Дерби Италии за Скудетто. Интер - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.02.2024

Лишь пять раз за последние 50 лет "Интер" и "Ювентус" завершали сезон вместе в Топ-2 Серии А. Нынешний, скорее всего, станет шестым таким. Более того, обе идут в темпе более девяноста очков за сезон, то есть против других соперников теряют мало. Потому матч между ними приобретает особую важность. Оба тренера яростно отрицают, что он решающий, но на самом деле может стать таким.

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4 февраля. 21:45. Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Фабио Мареска

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Состояние команд

1 Інтер 21 17 3 1 54 2 Ювентус 22 16 5 1 53 3 Мілан 23 15 4 4 49

Может стать решающим он в случае победы "Интера". Тогда "нерадзурри" создадут гандикап в четыре очка над "бьянконери", еще и имея матч в запасе. Учитывая, что и без того почти все предрекают первым Скудетто, удивляясь, что вторые все еще цепляются за них, такой гандикап после победы в таком эпохальном матче может и вправду стать непреодолимым. Физически и психологически.

Правда, Массимилиано Аллегри раз за разом упорно заявляет, что задание его команды на сезон - Топ-4, а не Скудетто, что "Интер" - несомненно сильнейшая команда лиги. Но Симоне Индзаги в ответ вчера назвал соперника "суперкомандой", указывая, что только такая способна держаться так близко к его.

При этом "Ювентус" даже мог подойти к Дерби Италии на первом месте. Благодаря перенесенному матчу соперника, сложному выезду соперника в предыдущем туре к четвертой команде лиги и собственному вроде бы легкому матчу дома против команды из зоны вылета. Но вышло иначе в обоих матчах. "Интер" победил "Фиорентину" (1:0), а "Юве" не переиграл "Эмполи" - 1:1.

Аркадиуш Милик сильно подвел туринцев удалением уже на 18-ой минуте. Он извинялся в соцсетях. Аллегри говорил, что такие вещи случаются, что команда все равно играла хорошо и ничья - наполовину полный стакан. Но она слишком отошла в оборону и было заметно, что не была готова к игре в численном меньшинстве. Также пропустила слишком легко от удара издали, когда уже вела в счете.

Перед этим, правда, "Юве" разгромил "Сассуоло" и "Лечче" со счетом 3:0, прервав серию из 11-ти матчей лиги подряд без побед с разницей более одного мяча и установив серии из пяти побед в лиге и семи во всех турнирах подряд. То есть в полном составе команда Аллегри в последнее время в отличной форме. Если считать все турниры, оформила четыре разгрома в семи последних матчах.

Команда Индзаги оформила лишь два разгрома в последних десяти таких. Вылетела за это время из Кубка. Не завоевала первое место в группе Лиги Чемпионов. Два последних матча выиграла со счетом 1:0 голами Лаутаро Мартинеса. Дожав в численном большинстве "Наполи" в финале Суперкубка на 91-ой минуте и забив ранний гол во Флоренции, а затем отбиваясь, в том числе взяв пенальти.

Правда, до этого она как раз разнесла "Монцу" (5:1) и "Лацио" (3:0). А в целом в последнее время играла гораздо больше Топ-матчей, чем команда Аллегри, потому и меньше разгромов. Проявив себя очень хорошо. И у неё сейчас ровно 50 голов в лиге после 21-го тура. Более двух за матч. У "Юве" - 36 после 22-ух.

Во Флоренции "Интер" играл без столпов центра поля Бареллы и Чалханоглу, и Индзаги заявил после матча, что не сомневался в том, что его команда справится, отмечал, что создала много хороших контратак.

"Ювентус" играет в привычный футбол Аллегри. Оборона, нежелание владеть мячом, контратаки, стандартные положения, много голов защитников. "Интер" же - прагматичная команда и умеет играть в любой футбол, но предпочитает также контратаки, также без мяча, также вертикальный футбол. Дома, правда, ей придётся доминировать. Обе играют по схеме 3-5-2.

В первом круге в Турине состоялся осторожный очный матч. Без скандалов, без яркого футбола и с особо скучным вторым таймом. Индзаги вчера прямо признал все это, Аллегри дипломатично заявил: "Мы слишком уважали друг друга". Завершилось всё со счетом 1:1, причём у обеих команд забили главные бомбардиры с ассистов их напарников по атаке - Лаутаро Мартинес и Влахович, Тюрам и Кьеза.

