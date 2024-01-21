Лечче - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.01.2024

"Интер" занят в Суперкубке и свой матч 21-го тура лиги сыграет лишь в конце февраля. Так что у "Ювентуса" есть шанс выйти на первое место и подойти на нем к очному матчу против "нерадзурри" четвертого февраля. Для выхода нужно переиграть сегодня "Лечче". Команду, которую Массимилиано Аллегри называет сложной и очень неудобной.

21 января. 21:45. Серия А. 21-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 Інтер 20 16 3 1 51 2 Ювентус 20 15 4 1 49 3 Мілан 21 14 3 4 45 4 Фіорентина 20 10 4 6 34 5 Лаціо 20 10 3 7 33 6 Аталанта 20 10 3 7 33 7 Болонья 20 8 8 4 32 8 Рома 21 9 5 7 32 9 Наполі 20 9 4 7 31 10 Торіно 20 7 7 6 28 11 Монца 20 6 7 7 25 12 Дженоа 20 5 7 8 22 13 Лечче 20 4 9 7 21 14 Фрозіноне 20 5 4 11 19 15 Сассуоло 20 5 4 11 19

"Ювентус" идёт очень хорошо. 12 побед и три ничьи в последних 15-ти матчах лиги плюс две разгромные победы в Кубке. Ожидавшие его падения, когда начнутся матчи по два-три раза в неделю, ошиблись. В этот период он заиграл даже лучше. 6:1 и 4:0 в Кубке и после того 4:0 - первый разгром в лиге с первого тура, первая победа там с разницей более одного мяча за 12 туров.

В клубе все еще отказываются говорить о Скудетто, а считают очки преимущества над пятым местом. Но Аллегри сказал о "ворах, которые убегают со Скудетто", и о его команде как об охранниках, которые пытаются догнать. Чем вызвал ярость "Интера". Психологическая война перед очным матчем началась. Здесь важно не забыть, что победы в других матчах, рядовых, стоят те же три очка.

"Лечче" уже забыл, что такое победы. Лишь одна такая в последних 15-ти матчах лиги. При семи ничьих и семи поражениях. Запас начала сезона, тогда державший в лидерах, ныне держит над семью командами. В четырех очках над зоной вылета, при том, что команды с 17-го и 18-го мест вчера уже играли и проиграли. То есть, паниковать рано и не нужно. Но тенденция очень беспокоящая.

В последних четырех матчах и вовсе набрано лишь одно очко. Правда, среди них - всего лишь 0:1 в гостях от "Аталанты" и "Лацио" (последнего неделю тому переиграли по владению мячом, ударам по воротам и угловым) и 0:2 в гостях от "Интера" при приличной борьбе. А дома "Лечче" проигрывает редко и уже переиграл "Лацио", играл вничью с "Миланом" (отыгравшись с 0:2) и "Болоньей".

"Лечче" играет в смелый, быстрый, динамичный футбол, прессингует. Но в последнее время не хватает организованности, твёрдости у ворот соперника, характера. Скорее всего, и выносливости для такой энергозатратной игры. Владение мячом он не ищет - лишь 16-ое место в лиге по нему. Зато по ударам по воротам восьмой. У "Юве" та же динамика - 12-ый по владению, но четвёртый по ударам.

Последние матчи команд

Кадры

Кьеза и Рабио вернулись на один матч, первый даже забил, но затем оба вновь вылетели. С другой стороны, Влахович впервые в туринской карьере выдал гол или ассист в четырех матчах лиги подряд (4+2). Так что дилемм в центре поля и в атаке практически нет. Милик, несмотря на хет-трик в Кубке полторы недели тому и победный гол в первом круге против "Лечче", будет ждать в запасе.

В центре обороны также все ясно. А на флангах есть выбор - Веа и Камбиазо справа, тот же Камбиазо, Костич и Илинг-Джуниор слева.

У "Лечче" проблем больше. Потому что состав короче. Динамичные игроки центра поля Туба и Рафия на Кубке Африки, как и стремительный вингер Банда. В обороне игроков не хватало с самого начала сезона, тем более - с травмой Дермаку. Ветеран Сансоне вернулся, молодой январский аргентинский новичок Пьеротти впервые в заявке. Они должны усилить фланги в схеме 4-3-3.

Главный форвард Крстович вызывал повышенное внимание в начале сезона и считался кандидатом на звание его открытия. Но не забивал с шестого октября и остался с четырьмя голами.

Владимиро Фальконе - один из лучших вратарей лиги, вратарь сборной, претендент на пост первого вратаря в гранде. Его работа будет очень важна сегодня. Как всегда.

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло, Рамадани, Каба, Уден, Алмквист, Крстович, Сансоне

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, Локателли, Миретти, МакКенни, Камбиазо, Влахович, Йилдиз

Цифры и факты

В 15-ти последних турах лиги на счету "Ювентуса" 12 побед и три ничьи, на счету "Лечче" - одна победа, семь ничьих и семь поражений

3:0 над "Сассуоло" во вторник состоялся после 11-ти матчей лиги подряд "Ювентуса" без побед с разницей более одного мяча

В нынешнем сезоне в домашних матчах лиги "Лечче" добыл четыре победы, четыре ничьи и проиграл лишь дважды. В последних четырех таких его результаты - победа и три ничьи, в том числе 2:2 с "Миланом" и 1:1 с "Болоньей"

"Ювентус" не проигрывал в семи последних гостевых матчах - пять побед и две ничьи. Правда, в четырех последних гостевых он пропускал

"Лечче" пропускал в последних 15-ти матчах лиги на всех полях и в последних семи домашних

"Ювентус" выиграл пять из семи последних матчей против "Лечче" при двух ничьих. При этом лишь одна из побед в последних восьми очных матчах состоялась с разницей более одного мяча. В Лечче хозяева проиграли два из четырех последних очных матчей, но один выиграли. Их результаты - 2:0, 0:1, 1:1, 0:1

Прогноз: Лечче - Ювентус 0:1

"Лечче" и вправду неудобен. После первого тайма очного матча первого круга туринские болельщики даже свистели в адрес "Ювентуса", а единственный гол во втором состоялся с углового на добивании. Роберто Д'Аверса желает повторить ту игру, но без той ошибки. Надеется, что с помощью стопроцентной мотивации, смелости и своих болельщиков способен удивить гранда.

Команда Д'Аверсы способна. Что показала против "Милана", "Болоньи", "Лацио". Легко ее точно не победить. Но скорее выглядит как очередная натужная победа "Юве" с ошибки соперника. Много голов не должно быть.