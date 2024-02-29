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Лацио - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.03.2024
Аутсайдеры своих соревнований
The Star
"Лацио" и "Милан" - аутсайдеры своих соревнований. Первый ставил целью зону Лиги Чемпионов, но сейчас в восьми очках позади неё и лишь делит 8-9 места. Второй ставил целью Скудетто, но лишь третий, в 16-ти очках позади него. Обе даже могут лишиться абсолютного минимума. Цепляться за минимум они будут в очном матче.
1 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Милан"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
Состояние команд
"Милан" уже признает, что Скудетто потеряно. Стефано Пиоли прямо заявил это сегодня на предматчевой пресс-конференции. А единственный шанс на трофей остался в Лиге Европы, в которой играть в четверг. Значит ли это, что в лиге можно расслабиться? Нет, ведь пятое место в семи очках, может догнать и лишить участия в Лиге Чемпионов вообще.
"Россонери" уже начинают забывать о недавних мощных сериях - семь побед и две ничьи в девяти матчах лиги, шесть побед и ничья в семи во всех турнирах. Они начали другие серии. В Монце пропустили четыре мяча и получили красную карточку, в Ренне в Лиге Европы - три. Оба выступления были разобранными.
В воскресенье против "Аталанты" выступление было как раз собранным. С равным первым таймом и осадой ворот соперника во втором с 11:1 по ударам по воротам. Но даже создать достаточно не удалось. А раннее преимущество было потеряно в раздевалку из-за очередного пенальти. 11-го против него в сезоне во всех турнирах.
В клубе в целом сейчас нервничают, боятся потерять место в Лиге Чемпионов. Будущее Пиоли, скорее всего, с клубом не связано, и уже это создаёт неприятную ситуацию.
Сильно нервничают и в "Лацио". Там также главный тренер, скорее всего, летом уйдёт. Маурицио Сарри вновь поссорился с Клаудио Лотито. Прямо обвинив руководство в плохих трансферах, заявив, что по силе команда и не должна выходить в Лигу Чемпионов. Что разозлило президента: "Хватит искать отмазки! Причина провала во Флоренции - не трансферы".
Во Флоренции в понедельник (1:2) "лациале" отыграли ужасно. 5:22 по ударам по воротам, четыре попадания флорентийцев в стойки. Сарри, правда, оправдываться травмами и болезнями в составе, говорил, что трое-четверо играли больными и вообще об "убийственном" календаре. Но и он в итоге признал очевидное - провальную игру.
Против "Торино" в пятницу было 7:24 по ударам, но там хотя бы в обороне римляне пропускали немного и в итоге победили со счетом 2:0. Но до этого в воскресенье они после сильного первого тайма проиграли "Болонье" во втором - 1:2. Ну а перед этим была победа над "Баварией". То есть нестабильность игры и характера налицо.
Луис Альберто заявляет, что команда делает шаг вперёд, но тут же два назад.
Во вторник ожидает ответный матч с мюнхенцами, и представителей "Лацио" спрашивают не нужно ли бросить на него все силы. Те, разумеется, яростно отрицают, говоря, что следующий матч - всегда важнейший. Тот же Луис Альберто говорит, что думать о "Баварии" сейчас - сумасшествие, и без победы над "Миланом" в Мюнхене будет очень тяжело.
Обе команды - не фанаты владения мячом. Предпочитают высокий прессинг, перехваты и быстрые вертикальные атаки. "Лацио" даже не фанат ударов по воротам - лишь 18-ый в лиге по ним. "Милан" и по ним, и по владению пятый, но в гостях вряд ли сразу же полезет на рожон. Тем более - помня о результате предыдущего очного матча там - 0:4.
Следует отметить сложности "Милана" в гостях. Победы над "Удинезе" и "Фрозиноне" он вырвал в самой концовке, а затем проиграл в Монце и в Ренне. Причем результаты этих матчей - 3:2, 3:2, 2:4, 2:3. А "Лацио" дома несколько сдал, но четыре победы, ничья и поражение в последних шести матчах во всех турнирах - все еще хороший показатель.