Последние матчи команд

Кадры

Барелла и Чалханоглу вернулись, Бастони вернулся после травмы ещё во Флоренции и теперь полностью здоров. Димарко и Ачерби там отдохнули немного и должны вернуться в стартовый состав за счёт Аугусто и Де Фрая. Дилемма у "Интера" лишь на правом фланге схемы 3-5-2, но и её в последних матчах Индзаги неизменно решает в пользу Дармиана, а не Думфриза.

Лаутаро Мартинес выиграл два последних матча для "Интера" в лиге и Суперкубке. Он - лучший бомбардир лиги с 19-ю голами, причем шесть из них забил в пяти последних турах. А вот его коллега по атаке Маркус Тюрам забил лишь два в последних восьми матчах во всех турнирах, лишь один - в последних пяти в лиге. Добавив за это время лишь один ассист.

У "Ювентуса" Милик дисквалифицирован, Кен травмирован. Кьеза также не в лучшей форме, отыграл лишь один матч с начала года (хотя забил в нем). Потому в атаке может выйти 18-летний Йилдиз рядом с Влаховичем. Тащить будет серб. Он в блестящей форме, забив шесть мячей в четырех последних турах, пять в последних трех.

В полузащите должен вернуться после травмы Адриен Рабио, и это громкая новость. Француз очень важен. Рядом с ним сыграет скорее опытный и жёсткий МакКенни, чем молодой и техничный Миретти. Последнего опорника, разумеется, сыграет Локателли. В обороне на флангах Веа, скорее всего, уступит Камбиазо и Костичу, а в центре Сандро и Ругани - Гатти.

Вратарям Зоммеру и Щенсны уже за 30, но они в отличной форме и очень важны для своих команд. На счету первого 13 "сухих" матчей в сезоне в лиге, второго - 11.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Йилдиз, Влахович

Цифры и факты

Симоне Индзаги во главе "Интера" и Массимилиано Аллегри во главе "Ювентуса" встречались девять раз во всех турнирах. Четырежды победил первый, дважды - второй, трижды состоялась ничья. Правда, две из четырёх побед первого состоялись в дополнительное время. В лиге в пяти матчах Индзаги победил однажды, Аллегри - дважды, дважды состоялась ничья. Последний в Милане в лиге выиграл Аллегри - 1:0

В последних пяти очных матчах как в лиге, так и во всех турнирах, не забивалось более двух мячей

В последних четырех случаях, когда "Интер" играл Дерби Италии, находясь на первом месте в турнирной таблице, он не выиграл - две ничьи и два поражения

"Ювентус" не проигрывал в последних 17-ти матчах лиги на всех полях - 13 побед и четыре ничьи. "Интер" не проигрывал в последних 15-ти таких - 12 побед и три ничьи

"Интер" забивал в своих последних 29-ти матчах лиги на всех полях, "Ювентус" - в 15-ти

"Интер" пропустил в нынешнем сезоне в лиге десять мячей. Лишь однажды в истории он пропустил так мало после 21-го матча - в сезоне 1988/89. "Ювентус" пропустил 13. За предыдущие 22 сезона лишь однажды он за 22 первых тура пропустил меньше - в сезоне 2014/15

"Интер" и "Ювентус" встречаются, набрав до 25-го тура как минимум 50 очков каждый, впервые в истории

"Интер" одержал не менее 17-ти побед и набрал не менее 54-ех очков в первом 21-ом матче сезона во второй раз в своей истории в Серии А. Единственным прецедентом был сезон 2006/07 (18 побед и 57 очков)

Душан Влахович никогда ни в одном турнире не забивал на "Сан Сиро". Ни "Милану", ни "Интеру"

Лаутаро Мартинесу не хватает одного гола до 20-ти в сезоне в лиге. В случае такого он станет первым игроком "Интера" с 1950-х годов, забивавшим как минимум 20 мячей за него в Серии А в трех сезонах подряд

Массимилиано Аллегри не хватает двух очков для того, чтобы стать первым тренером в истории Серии А, достигшим тысячи. Также ему не хватает двух побед до 302-ух, что сравняет со вторым местом в истории по победам, на котором сейчас Нерео Рокко. Лидирует по победам Джованни Трапаттони с 352-мя

Прогноз: Интер - Ювентус 1:0

Ожидается битва. Аллегри считает, что матч будет кардинально отличаться от первого в сезоне, но на самом деле вряд ли. Что оба тренера прежде всего требуют - так это бегать и бороться. Так что вряд ли будет много голов. А результат? Индзаги много говорит о поддержке стадиона. Да и в целом его команда сильнее. Пора ей уже сбрасывать настырного, но бледного соперника.