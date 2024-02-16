Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2024
Практически встреча середняков
ANSA
Чемпион Италии уже чуть ли не забыл о своём статусе. Столько бурных и отрицательных событий произошли в нынешнем сезоне. Он всего лишь на девятом месте в лиге и опережает одного из её новичков всего на шесть очков. Этот новичок, "Дженоа", приезжает в Неаполь с багажом из весьма приличных результатов против грандов. Добавит ли ещё один?
17 февраля. 16:00. Серия А. 25-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Дженоа"
Главный арбитр: Юан Лука Сакки
Состояние команд
|7
|23
|11
|4
|8
|37
|8
|24
|11
|4
|9
|37
|9
|23
|10
|5
|8
|35
|10
|23
|8
|9
|6
|33
|11
|24
|7
|9
|8
|30
|12
|24
|7
|8
|9
|29
|13
|24
|5
|9
|10
|24
Складывается впечатление, что в "Наполи" уже думают о следующем сезоне, а не об этом. Слишком много разговоров о тренерах и трансферах игроков. Можно понять, поскольку в нынешнем сезоне ситуация очень сложная. До четвертого места семь очков, да и между ним и неаполитанцами ещё четыре команды. А игра соответствует набранным очкам, если не хуже.
Вальтер Мадзарри постоянно заявляет, что команда не проваливается, играет хорошо и будет играть ещё лучше, что обязательно поборется как минимум за четвертое место. Но его уже никто не слушает. Со всего тремя победами в последних десяти турах в резюме, причём всеми - с трудом, со счетом 2:1 дома, и над командами из зоны вылета, слушать и вправду нечего.
С середняками вроде "Дженоа" он играл в последние полтора месяца, и результаты против них примечательны. Дома - 0:0 с "Монцей", в гостях - 0:3 от "Торино". Также в декабре он влетел дома в Кубке "Фрозиноне" со счетом 0:4.
В предыдущих двух матчах чемпион проснулся лишь в последней четверти, когда и вправду играл очень мощно. Это принесло камбек дома против "Вероны", но не помогло избежать поражения от "Милана" (0:1). Но три первые четверти тех матчей были слабыми. А до этого в створ ворот "Лацио" за весь матч не было нанесено ни одного удара.
"Дженоа" также с тремя победами в последних десяти турах, и даже в 12-ти. Но в противоположном настроении. Серия из восьми матчей Серии А без поражений подряд была прервана разгромом дома от "Аталанты" (1:4). Но на самом деле борьба была очень жесткой и плотной, и дважды бергамцы забили лишь в добавленные время. Генуэзцы даже скорее наиграли на ничью.
Новичок Серии А несомненно выглядит жесткой организованной командой, о главном тренере Альберто Джилардино говорят как о молодом таланте. Особенно отличается против грандов. Победы над "Ромой" и в гостях над "Лацио", ничьи с "Интером", "Миланом", "Болоньей", тем же "Наполи". С "Болоньей" в начале января в гостях он упустил победу на 95-ой минуте.
"Наполи" остается первым в лиге по владению мячом, но оно чаще всего стерильно, неэффективно. "Дженоа" же владение не ищет, а полагается на физическую борьбу, единоборства, оборону и быстрые контратаки. Хотя и высокий прессинг включает по надобности. Доминировать в этом матче будет хозяева, но вовсе не факт, что создадут больше.
Последние матчи команд
Кадры
Мадзарри постоянно меняет тактическую схему. 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. В субботу, скорее всего, он вернётся к первой, традиционной для "Наполи". Значит, на левом фланге обороны за место борются сразу трое - Руи, Мадзокки, Оливера. В её центре как раз особых дилемм нет, поскольку Жезус дисквалифицирован, а Натан после травмы и не форме.
В центре поля дилемма насчет Петра Зелински. Его исключили из заявки на Лигу Чемпионов из-за близости к контракту с "Интером". В Милане он играл с первых минут, но отыграл плохо, и возможна его замена. На слабого с начала сезона Каюста или зимнего новичка Траоре.
Виктор Осимхен вернулся с Кубка Африки с опозданием и в стартовый состав вряд ли попадет. Джованни Симеоне получит последний шанс. Также не следует забывать о запасных. Линдстрем и Нгонг, как и Мадзокки, очень успешно вышли на замену против "Вероны", а есть ещё и Распадори.
Первый вратарь Мерет близок к возвращению, но все же Голлини ближе к стартовому составу.
"Дженоа" также меняет схемы между тремя центральными защитниками и двумя, но в последнее время остаётся с тремя. А ныне Де Винтер вернулся после дисквалификации. У неё также дилемма слева. Мартин или опорник Френдруп. Если последний все же окажется в центре поля, кто-то из тройки Бадель-Малиновский-Строотман уйдёт в запас. Скорее последний.
Ретеги и Гудмундссон, как всегда, в атаке. Витинья и Экубан готовы усилить по ходу игры.
Малиновский в предыдущем туре забил свой третий мяч в сезоне, стал первым на поле по ударам по воротам (5) и работал тяжело в обороне и в розыгрыше мяча. Его важность для "Дженоа" постоянно возрастает, и в клубе, как и в прессе, постоянно хвалят. Джилардино говорит, что ожидает от него ещё большего, в прессе называют "дирижером", "водителем".
"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Руи, Ангисса, Лоботка, Каюст, Политано, Симеоне, Кварацхелия
"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли, Бадель, Строотман, Малиновский, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги
Цифры и факты
- "Наполи" выиграл четыре из шести последних очных матчей при одной ничьей и одном поражении. Правда, из четырех последних выиграл лишь два, вновь при одной ничьей и одном поражении. В первом круге он уступал в Генуе со счетом 0:2 на 75-ой минуте и лишь после этого вышел на итоговый счет 2:2
- "Наполи" не проигрывал в последних 13-ти очных матчах дома - девять побед и четыре ничьи. Не пропускал в последних трех. Правда, из последних четырёх две победы и две ничьи
- В шести последних очных матчах забивалось более двух мячей
- Маттео Политано забил пять мячей в ворота "Дженоа", три из них - в последних четырех матчах. Никому в Серии А он не забивал больше
- "Наполи" проиграл в нынешнем сезоне в лиге восемь матчей. В двух предыдущих за полный сезон он никогда не проигрывал столько - семь в позапрошлом и четыре - в предыдущем
- "Наполи" не проигрывал в четырех последних домашних матчах лиги (три победы и ничья), правда, до этого не выигрывал в четырех таких подряд (ничья и три поражения). "Дженоа" не проигрывала в последних четырех гостевых в лиге (две победы и две ничьи), правда, до этого в семи таких проиграла шесть при одной ничьей
Прогноз: Наполи - Дженоа 1:1
В среду "Наполи" сыграет с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Мадзарри заявляет, что притворяется будто того матча вообще не существует, и думает лишь о "Дженоа". Неужели? И вообще, если ему так тяжело дома против аутсайдеров, как будет против середняка? Тем более - грозы грандов, выносившей "Наполи" осенью 70 минут и лишь на 84-ой упустившей победу?
Ничья вполне реальна.
Популярное сейчас
- 18-летний украинский футзалист погиб на войне против России
- Судаков: Хотел бы извиниться за фото, опубликованные с отдыха в Дубае
- В российской колонии умер оппозиционный политик Навальный
- Ювентус - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.02.2024
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО