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Наполи - Интер. Анонс и прогноз финала Суперкубка Италии на 22.01.2024
Как и должно было произойти
Gazzetta Dello Sport
Первое в истории увеличение Суперкубка Италии до четырех участников оказалось бесполезным. В финал вышли чемпион Италии и обладатель Кубка, то есть те же, кто должен был играть изначально, без увеличения. Оба еще и выиграли свои полуфиналы с разгромным счетом 3:0. Остается надеяться, что в решающем матче будет больше интриги.
22 января. 21:00. Суперкубок Италии. Финал
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль Аваль Парк"
"Наполи" - "Интер"
Главный арбитр: Антонио Рапуано
Состояние команд
Несмотря на идентичный счет, полуфинальные матчи не были одинаковыми. На 83-ей минуте матча "Наполи" - "Фиорентина" счет еще был 1:0, а до этого "фиалки" не реализовали пенальти. Они могли сравнять. Счет 2:0 установился на 50-ой минуте матча "Интер" - "Лацио" благодаря пенальти "змей", и никаких шансов изменить его ближе в свою пользу у "орлов" не было.
"Интер" выиграл свой матч со счетом 23:5 по ударам по воротам, 7:0 - по ударам в створ, 61:39 - по владению мячом. Ассистировал пяткой, дважды попадал в каркас ворот, заставлял вратаря соперника работать. Причем даже не особо напрягался. А вот "Наполи" уступил и по ударам (8:16), и по владению (40:60), победив благодаря организованности и точности.
Симоне Индзаги был недоволен лишь реализацией, а в целом заявил, что наслаждался игрой. Особенно отметив, что после 2:0 команда продолжала атаковать. А Николо Барелла заявил, что команда давно не наслаждалась игрой так. И это говорят представители команды, которая предыдущий матч лиги выиграла со счетом 5:1. По духу и вправду это было ближе к 6:0, чем к 3:0.
Следует напомнить, что перед 5:1 в Монце "Интер" провел тяжелый период, когда игра была бледной. Вылетел из Кубка, потерял очки в лиге против "Дженоа", победил "Верону" со скандальным голом на 93-ей минуте и мог пропустить с пенальти на сотой.
"Наполи" также изменил фазу в последнем матче перед отъездом в Саудовскую Аравию. Ему пришлось вылезать из глубокой ямы четырех матчей без побед и забитых мячей подряд (три поражения), когда мог потерять второго тренера в сезоне. Вальтер Мадзарри все же удержался, команда закрылась на тренировках, дожала "Салернитану" на 96-ой минуте и перезагрузилась.
Прорыв против "Фиорентины" во многом стал возможен благодаря переходу на игру с тремя центральными защитниками, любимую для Мадзарри. Этим, как и производным от схемы отказом от владения мячом, удалось удивить соперника, сковать его. А затем и поймать дважды на высокой линии прессинга. Хотя соперник мог сравнять и с пенальти, и с удара, который попал в стойку.
"Наполи" - лучший в Серии А в последние годы по владению мячом. Также лучший в нынешнем сезоне по ударам по воротам. Но против "Фиорентины" он попробовал нечто иное. Потому Индзаги опасается и не знает, как будет играть соперник. Хотя если и есть в Италии команда, которая умеет играть в любой футбол, адаптироваться к любому и меняться по ходу матча, то это "Интер".
Индзаги говорит об опасностях, малом времени для подготовки и усталости, деталях, которые решат, о чемпионе Италии в соперниках. А Мадзарри считает, что сейчас по характеру его команда не уступает сопернику. Вместе с тем, признает, что "Интер" сейчас в лучшей форме в Италии.
Следует отметить, что дополнительного времени в этом розыгрыше Суперкубка нет. В случае ничьей в основное команды сразу перейдут к серии послематчевых пенальти.
Последние матчи команд
Кадры
Серьезная потеря у "Интера". Центральный защитник Бастони почти наверняка вылетел. Придется Ачерби смещаться влево, а Де Фраю - выходить вместо него. Также у Мхитаряна были кое-какие проблемы, но он вроде бы готов играть. Если нет - Фраттези, забивший третий мяч против "Лацио", выйдет.
Справа в схеме 3-5-2 Думфриз набирает форму, но, скорее всего, Дармиан все еще останется в стартовом составе.
Лаутаро Мартинес с 18-ю голами в лиге, но в полуфинале Суперкубка не забил. Он явно попробует исправиться.
"Наполи" останется с 3-4-3. Тем более, что ему не хватает опорников. Каюст под вопросом, Ангисса на Кубке Африки, Демме почти наверняка вылетел, Зелински не в форме. Возможно, молодому Гаэтано придется выйти с первых минут.
На Кубке Африки и Виктор Осимхен. Но, по крайней мере, в Суперкубке его полезно заменил Симеоне, забивший уже на 22-ой минуте. А в запасе есть Распадори. Также вдруг прорвало 24-летнего воспитанника клуба вингера Дзербина. Первый гол за клуб и сразу второй в течение двух минут.
Новички последних дней вингеры Нгонг и Траоре могут попасть в заявку, но Мадзарри говорит, что второй все еще не готов. Первый ближе к игре.
Натан, Оливера, вратарь Мерет по-прежнему травмированы.
"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мадзокки, Лоботка, Каюст, Руи, Политано, Симеоне, Кварацхелия
"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Ачерби, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес
Цифры и факты
- В последних восьми очных матчах во всех турнирах пять раз побеждал "Интер", однажды - "Наполи" и дважды состоялись ничьи. В последний раз они играли третьего декабря в лиге, и "Интер" победил в Неаполе со счетом 3:0
- "Интер" забивал в последних девяти очных матчах, "Наполи" не забил в четырех из них
- В случае победы Симоне Индзаги станет единоличным рекордсменом по выигранным Суперкубкам (пять) и итальянским кубковым турнирам в целом (восемь). Вальтер Мадзарри выиграл лишь один трофей в карьере - Кубок Италии с "Наполи" в 2012-ом году. Он также проиграл один Суперкубок, в том же году
- "Интер" будет играть свой 12-й финал Суперкубка. У "Милана" столько же, лишь у "Ювентуса" больше (17). "Наполи" будет играть свой пятый. По победам в турнире лидирует "Ювентус" с девятью, "Милан" и "Интер" делят второе место с семью, "Наполи" выиграл два - в 1990-ом и 2014-ом годах
- "Интер" выиграл два последних Суперкубка. Три подряд удавалось выиграть лишь "Милану" в 1992-94 годах
- "Наполи" проиграл четыре матча в итальянских кубковых турнирах подряд до того, как победил "Фиорентину"
- "Интер" проиграл лишь один из 21-го последнего матча во всех турнирах. "Болонье" в Кубке Италии в дополнительное время. Результаты других 20-ти - 15 побед и пять ничьих
Прогноз: Наполи - Интер 1:2
Третьего декабря "Интер" доказал свою силу. Хотя "Наполи" тогда провел мощный первый тайм, и Мадзарри считает, что играл хорошо. А теперь изменился, сменил тактическую схему, стиль. И отдыхал на день больше. Да и все еще чемпион страны. Но "Интер" сейчас силен. Индзаги отлично умеет менять тактику и брать Кубки. И у него гораздо меньше кадровых проблем.
В принципе, "Наполи" способен затянуть игру в серию пенальти и даже победить в основное время. Но наиболее логично ставить на победу "Интера" с разницей в один мяч в основное. Можно ставить на "обе забьют".
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