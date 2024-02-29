Лацио - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.03.2024

"Лацио" и "Милан" - аутсайдеры своих соревнований. Первый ставил целью зону Лиги Чемпионов, но сейчас в восьми очках позади неё и лишь делит 8-9 места. Второй ставил целью Скудетто, но лишь третий, в 16-ти очках позади него. Обе даже могут лишиться абсолютного минимума. Цепляться за минимум они будут в очном матче.

1 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

"Милан" уже признает, что Скудетто потеряно. Стефано Пиоли прямо заявил это сегодня на предматчевой пресс-конференции. А единственный шанс на трофей остался в Лиге Европы, в которой играть в четверг. Значит ли это, что в лиге можно расслабиться? Нет, ведь пятое место в семи очках, может догнать и лишить участия в Лиге Чемпионов вообще.

"Россонери" уже начинают забывать о недавних мощных сериях - семь побед и две ничьи в девяти матчах лиги, шесть побед и ничья в семи во всех турнирах. Они начали другие серии. В Монце пропустили четыре мяча и получили красную карточку, в Ренне в Лиге Европы - три. Оба выступления были разобранными.

В воскресенье против "Аталанты" выступление было как раз собранным. С равным первым таймом и осадой ворот соперника во втором с 11:1 по ударам по воротам. Но даже создать достаточно не удалось. А раннее преимущество было потеряно в раздевалку из-за очередного пенальти. 11-го против него в сезоне во всех турнирах.

В клубе в целом сейчас нервничают, боятся потерять место в Лиге Чемпионов. Будущее Пиоли, скорее всего, с клубом не связано, и уже это создаёт неприятную ситуацию.

Сильно нервничают и в "Лацио". Там также главный тренер, скорее всего, летом уйдёт. Маурицио Сарри вновь поссорился с Клаудио Лотито. Прямо обвинив руководство в плохих трансферах, заявив, что по силе команда и не должна выходить в Лигу Чемпионов. Что разозлило президента: "Хватит искать отмазки! Причина провала во Флоренции - не трансферы".

Во Флоренции в понедельник (1:2) "лациале" отыграли ужасно. 5:22 по ударам по воротам, четыре попадания флорентийцев в стойки. Сарри, правда, оправдываться травмами и болезнями в составе, говорил, что трое-четверо играли больными и вообще об "убийственном" календаре. Но и он в итоге признал очевидное - провальную игру.

Против "Торино" в пятницу было 7:24 по ударам, но там хотя бы в обороне римляне пропускали немного и в итоге победили со счетом 2:0. Но до этого в воскресенье они после сильного первого тайма проиграли "Болонье" во втором - 1:2. Ну а перед этим была победа над "Баварией". То есть нестабильность игры и характера налицо.

Луис Альберто заявляет, что команда делает шаг вперёд, но тут же два назад.

Во вторник ожидает ответный матч с мюнхенцами, и представителей "Лацио" спрашивают не нужно ли бросить на него все силы. Те, разумеется, яростно отрицают, говоря, что следующий матч - всегда важнейший. Тот же Луис Альберто говорит, что думать о "Баварии" сейчас - сумасшествие, и без победы над "Миланом" в Мюнхене будет очень тяжело.

Обе команды - не фанаты владения мячом. Предпочитают высокий прессинг, перехваты и быстрые вертикальные атаки. "Лацио" даже не фанат ударов по воротам - лишь 18-ый в лиге по ним. "Милан" и по ним, и по владению пятый, но в гостях вряд ли сразу же полезет на рожон. Тем более - помня о результате предыдущего очного матча там - 0:4.

Следует отметить сложности "Милана" в гостях. Победы над "Удинезе" и "Фрозиноне" он вырвал в самой концовке, а затем проиграл в Монце и в Ренне. Причем результаты этих матчей - 3:2, 3:2, 2:4, 2:3. А "Лацио" дома несколько сдал, но четыре победы, ничья и поражение в последних шести матчах во всех турнирах - все еще хороший показатель.

Последние матчи команд

Кадры

У "Милана" потихоньку вернулись почти все. Хотя центральные защитники Калулу и Томори все еще не готовы много играть. Но и без них на два места претендуют трое - Тиав, Габбия и Кьер. А справа в обороне конкурируют Флоренци и Калабрия, в центре поля - Адли и Рейндерс.

Правда, пришла свежая новость о повреждении Тео Эрнандеса, одного из лидеров команды. Он поедет в Рим, но в итоге может уступить место в стартовом составе на левом фланге обороны Флоренци. Тогда Калабрия выйдет справа.

В атаке конкуренции нет, тем более, что Йович дисквалифицирован. Леау в воскресенье забил свой первый гол в лиге за пять месяцев, еще и очень красивый. Жиру, лучший в команде в сезоне в лиге по схеме "гол+пас" (12+8), тогда как раз привез пенальти и желает реабилитироваться.

В "Лацио" Хила отбыл дисквалификацию и создаст конкуренцию Казале и Романьоли в центре обороны. Хюсай на ее флангах создаст Лаццари и Марушичу. А вот на других позициях остаются проблемы. Весино вряд ли уже в форме для стартового состава, Ровелла - точно нет, Катальди болеет. Вингер Дзакканьи также вряд ли готов к первым 11-ти.

В атаке Иммобиле со всего двумя голами с игры в сезоне в лиге, но Кастельяносу Сарри не доверяет. Так что скорее голы создавать и забивать будут игроки центра поля. Луис Альберто с двумя ассистами против "Торино" и голом против "Фиорентины". Маттео Гендузи с голом первому и ассистом против второй. Катальди забил первому.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Тиав, Флоренци, Беннасер, Адли, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

Цифры и факты

"Милан" выиграл пять из шести последних очных матчей на всех полях во всех турнирах и семь из девяти. Правда, остальные два проиграл в Риме с результатами 0:3 и 0:4

В целом в Риме в лиге результаты последних восьми очных матчей - по три победы каждой из команд и две ничьи. Последний "Лацио" в январе 2023-го года выиграл со счетом 4:0

В последних десяти очных матчах лиги на всех полях ничьих не было - семь побед "Милана" и три - "Лацио". В том числе четыре победы первого в пяти последних таких матчах при одном поражении

"Лацио" никогда не проигрывал "Милану" три матча лиги подряд всухую. Завтра это может произойти

"Лацио" не побеждал дома "Милан" в Серии А дважды подряд с одним и тем же тренером с 1976-го года. Завтра это может произойти

"Лацио" проиграл последние три матча лиги против команд, занимавших на тот момент одно из трех первых мест. Однако перед теми тремя выиграл пять таких матчей подряд

"Милан" уступает лишь "Интеру" по набранным очкам и забитым мячам в этом сезоне против команд из Топ-10 лиги - 24:35, 23:33

"Лацио" потерял 16 очков в матчах лиги, в которых вел в счете. В том числе шесть очков в трех последних таких. "Милан" потерял десять. В том числе два - в последнем таком

В последних 11-ти гостевых матчах "Милана" во всех турнирах забивалось более двух мячей. В том числе в восьми из них - более трех. В четырех из пяти и девяти из 13-ти последних домашних матчей "Лацио" во всех турнирах забивалось не более одного мяча. Более двух - лишь в двух из 13-ти

Прогноз: Лацио - Милан 1:1

Обеим командам матч будто бы не особо нужен. Если думать, что в лиге все потеряно или о близких Еврокубковых матчах. Но он точно очень важен в психологическом плане, для выхода из кризиса. В целом ожидается нервная игра. Вряд ли качественная. Но забить обе команды должны. А ничья не поднимет, но хотя бы немного успокоит обеих.