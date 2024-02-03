Аталанта - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.02.2024

Четвертое место в лиге постоянно перепрыгивает из рук в руки. "Аталанта" на нем уже в четвёртый раз в сезоне, но в предыдущие три продержалась лишь один тур. Продержится ровно столько же, если проиграет "Лацио". "Лациале" же на этом месте, как и на любом другом в Топ-4, в нынешнем сезоне ещё не были, но стучатся туда в последнее время. Откроют ли им?

4 февраля. 19:00. Серия А. 23-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

3 Милан 22 14 4 4 46 4 Аталанта 21 11 3 7 36 5 Рома 22 10 5 7 35 6 Лацио 21 10 4 7 34 7 Фиорентина 22 10 4 8 34 8 Болонья 21 8 9 4 33 9 Наполи 21 9 5 7 32

"Аталанта" вернулась на четвертое место благодаря десяти очкам в четырех последних матчах. Причем все три победы добыла дома и сейчас будет играть дома. Несколько повезло с календарем в этом плане. Но в целом место ныне заслуженно. В позапрошлом туре бергамцы разнесли "Фрозиноне" (5:0), в предыдущем - победили "Удинезе" со счетом 2:0.

Победы эти были разными. 5:0 объяснять не нужно, а вот против "Удинезе" удалось забить дважды в хорошем первом тайме (пусть и неуклюжим ударом первый, между ногами защитника - второй), а во втором тайме - "засушить" игру в центре поля. Джан Пьеро Гасперини очень понравился первый тайм, а во втором - лишение "Удинезе" шансов забить.

16 очков "Аталанты" в семи последних турах, пять побед дома в лиге подряд - хороший темп.

"Лацио" мог сравняться с четвертым местом по очкам уже в предыдущем туре, оформить пять побед в лиге подряд. Но не сумел пробить "Наполи". В первом тайме никакого футбола от обеих команд и близко не было, во втором римляне уже проснулись, играли интенсивно, но добрались лишь до одного удара в створ ворот соперника.

Ассистент Маурицио Сарри Джованни Мартускьелло сетовал лишь на реализацию, а ее причиной считал психологию. Это после такого первого тайма и одного удара в створ за матч. Не согласен, что потерял очки.

Предыдущие матчи лиги римлян, несмотря на четыре победы подряд, также не впечатлили по игре, мягко говоря. А в других турнирах "Лацио" в хорошем стиле победил "Рому" (1:0), но позорно влетел в одни ворота "Интеру" (0:3). И в клубе признавали, что от этого поражения было тяжело опомниться.

Очные матчи в предыдущем сезоне вышли странными. В каждом из них гостевая команда выносила хозяев тактически и побеждала со счетом 2:0. А в нынешнем в Риме "Лацио" вел со счетом 2:0 уже к 11-ой минуте, затем позволил сопернику сравнять, но вырвал победу на 83-ей минуте.

Последние матчи команд

Кадры

У "Лацио" по-прежнему отсутствует вингер Дзакканьи. Другие вингеры в последнее время не забивают. Разве что Фелипе Андерсон забил, но когда играл "фальшивую девятку". Ныне будет настоящая "девятка" - Иммобиле вернулся. Хотя он проводит ужасный сезон со всего одним голом в лиге с игры.

Другой форвард Кастельянос, выдавший гол и ассист против "Аталанты" в первом круге, вряд ли будет готов.

В центре поля кое-какие проблемы у Ровеллы, дисквалифицирован Катальди, но есть Весино. Последний - автор победного гола в первом круге после выхода на замену. В центре обороны по-прежнему травмирован Патрик.

"Аталанта" страдала от травм в обороне, потому в январе купила защитника Хиена. Но теперь "старики" вернулись, а именно новичок получил травму. В центре поля Коопмейнерс, скорее всего, пропустит второй матч подряд. Большая потеря.

В атаке все еще на Кубке Африки Лукман и все еще не всегда доверяют Скамакке, хотя он забил "Удинезе". Он или "фальшивая девятка" Пашалич?

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Миранчук, Скамакка

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Весино, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон

Цифры и факты

"Лацио" проиграл лишь один из шести последних очных матчей в лиге, выиграв три и сведя вничью два. В трех последних очных в лиге в Бергамо на его счету две победы и ничья

"Аталанта" выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей

Серия "Лацио" из пяти побед подряд во всех турнирах прервалась 0:3 от "Интера" в Суперкубке и 0:0 с "Наполи" в лиге. Серия из четырех побед подряд в лиге прервалась тем самым 0:0, но та ничья продолжила серию матчей без поражений в лиге до пяти

"Аталанта" выиграла шесть своих последних домашних матчей во всех турнирах, пять последних домашних в лиге. Она вторая в лиге по очкам, набранным дома - 25 в 11-ти матчах

"Лацио" шестой по очкам, набранным в гостях - 13 в десяти. При этом в трех последних гостевых матчах лиги не проигрывал - две победы и ничья

В семи матчах лиги против её Топ-8 предыдущего сезона "Аталанта" набрала лишь пять очков, правда, четыре в последних двух. "Лацио" набрал 11 в восьми таких, правда, лишь два в последних трех

Прогноз: Аталанта - Лацио 2:1

В последних очных матчах было все. Все возможно и на этот раз. Обе команды в очень хорошей форме по результатам, но по игре вопросов хватает. К "Лацио" таких вопросов больше. Кроме того, в целом в сезоне против грандов он играет лучше "Аталанты", но в последнее время как раз она играет лучше. Также она сильна дома, и у нее кадровых проблем меньше.