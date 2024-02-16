Наполи - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2024

Чемпион Италии уже чуть ли не забыл о своём статусе. Столько бурных и отрицательных событий произошли в нынешнем сезоне. Он всего лишь на девятом месте в лиге и опережает одного из её новичков всего на шесть очков. Этот новичок, "Дженоа", приезжает в Неаполь с багажом из весьма приличных результатов против грандов. Добавит ли ещё один?

17 февраля. 16:00. Серия А. 25-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Дженоа"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

7 Лаціо 23 11 4 8 37 8 Фіорентина 24 11 4 9 37 9 Наполі 23 10 5 8 35 10 Торіно 23 8 9 6 33 11 Монца 24 7 9 8 30 12 Дженоа 24 7 8 9 29 13 Лечче 24 5 9 10 24

Складывается впечатление, что в "Наполи" уже думают о следующем сезоне, а не об этом. Слишком много разговоров о тренерах и трансферах игроков. Можно понять, поскольку в нынешнем сезоне ситуация очень сложная. До четвертого места семь очков, да и между ним и неаполитанцами ещё четыре команды. А игра соответствует набранным очкам, если не хуже.

Вальтер Мадзарри постоянно заявляет, что команда не проваливается, играет хорошо и будет играть ещё лучше, что обязательно поборется как минимум за четвертое место. Но его уже никто не слушает. Со всего тремя победами в последних десяти турах в резюме, причём всеми - с трудом, со счетом 2:1 дома, и над командами из зоны вылета, слушать и вправду нечего.

С середняками вроде "Дженоа" он играл в последние полтора месяца, и результаты против них примечательны. Дома - 0:0 с "Монцей", в гостях - 0:3 от "Торино". Также в декабре он влетел дома в Кубке "Фрозиноне" со счетом 0:4.

В предыдущих двух матчах чемпион проснулся лишь в последней четверти, когда и вправду играл очень мощно. Это принесло камбек дома против "Вероны", но не помогло избежать поражения от "Милана" (0:1). Но три первые четверти тех матчей были слабыми. А до этого в створ ворот "Лацио" за весь матч не было нанесено ни одного удара.

"Дженоа" также с тремя победами в последних десяти турах, и даже в 12-ти. Но в противоположном настроении. Серия из восьми матчей Серии А без поражений подряд была прервана разгромом дома от "Аталанты" (1:4). Но на самом деле борьба была очень жесткой и плотной, и дважды бергамцы забили лишь в добавленные время. Генуэзцы даже скорее наиграли на ничью.

Новичок Серии А несомненно выглядит жесткой организованной командой, о главном тренере Альберто Джилардино говорят как о молодом таланте. Особенно отличается против грандов. Победы над "Ромой" и в гостях над "Лацио", ничьи с "Интером", "Миланом", "Болоньей", тем же "Наполи". С "Болоньей" в начале января в гостях он упустил победу на 95-ой минуте.

"Наполи" остается первым в лиге по владению мячом, но оно чаще всего стерильно, неэффективно. "Дженоа" же владение не ищет, а полагается на физическую борьбу, единоборства, оборону и быстрые контратаки. Хотя и высокий прессинг включает по надобности. Доминировать в этом матче будет хозяева, но вовсе не факт, что создадут больше.

Последние матчи команд

Кадры

Мадзарри постоянно меняет тактическую схему. 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. В субботу, скорее всего, он вернётся к первой, традиционной для "Наполи". Значит, на левом фланге обороны за место борются сразу трое - Руи, Мадзокки, Оливера. В её центре как раз особых дилемм нет, поскольку Жезус дисквалифицирован, а Натан после травмы и не форме.

В центре поля дилемма насчет Петра Зелински. Его исключили из заявки на Лигу Чемпионов из-за близости к контракту с "Интером". В Милане он играл с первых минут, но отыграл плохо, и возможна его замена. На слабого с начала сезона Каюста или зимнего новичка Траоре.

Виктор Осимхен вернулся с Кубка Африки с опозданием и в стартовый состав вряд ли попадет. Джованни Симеоне получит последний шанс. Также не следует забывать о запасных. Линдстрем и Нгонг, как и Мадзокки, очень успешно вышли на замену против "Вероны", а есть ещё и Распадори.

Первый вратарь Мерет близок к возвращению, но все же Голлини ближе к стартовому составу.

"Дженоа" также меняет схемы между тремя центральными защитниками и двумя, но в последнее время остаётся с тремя. А ныне Де Винтер вернулся после дисквалификации. У неё также дилемма слева. Мартин или опорник Френдруп. Если последний все же окажется в центре поля, кто-то из тройки Бадель-Малиновский-Строотман уйдёт в запас. Скорее последний.

Ретеги и Гудмундссон, как всегда, в атаке. Витинья и Экубан готовы усилить по ходу игры.

Малиновский в предыдущем туре забил свой третий мяч в сезоне, стал первым на поле по ударам по воротам (5) и работал тяжело в обороне и в розыгрыше мяча. Его важность для "Дженоа" постоянно возрастает, и в клубе, как и в прессе, постоянно хвалят. Джилардино говорит, что ожидает от него ещё большего, в прессе называют "дирижером", "водителем".

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Руи, Ангисса, Лоботка, Каюст, Политано, Симеоне, Кварацхелия

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли, Бадель, Строотман, Малиновский, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги

Цифры и факты

"Наполи" выиграл четыре из шести последних очных матчей при одной ничьей и одном поражении. Правда, из четырех последних выиграл лишь два, вновь при одной ничьей и одном поражении. В первом круге он уступал в Генуе со счетом 0:2 на 75-ой минуте и лишь после этого вышел на итоговый счет 2:2

"Наполи" не проигрывал в последних 13-ти очных матчах дома - девять побед и четыре ничьи. Не пропускал в последних трех. Правда, из последних четырёх две победы и две ничьи

В шести последних очных матчах забивалось более двух мячей

Маттео Политано забил пять мячей в ворота "Дженоа", три из них - в последних четырех матчах. Никому в Серии А он не забивал больше

"Наполи" проиграл в нынешнем сезоне в лиге восемь матчей. В двух предыдущих за полный сезон он никогда не проигрывал столько - семь в позапрошлом и четыре - в предыдущем

"Наполи" не проигрывал в четырех последних домашних матчах лиги (три победы и ничья), правда, до этого не выигрывал в четырех таких подряд (ничья и три поражения). "Дженоа" не проигрывала в последних четырех гостевых в лиге (две победы и две ничьи), правда, до этого в семи таких проиграла шесть при одной ничьей

Прогноз: Наполи - Дженоа 1:1

В среду "Наполи" сыграет с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Мадзарри заявляет, что притворяется будто того матча вообще не существует, и думает лишь о "Дженоа". Неужели? И вообще, если ему так тяжело дома против аутсайдеров, как будет против середняка? Тем более - грозы грандов, выносившей "Наполи" осенью 70 минут и лишь на 84-ой упустившей победу?

Ничья вполне реальна.