам по воротам, в створ и угловым. Сарри не уверен, что команда уже нашла стабильность. Но нынешним состоянием вполне доволен и победу сразу после победы в дерби в Кубке считает очень важной психологически, говорит о настоящем тесте на характер. А "Интер" вдруг разгромил в гостях крепкую "Монцу" (5:1), причём забивая с двух пенальти и трёх контратак.

В очном матче в лиге в Риме 17-го декабря "Лацио" играл на равных между штрафными, по ударам по воротам победил, по владению мячом - почти не проиграл. Но возле ворот, как своих, так и чужих, "Интер" действовал гораздо острее, гораздо четче. Подарок от вратаря и обороны принес ему 1:0, контратака - 2:0. Сарри говорил о дурацких ошибках при хорошей игре своей команды.

Последние матчи команд

Кадры

Никакой ротации в "Интере" не будет. Выйдет сильнейший состав. Дилемма лишь между Ачерби и Де Фраем в центре обороны и Думфризом и Дармианом на правом фланге. Атаку возглавит Лаутаро Мартинес и его 18 голов в сезоне в лиге. Маркус Тюрам забил в Монце после четырех матчей подряд без голов.

В "Лацио" проблемы с травмами и болезнями. Оба форварда - Кастельянос и Иммобиле, защитник Патрик, вингер Дзакканьи, опорник Катальди. Луис Альберто только-только вернулся. Последнего все же стоит ожидать в стартовом составе. А из пяти первых шансы на "старт" есть у Иммобиле. Но, возможно, вновь выйдет "фальшивая девятка" Фелипе Андерсон. Он забил "Лечче" с той позиции.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Фелипе Андерсон, Педро

Цифры и факты

В нынешнем сезоне впервые в истории Суперкубок Италии разыгрывают четыре команды - первые две по итогам Серии А предыдущего сезона и два финалиста Кубка Италии того же розыгрыша

По выигранным Суперкубкам Италии лидирует "Ювентус" - девять, у "Интера" и "Милана" - семь, "Лацио" на четвертом месте с пятью

"Интер" и "Лацио" выиграли четыре из шести последних Суперкубков. По два каждый. Первый - в двух последних розыгрышах, второй - в 2017-ом и 2019-ом годах. Все эти четыре трофея в качестве главного тренера выиграл Симоне Индзаги

Победа в нынешнем Суперкубке сделает Индзаги единоличным лидером в истории по победам в них (пять) и по победам в итальянских кубковых турнирах вообще (восемь). Два последних Суперкубка выиграл он с "Интером"

В последних 11-ти очных матчах наблюдалось равенство по победам - по пять при одной ничьей. Правда, одна из побед "Лацио" состоялась в серии пенальти. В Кубке Италии

В последних трех кубковых очных матчах побеждал "Лацио", в том числе в Суперкубке в 2009-ом году

"Интер" проиграл лишь один из 20-ти последних матчей во всех турнирах. "Болонье" в Кубке Италии в дополнительное время. Результаты других 19-ти - 14 побед и пять ничьих

Прогноз: Интер - Лацио 2:0

Сарри говорит, что шансы его команды победить "Интер" - 25-30 процентов. Также - что нет толку тренировать пенальти, поскольку атмосферу матча не смоделировать. Возможно, это просто психологическая война, усыпление бдительности соперника. Но скорее - признание силы лидера Серии А и кубкового мастера. "Интер" должен взять реванш у самого себя за вылет из Кубка.