Последние матчи команд
Кадры
У "Милана" потихоньку вернулись почти все. Хотя центральные защитники Калулу и Томори все еще не готовы много играть. Но и без них на два места претендуют трое - Тиав, Габбия и Кьер. А справа в обороне конкурируют Флоренци и Калабрия, в центре поля - Адли и Рейндерс.
Правда, пришла свежая новость о повреждении Тео Эрнандеса, одного из лидеров команды. Он поедет в Рим, но в итоге может уступить место в стартовом составе на левом фланге обороны Флоренци. Тогда Калабрия выйдет справа.
В атаке конкуренции нет, тем более, что Йович дисквалифицирован. Леау в воскресенье забил свой первый гол в лиге за пять месяцев, еще и очень красивый. Жиру, лучший в команде в сезоне в лиге по схеме "гол+пас" (12+8), тогда как раз привез пенальти и желает реабилитироваться.
В "Лацио" Хила отбыл дисквалификацию и создаст конкуренцию Казале и Романьоли в центре обороны. Хюсай на ее флангах создаст Лаццари и Марушичу. А вот на других позициях остаются проблемы. Весино вряд ли уже в форме для стартового состава, Ровелла - точно нет, Катальди болеет. Вингер Дзакканьи также вряд ли готов к первым 11-ти.
В атаке Иммобиле со всего двумя голами с игры в сезоне в лиге, но Кастельяносу Сарри не доверяет. Так что скорее голы создавать и забивать будут игроки центра поля. Луис Альберто с двумя ассистами против "Торино" и голом против "Фиорентины". Маттео Гендузи с голом первому и ассистом против второй. Катальди забил первому.
"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон
"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Тиав, Флоренци, Беннасер, Адли, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау
Цифры и факты
- "Милан" выиграл пять из шести последних очных матчей на всех полях во всех турнирах и семь из девяти. Правда, остальные два проиграл в Риме с результатами 0:3 и 0:4
- В целом в Риме в лиге результаты последних восьми очных матчей - по три победы каждой из команд и две ничьи. Последний "Лацио" в январе 2023-го года выиграл со счетом 4:0
- В последних десяти очных матчах лиги на всех полях ничьих не было - семь побед "Милана" и три - "Лацио". В том числе четыре победы первого в пяти последних таких матчах при одном поражении
- "Лацио" никогда не проигрывал "Милану" три матча лиги подряд всухую. Завтра это может произойти
- "Лацио" не побеждал дома "Милан" в Серии А дважды подряд с одним и тем же тренером с 1976-го года. Завтра это может произойти
- "Лацио" проиграл последние три матча лиги против команд, занимавших на тот момент одно из трех первых мест. Однако перед теми тремя выиграл пять таких матчей подряд
- "Милан" уступает лишь "Интеру" по набранным очкам и забитым мячам в этом сезоне против команд из Топ-10 лиги - 24:35, 23:33
- "Лацио" потерял 16 очков в матчах лиги, в которых вел в счете. В том числе шесть очков в трех последних таких. "Милан" потерял десять. В том числе два - в последнем таком
- В последних 11-ти гостевых матчах "Милана" во всех турнирах забивалось более двух мячей. В том числе в восьми из них - более трех. В четырех из пяти и девяти из 13-ти последних домашних матчей "Лацио" во всех турнирах забивалось не более одного мяча. Более двух - лишь в двух из 13-ти
Прогноз: Лацио - Милан 1:1
Обеим командам матч будто бы не особо нужен. Если думать, что в лиге все потеряно или о близких Еврокубковых матчах. Но он точно очень важен в психологическом плане, для выхода из кризиса. В целом ожидается нервная игра. Вряд ли качественная. Но забить обе команды должны. А ничья не поднимет, но хотя бы немного успокоит обеих.
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