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Удинезе - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.01.2024
Притупится ли вновь бдительность "россонери"?
ANSA
Как только "Милан" вроде бы находит форму и связывает несколько успешных результатов - сразу же получает неожиданный удар и вновь скатывается в сумерки. Такое случалось не раз и в нынешнем сезоне. Сейчас он вроде бы нашёл форму в лиге. Но календарь предлагает ему выезд к традиционно сложному сопернику, которому уже проиграл осенью.
20 января. 21:45. Серия А. 21-й тур
Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Милан"
Главный арбитр: Фабио Мареска
Состояние команд
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В последних восьми матчах во всех турнирах "россонери" одержали шесть побед. Но именно ничья и поражение вызвали наибольший рпзонанс. После 2:2 в Салерно Стефано Пиоли чуть не уволили, вылет из Кубка десять дней тому также вызвал немалое недовольство. Сезоном команды до сих пор разочарованы все, сам Пиоли признает и понимает это.
В Серии А "Милан" прочно сидит на третьем месте. В последних пяти турах набрал 13 очков, причем в трех из них забил по три мяча, в еще одном - два. В позапрошлом туре победил в гостях "Эмполи" со счетом 3:0, в предыдущем выглядел гораздо сильнее "Ромы" (3:1). Тренеров обоих этих соперников уже успели уволить. Но до двух лидеров все ещё далеко.
"Удинезе" близок к противоположному полюсу. Всего с двумя победами, в одном очке над зоной вылета, сменил тренера осенью. Но на самом деле он не так плох. По забитым мячам 12-ый. Проиграл лишь шесть матчей (на два больше, чем "Милан" и меньше, чем "Аталанта", "Лацио", "Наполи" и "Рома"), а по ничьим первый в лиге с 12-ю. Его проблема - неумение сохранить преимущество в счёте.
Две его победы - над этим же "Миланом" в гостях и 3:0 над "Болоньей" дома. Причем последняя состоялась совсем недавно - 30-го декабря. Также запомнились ничьи с "Аталантой" и "Фиорентиной", когда играл на высоком уровне, но упускал победу после 86-ой минуты. Матч в гостях у флорентийцев состоялся как раз в предыдущем туре.
В последнем домашнем матче фриуланцы наиграли на ничью, но уступили "Лацио" из-за гола на 76-ой минуте.
"Удинезе" не ищет владение мячом, но играет в силовой интенсивный футбол и, если позволяют, организовывает много контратак. Такая тактика всегда может сработать против грандов. Пиоли и говорит о важности остановки контратак соперника, о перехватах, а также считает, что более спокойное владение мячом его команды в последнее время должно помочь.
Последние матчи команд
Кадры
"Милан" должен сохранить тот же стартовый состав, что играл против "Ромы". Тогда Тео Эрнандес вернулся на левый фланг после более месяца игры в центре обороны и сразу же забил. Адли забил свой первый гол за клуб. Жиру забил первый домашний гол в лиге с августа, но сейчас под вопросом из-за болезни. Возможно, Йович выйдет.
Осталось дождаться Леау. Он в лиге не забивал с 23-го сентября, хотя в Кубке в 2024-ом году успел забить дважды.
Тиав, Калулу, Томори, Побега давно травмированы, а вот запасные защитники Флоренци и Пеллегрини и запасной вратарь Спортьелло сегодня должны вернуться. Беннасер и Чуквуэзе на Кубке Африки.
В "Удинезе" давно вылетел бывший игрок "Милана" Деулофеу, не первую неделю нет защитников Эбосса и Бийола. Самарджич мыслями то ли в "Ювентусе", то ли в "Наполи", но пока остаётся в стартовом составе. Хотя во Флоренции заменивший его Товен забил, а Пайеро сейчас оправился от травмы.
Схема 3-5-1-1 с Перейрой позади форварда останется в любом случае.
"Удинезе": Окойе, Феррейра, Н. Перес, Т. Кристенсен, Эбоселе, Уолас, Ловрич, Самарджич, Х. Камара, Р. Перейра, Лукка
"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Кьер, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау
Цифры и факты
- В последних десяти очных матчах счёт по победам равный - 3:3, при четырёх ничьих. В последних шести впереди по победам "Удинезе" - 2:1, при трех ничьих. Он побеждал в последних двух очных матчах и может впервые в истории оформить серию из трёх побед над "Миланом" подряд
- В Удине в последних 11-ти матчах по победам также лидирует "Удинезе" - 6:3, при двух ничьих. В последних семи счет по победам в его пользу - 3:2, при двух ничьих
- В семи из восьми последних очных матчей на всех полях забивали обе команды. "Удинезе" забивал "Милану" в последних десяти
- "Милан" забивал в последних 14-ти матчах во всех турнирах. Последним, кто не пропускал от него, был "Удинезе" в матче лиги четвертого ноября
- "Удинезе" забивал в 12-ти из 13-ти последних матчей во всех турнирах и пропускал в 11-ти из 13-ти
- "Удинезе" - лидер лиг Топ-5 по ничьим с 12-ю
- В четырех гостевых матчах лиги подряд "Милан" не побеждал и пропускал как минимум два мяча (их результаты - 2:2, 2:2, 2:3, 2:2), но сразу после этого победил в гостях "Эмполи" со счетом 3:0. "Удинезе" дома в лиге сыграл пять раз подряд вничью, затем победил "Болонью" (3:0) и уступил "Лацио" (1:2)
- "Милан" - лидер лиги по забитым в последние 15 минут первого тайма (12), "Удинезе" пропускал больше всех в это время (8)
- Стефано Пиоли не хватает одной победы, чтобы войти в клуб тренеров, добывавших с "Миланом" сто в Серии А. Таких на данных момент четверо - Нерео Рокко, Нильс Лидхольм, Фабио Капелло и Карло Анчелотти
Прогноз: Удинезе - Милан 1:1
"Удинезе" силен дома, "Милан" слабоват в гостях. Фриуланцы сильны против грандов и переигрывали ломбардийцев в обоих матчах в 2023-ем году. "Россонери" в целом, несмотря на серию успешных результатов в лиге, не выглядят по-настоящему прочными, монолитными, страшными. Всегда чувствуется, что они способны оступиться.
Обе команды часто забивают и пропускают, ничья 1:1 была зафиксирована в трех из шести последних матчей между ними. На нее можно ставить.
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