Фиорентина - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.01.2024

"Ювентус" вчера неожиданно потерял очки дома против аутсайдера. "Милан", которого Симоне Индзаги все еще считает претендентом на Скудетто, также сыграл вчера вничью, гораздо более ожидаемо. Отличный шанс для "Интера" все же подойти к Дерби Италии на следующей неделе лидером Серии А. Правда, для этого нужно побеждать на крайне тяжёлом выезде.

28 января. 21:45. Серия А. 22-ой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Состояние команд

1 Ювентус 22 16 5 1 53 2 Интер 20 16 3 1 51 3 Милан 22 14 4 4 46 4 Аталанта 21 11 3 7 36 5 Фиорентина 20 10 4 6 34 6 Болонья 21 8 9 4 33 7 Лацио 20 10 3 7 33

"Интер" в хорошем настроении после исторической третьей победы в Суперкубке Италии подряд. Индзаги теперь единоличный лидер в истории по выигранным Суперкубкам (5) и итальянским кубковым турнирам вообще (8), уже получил кличку "Мистер Суперкубок" и считает, что победа даст импульс на будущее. А ехал на Суперкоппу после 5:1 в лиге в гостях над сильной "Монцей".

Все же некоторые вещи немного омрачают его радость. 3:0 над "Лацио" в Суперкубке была блестящей, но 1:0 над "Наполи" - на 91-ой минуте, тяжёлой, вымученной. Команду Индзаги сковали тактически. Кроме того, она банально отыграла на один матч на турнире больше, чем "Фиорентина", то есть больше устала. И потеряла из-за дисквалификации столпов центра поля - Бареллу и Чалханоглу.

Следует также напомнить, что перед 5:1 в Монце "нерадзурри" в лиге вымучили ничью против "Дженоа" и победу на 93-ей минуте над "Вероной" с голами, которые следовало отменить. Веронцы ещё и не реализовали пенальти на сотой минуте. Также состоялся вылет из Кубка.

"Фиорентина" в последнее время также нестабильна. Все её три победы подряд в лиге со счетом 1:0 были вымучены, главным героем там был вратарь Терраччьяно. После этого она уступила "Сассуоло" с таким же счетом, не реализовав пенальти. Затем еле-еле отыгралась против "Удинезе" дома на 87-ой минуте благодаря пенальти. В обоих этих матчах полностью провалив первые таймы.

Между этим команда Винченцо Итальяно выиграла серию пенальти в Кубке у "Болоньи" с 0:0 после 120-ти минут и попаданий соперника в каркас ворот "фиалок" трижды. А в Суперкубке получила от "Наполи" 0:3, не реализовав пенальти при счете 0:1. Даже в плане 11-метровых непонятно, в какой она форме.

Итальяно видел позитив в игре в Суперкубке, хотя ожидаемо остался очень разочарован результатом. Он также рад, что получил более недели подготовки к матчу против "Интера". Теперь же ожидает от команды агрессию, злость, нацеленность, битву. Говорит, что второй круг - как новый сезон. Игра и результаты против "Сассуоло" и "Удинезе" это лишний раз доказывают.

Вчера "Аталанта" сбросила "Фиорентину" с четвертого места, и на это нужно ответить.

"Фиорентина" Итальяно всегда в лидерах по владению мячом, но оно часто стерильно, не доходит до ударов по воротам и голов, по которым она ближе к середнякам. В последнее время тренер пробовал более прагматичный подход и даже переход на игру с тремя центральными защитниками. А "Интер" всегда прагматичен. Он может играть в любой футбол, но обычно мяч не ищет.

Последние матчи команд

Кадры

Потери "Интера" существенны. Одновременно без Чалханоглу и Бареллы с тех пор, как оба в клубе, он практически не играл. Молодого Асллани и забивающего, но не очень полезного в конструировании атак Фраттези ожидает тяжёлая работа. Тем более, что они в "старте" почти не появляются. Тем важнее роль третьего постоянного опорника Мхитаряна.

В обороне Бастони вернулся, но не факт, что готов к стартовому составу. Вряд ли им будут рисковать перед "Ювентусом". Думфриз также не в форме. При этом слева возможен отдых для Димарко в пользу Аугусто.

Лаутаро Мартинес забил 18 мячей в лиге, забил и победный в финале Суперкубка. Маркус Тюрам забил в полуфинале Суперкубка, а в лиге сделал гол и ассист против "Монцы".

В "Фиорентине" также проблем хватает. Давно нет правого защитника Додо, сегодня не будет и левого Бираги. Капитан дисквалифицирован. Среди вингеров Куаме на Кубке Африки, Соттил вернулся после травмы, но не в форме, Брекало уже уехал в "Хайдук", а Иконе в плохой форме, не реализовал пенальти в Суперкубке.

Как раз вернулся лидер команды в атаке вингер Нико Гонсалес. Он не играл 44 дня, но все равно остаётся лучшим бомбардиром команды в лиге с шестью голами. Хотя вряд ли готов к стартовому составу.

Форварды Бельтран и Нзола сильно разочаровывают. Хотя оба забили "Удинезе".

Как раз в центре обороны Раньери, Миленкович и Кварта в хорошей форме. Справа январский новичок Фараони уже ассистировал, а Кайоде набрал форму после травмы.

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Паризи, Артур, Данкан, Бонавентура, Иконе, Бельтран, Соттил

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Ачерби, Дармиан, Асллани, Фраттези, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

В семи последних очных матчах в лиге на всех полях "Интер" одержал пять побед, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. Последний состоялся в сентябре, и миланцы победили дома со счетом 4:0. Но до этого в апреле они проиграли со счетом 0:1, опять же дома

Во Флоренции результаты последних девяти очных матчей в лиге - вначале три победы "Фиорентины", затем три ничьи, а затем три ее поражения. Правда, последние два поражения "фиалок" от "змей" дома в лиге состоялись из-за камбека и гола на 95-ой минуте (после забитого на 90-ой)

В девяти последних очных матчах лиги во Флоренции "Интер" забил, в восьми из них забила также "Фиорентина"

"Интер" не проигрывал в 14-ти последних матчах лиги - 11 побед и три ничьи. В последних семи его результаты - шесть побед и ничья

"Интер" не проигрывал в лиге в гостях в нынешнем сезоне - восемь побед и две ничьи. Правда, пропускал в трех последних таких матчах

"Фиорентина" не проигрывала в последних пяти домашних матчах лиги. В последнем таком сыграла вничью после четырёх побед подряд

"Фиорентина" не забивала в трех из последних четырех матчей во всех турнирах, не считая серии пенальти

Прогноз: Фиорентина - Интер 2:2

После 0:4 в сентябре Итальяно бушевал, извинялся, говорил о непростительной игре своей команды, обещал, что такого больше не повторится. Не должно, тем более, когда соперник без Чалханоглу, Бареллы и Бастони. Ясно, что "Интер" сильнее, а "Фиорентина" ныне ещё и в некоем игровом кризисе. Но миланцы устали больше, да и мысли о "Ювентусе" могут отвлечь их.

Ничья более чем возможна, и должен состояться драматичный яркий матч, как почти всегда между этими командами.