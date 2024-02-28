Сассуоло - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.02.2024

"Наполи" и "Сассуоло" находятся мест на 7-8 ниже, чем планировали быть. Чемпион собирался защищать титул, но на данный момент даже не в Еврокубковой зоне и думает лишь о том, как бы прийти в порядок. "Нероверди" собирались быть в Топ-10 и даже бороться за ту зону, но вынуждены бороться за выживание. Обе только что сменили тренера. На что они способны в таком состоянии?

28 февраля. 19:00. Серия А. Перенесенный матч 21-го тура

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

Если бы команды встретились в январе, в датах 21-го тура, суммарный стаж их главных тренеров в Серии А насчитал бы более шести сотен матчей. Но Вальтер Мадзарри и Алессио Дионизи были уволены, и стаж их сменщиков - Франческо Кальцоны и Эмилиано Бигики - насчитывает ровно один матч на двоих.

Его провел первый в воскресенье в Кальяри. Также Кальцона руководил "Наполи" неделю тому в Лиге Чемпионов против "Барселоны". Бигика же назначен на пост лишь два дня назад. Оба имеют обширный опыт работы, первый - помощником главного тренера, второй - в академии. Как своих нынешних, так и других уважаемых клубов. Но главными в Серии А они еще не были.

Мадзарри был уволен после 1:1 против "Дженоа". Кальцона добыл точно такие же результаты. Против "Барселоны" такой был воспринят положительно. Неаполитанцы по игре уступали, но сравняли счет. А вот в Кальяри 85 минут играли плохо, нанеся лишь четыре удара по воротам. Хотя и забили. Затем нанесли пять и должны были забивать еще, но пропустили на последних секундах с длинного заброса.

Неудивительно, что настроение в клубе и городе паршивое, все уже прощаются со Скудетто, рефлексируют, ностальгируют. А Аурелио Де Лаурентис не успокаивает резонансными интервью. Кальцона же говорит о психологических проблемах.

В "Сассуоло" тренеров увольнять очень не любят, тем более - посреди сезона. Потому долго держались за Дионизи. Но одно очко в шести матчах решило его судьбу. В позапрошлом он провел очень мощную вторую половину первого тайма против "Аталанты", но не сравнял счет (даже с пенальти), и в итоге вышло 0:3. А в субботу в битве за шесть очков проиграл дома "Эмполи" на последних секундах - 2:3.

Бигика признает, что все произошло очень быстро и что за эти дни он прежде всего много разговаривал с игроками.

Обе команды всегда пытаются играть в яркий футбол, и матчи между ними долго были украшением лиги. Но на что они способны в нынешнем состоянии? На нервную неуверенную игру. "Наполи" - первый по владению мячом и ударам по воротам, нынешний "Сассуоло" владение не любит (13-ый), зато по ударам шестой. Впрочем, эта статистика набрана предыдущими тренерами.

Последние матчи команд

Кадры

В "Наполи" отбыл дисквалификацию капитан Ди Лоренцо. Набрал форму после травмы Натан и может заменить Жезуса, проспавшего длинный голевой пас в Кальяри. Может заменить его и Эстигор. Травмированы Нгонг и Каюст, Зелински в плохой форме и уже думает об "Интере". Так что на правом фланге атаки дилемм нет, а в центре поля Траоре может сдвинуть поляка.

Вратарь Мерет может уступить место Голлини.

Виктор Осимхен вернулся с Кубка Африки и забил в каждом из двух матчей с тех пор. А вот Хвича Кварацхелия играет постоянно, но плохо, еще и раздраженно реагирует на замены. Его имя постоянно в прессе, о нем постоянно говорят. От него требуют повести команду за собой.

У "Сассуоло" проблема в центре обороны. Руан, Вити, Кумбулла и Эрлич с разными степенями травм. Здоров лишь Феррари. Кто выйдет с ним в паре? Справа Тольян вернулся, но не факт, что в форме, так что может остаться Педерсен. Не вернулся Доменико Берарди, без которого в девяти матчах команда набрала лишь одно очко.

Центрфорвард Андреа Пинамонти забивал в четырех предыдущих домашних матчах "Сассуоло".

Дилемма между опорником Липани и атакующум полузащитником Вольпато. То есть между 4-3-3 и 4-2-3-1. Опорник Болока дисквалифицирован.

"Сассуоло": Консильи, Педерсен, Эрлич, Д. Феррари, Дойг, Энрике, Липани, Торстведт, Байрами, Пинамонти, Лорьенте

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Руи, Лоботка, Ангисса, Траоре, Политано, Осимхен, Кварацхелия

Цифры и факты

"Наполи" выиграл четыре последних очных матча с общим счетом 14:1. Правда, перед этим не выиграл три подряд - две ничьи и поражение. В Реджо-Эмилии "Наполи" выиграл последний матч, но до того состоялись две ничьи. В целом в восьми последних гостевых матчах против "Сассуоло" он побеждал лишь дважды - также пять ничьих и поражение

В десяти очных матчах в Реджо-Эмилии в Серии А "Наполи" забивал. "Сассуоло" забивал в семи из них, в том числе в семи из восьми последних. Правда, как раз в последнем не забил - 0:2

"Наполи" победил лишь однажды в семи последних матчах на всех полях во всех турнирах - также четыре ничьи и два поражения. Результаты его последних четырех матчей - 0:1, 1:1, 1:1, 1:1. В лиге он победил однажды в пяти последних - также три ничьи и поражение, и дважды в девяти последних - также четыре ничьи и три поражения

В гостях в шести последних матчах лиги результаты "Наполи" - две ничьи и четыре поражения, в семи последних во всех турнирах - две ничьи и пять поражений

Результаты "Сассуоло" в последних шести матчах лиги на всех полях - ничья и пять поражений. В последних 12-ти - одна победа, две ничьи и девять поражений

"Наполи" пропускал в пяти последних матчах во всех турнирах, "Сассуоло" - в шести

Прогноз: Сассуоло - Наполи 1:2

Бигика обещает яростный "Сассуоло" с соревновательной злостью. Смена тренера должна принести хотя бы это. Впрочем, "Наполи" ведь не принесла. Но после такой потери очков в Кальяри чемпион уж должен разозлиться и выцарапать победу в Реджо-Эмилии. Хотя безопаснее ставить на "обе забьют". Точнее - на "обе пропустят".