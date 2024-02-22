Торино - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.02.2024

Четвертое и пятое места в лиге начинают убегать от "Лацио". Вице-чемпион отпустил "Болонью", проиграв ей дома в воскресенье. Потому обязан выиграть тяжелый матч в запасе, если хочет вернуться в борьбу. Впрочем, и "Торино" хочет победить. Он отстает от римлян на одно очко и мечтает о возвращении в Еврокубки.

22 февраля. 21:45. Серия А. Перенесенный матч 21-го тура

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

4 "Болонья" 25 12 9 4 45 5 "Аталанта" 24 14 3 7 45 6 Рома 25 12 5 8 41 7 "Фіорентина" 25 11 5 9 38 8 "Лаціо" 24 11 4 9 37 9 "Торіно" 24 9 9 6 36 10 "Наполі" 24 10 6 8 36

В других турнирах у "лациале" получается лучше. Они в полуфинале Кубка Италии, восемь дней назад выиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов у "Баварии" со счетом 1:0. Выступление против мюнхенцев президент римлян Клаудио Лотито назвал идеальным, и вся итальянская пресса бурно праздновала.

Впрочем, уже через четыре дня подопечные Маурицио Сарри проиграли дома в лиге "Болонье". Отыграв мощный первый тайм с 6:1 по ударам в створ ворот, но реализовав лишь один, пропустив из-за подарка своего вратаря сопернику. А во втором, унылом, тайме не реализовали супермомент и почти сразу же пропустили.

Все представители клуба после того матча отказались общаться с прессой. С тех пор говорил спортивный директор Анджело Фаббиани. Жаловался на судейство, на травмы, говорил о незаслуженных поражениях.

В целом в последнее время "Лацио" в лиге не очень успешен. Даже во время серии из четырех побед над аутсайдерами и близкими к ним не поражал игрой. Затем не переиграл "Наполи", нанеся в створ его ворот лишь один удар, затем влетел по всем статьям в Бергамо "Аталанте" и одержал непростую победу в Кальяри. Ну и затем "Болонья".

"Торино" слишком часто играет вничью. Три в последних пяти матчах, в том числе против аутсайдеров "Салернитаны" и "Сассуоло" и новичка "Дженоа". Но он проигрывает очень мало. И в целом выглядит солидно, монолитно, собранно. В начале декабря разнес "Аталанту" со счетом 3:0, в начале января - "Наполи" с таким же.

Против "Лечче" шесть дней тому латераль Белланова забил, латераль Войвода ассистировал. Что признак правильного функционирования команды.

Главный тренер Иван Юрич призывает игроков почувствовать давление высокой задачи, поставить себе целью выход в Еврокубки. Жалуясь, что у команды слишком долго не было целей. И даже угрожая уйти, если в Еврокубки не выйдет. А 2000 болельщиков на тренировочной базе провожали команду на отчетный матч громко и энергично.



"Торино" играет в привычный футбол Юрича. Физически мощный, интенсивный, с высоким прессингом, разбивая игру на единоборства. "Лацио" также умеет побороться и также предпочитает быстрые контратаки позиционной игре.

По владению мячом команды на 8-9 месте в лиге. А вот по ударам по воротам - на 16-17.

Следует напомнить, что отношения между президентами клубов ужасны. Речь о наибольших врагах в итальянском футболе. Это часто передается и на матчи между командами, которые получаются жесткими, боевыми и нервными с недостатком футбола.

Последние матчи команд

Кадры

В предыдущем матче против "Лечче" "Торино" не мог задействовать четырех главных центральных защитников в иерархии. И сейчас Буонджорно и Схуурс точно не сыграют, Родригес - почти наверняка. А вот Тамез может прорваться, хотя пропускал тренировки. При этом новая травма - Джиджи. Он под вопросом.

Отсутствует также латераль Войвода. Зато другой латераль Белланова не просто играет, а открыл счет против "Лечче". Закрыл же его 32-летний форвард Дуван Сапата, забивший семь мячей в сезоне и уже ставший любимцем болельщиков "гранатовых". Пару ему в схеме 3-5-2 составит вернувшийся после травмы Санабрия.

Юрича спрашивали, не пора ли главному креативщику команды Влашичу отдохнуть. Если да - выйдет практически опорник Линетти.

У "Лацио" также потери. Центральный защитник Патрик, опорник Ровелла, вингер Дзакканьи. Возможно, вернется опорник Весино. В запас. Точно вернется центральный защитник Романьоли, ведь был всего лишь дисквалифицирован. В атаке Иммобиле, Исаксен и Фелипе Андерсон вновь должны опередить Педро и Кастельяноса.

"Торино": Милинкович-Савич, Сазонов, Ловато, Мазина, Белланова, Риччи, Илич, Лазаро, Влашич, Сапата, Санабрия

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон

Цифры и факты

С октября 2019-го года в очных матчах "Лацио" вначале одержал три победы подряд, затем не победил ни в одном из пяти при одном поражении и четырех ничьих, а затем одержал победу. Победа состоялась в первом круге нынешнего сезона в Риме со счетом 2:0

В Турине "лациале" сыграли вничью в двух последних очных матчах, а до этого два выиграли. В последних шести они побеждали трижды, дважды сыграли вничью и однажды проиграли

В шести последних очных матчах забивалось не более двух мячей

"Торино" не проиграл в десяти из 11-ти последних матчей лиги, добыв пять побед и пять ничьих

В последних семи домашних матчах лиги "Торино" добыл пять побед и две ничьи. В 12-ти таких с начала сезона - шесть побед, пять ничьих и однажды проиграл

В гостях в лиге "Лацио" проиграл лишь один из пяти последних матчей (три победы и ничья). Правда, прямо перед этим проиграл четыре из пяти (одна победа). В гостях во всех турнирах он выиграл три из четырех последних матчей (одно поражение), а прямо перед этим проиграл четыре из пяти (одна ничья)

В четырех из пяти последних матчей с участием "Торино" забивалось не более двух мячей. Два из них завершились со счетом 0:0

Прогноз: Торино - Лацио 1:1

Юрич беспокоится из-за травм, говорит о чрезвычайной ситуации. Но и призывает игроков преодолеть ее, продемонстрировать характер. Его команда сильна дома и уже добывала там сильные результаты. Хотя и "Лацио" приедет бороться, ведь отступать ему некуда, если хочет попасть в Топ-4.

Жесткая борьба с острым недостатком опасных моментов, голы Сапаты и Иммобиле или Фелипе Андерсона, итоговая ничья - звучит логично.