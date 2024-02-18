Монца - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2024

В последние недели в "Милане" постоянно повторяли, что нужно просто делать свое дело, побеждать раз за разом и надеяться на падение соперников. В итоге один из соперников начал падать. "Ювентус" не победил вчера в четвертом матче подряд, а значит, "россонери" обойдут его и выйдут на второе место в случае победы сегодня над дружественной "Монцей". Получится ли?

18 февраля. 21:45. Серия А. 25-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Милан"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

2 Ювентус 25 16 6 3 54 3 Милан 24 16 4 4 52 4 Аталанта 24 14 3 7 45 5 Болонья 24 11 9 4 42 6 Рома 24 11 5 8 38 7 Лацио 23 11 4 8 37 8 Фиорентина 24 11 4 9 37 9 Торино 24 9 9 6 36 10 Наполи 24 10 6 8 36 11 Монца 24 7 9 8 30 12 Дженоа 25 7 9 9 30

"Интер" падать не начал, а наоборот, лишь побеждает, так что к нему, к первому месту, приблизиться не удаётся. А так ли уж велика разница между вторым и третьим? Ещё и Лига Европы возобновилась, единственный реальный шанс "Милана" взять трофей. Ответный матч против "Ренна" состоится в четверг. Возможно, в такой ситуации в Монце не хватит концентрации внимания.

Впрочем, в первом матче три дня назад дома "россонери" разгромили французского соперника со счетом 3:0, отыграв впечатляюще. Они очень довольны и очень уверены в себе. Вряд ли упустят такое преимущество во Франции. Так что можно отвлечься на Монцу. Пусть и не стал отвлекаться Стефано Пиоли, отменив предматчевую пресс-конференцию. Но сейчас их и вправду слишком много.

В лиге команда Пиоли идёт отлично. Семь побед и две ничьи в последних девяти турах. Правда, четыре последних тура были нелегкими. С вымученными гостевыми 3:2 дважды (камбеки против "Удинезе" и "Фрозиноне" в концовке), потерей дома победы над "Болоньей" на 90-ой минуте из-за пенальти и 1:0 дома над "Наполи" с нервной оборонительной последней четвертью матча.

Способна ли "Монца", которой до сих пор руководят семья Берлускони и Адриано Галлиани, доставить подобные проблемы? Вполне. Она хочет пробиться в Топ-10, играет в смелый активный футбол, ее тренера Раффаэле Палладино сватают в Топ-клубы. Она уже играла вничью с "Лацио", "Болоньей", "Наполи", проигрывала "Ювентусу", "Роме" и "Фиорентине" с разницей в один мяч.

В последнем матче против гранда, правда, подопечные Палладино были розгромлены 13-го января дома "Интером" со счетом 1:5, а сразу после этого получили 0:3 в гостях от аутсайдера "Эмполи". Но после такого уже опомнились. В последних трех матчах не пропускали. Хотя вновь играли против аутсайдеров - "Сассуоло", "Удинезе", "Вероны", и победили лишь первого. 1:0, 0:0, 0:0.

Последние матчи команд

Кадры

"Милан" применит ротацию. Кьер не может играть два матча в неделю. Его заменит либо Шимич из академии, уже забивавший за первую команду, либо Тиав. Последний вернулся после почти трех месяцев травмы и отыграл полчаса в четверг. Готов ли играть как минимум в два раза больше? В центре поля устал Рейндерс, так что Адли и Беннасер должны выйти.

Реальны и замены в атаке. Окафор может выйти на один из флангов. Вместо Пулишича либо даже Леау. Первый без голов и ассистов во всех турнирах больше месяца, второй забил в четверг после более месяца без голов во всех турнирах и бурно праздновал. В лиге он без голов с сентября.

Внимание также на Рубена Лофтуса-Чика. Автора дубля в четверг и пяти голов за последний месяц в целом.

Оливье Жиру в четверг не забил и не ассистировал, но отыграл полный матч и сегодня должен уступить место Йовичу. Автору семи голов с начала декабря и четырех - с начала января.

В "Монце" отсутствуют важные атакеры Чуррия и Капрари. Виньято также травмирован. На позиции центрфорварда разочаровывает арендованный у "Милана" Коломбо, а Джурич только пришел в январе. Арендованный у "Наполи" зимой Дзербин может выйти как на позиции латераля, так и ближе к атаке. Внимание на быстрых и опасных атакеров Кольпани и Моту.

Бывший игрок "Интера" опорник Гальярдини в последнее время потерял место в стартовом составе. А вот бывший игрок самого "Милана" Пессина наоборот, играет и с капитанской повязкой.

"Монца": Ди Грегорио, Иццо, Мари, Д'Амброзио, Биринделли, Пессина, Бондо, Дзербин, Кольпани, Мота, Джурич

"Милан": Маньян, Флоренци, Габбия, Шимич, Эрнандес, Адли, Беннасер, Лофтус-Чик, Окафор, Йович, Леау

Цифры и факты

"Милан" и "Монца" встречались в Серии А лишь трижды. В двух матчах на "Сан Сиро" первый победил с результатами 4:1 и 3:0 (в декабре 2023-го года), в Монце первый также победил, но со счетом 1:0

"Монца" набрала четыре очка в матчах против команд Топ-10, но остаётся единственной командой в лиге, не побеждавшей ни одну из них

"Милан" забил по три мяча в трех предыдущих гостевых матчах лиги. В четырех подряд таких в течение одного сезона он не забивал более двух мячей никогда

Три матча "Монцы" подряд без пропущенных - её рекорд в Серии А

С окончания группового турнира Еврокубков "Милан" набрал больше всех очков в лиге - 23 в девяти матчах. "Интер" набрал на одно меньше, хотя и сыграл на матч меньше. Та серия началась 3:0 над "Монцей"

В четверг Оливье Жиру отыграл семисотый официальный матч в своей карьере

Прогноз: Монца - Милан 0:1

Палладино говорит, что его команде понадобится идеальная игра, считает, что "Милан" все еще борется за Скудетто. Но и считает, что у гранда есть недостатки. С мыслями о "Ренне", с усталостью и ротацией, с проблемами в последних гостевых матчах "россонери" могут споткнуться в Монце.

С другой стороны, мотивация обойти "Ювентус" и освобождающий мысли разгром "Ренна" могут усилить их позицию. Еще и Леау вышел из игрового кризиса и очень хочет забить в лиге.

Много голов здесь вряд ли будет, учитывая еще и прогресс обороны хозяев. Логично ставить на повторение результата предыдущего сезона.