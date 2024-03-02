Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.03.2024

"Аталанта" - любимая Золушка нашего поколения в Серии А, любимый андердог, который на равных противостоит грандам, причём играя в красивый доминирующий футбол. На два сезона она отступила, но теперь желает вернуться. Правда, на пути стоит новый любимый андердог с бывшим подопечным Джан Пьеро Гасперини Тьяго Моттой и бывшим спортивным директором "Аталанты" Джованни Сартори - "Болонья".

3 марта. 19:00. Серия А. 27-ой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

"Болонья" прямо сейчас в разгаре лучшей своей серии побед в лиге с 1967-го года - пять. Забив в этих матчах 14 мячей. Среди них и камбек в гостях против "Лацио" сразу после победы того над "Баварией", и уверенный 2:0 дома над "Фиорентиной". 2:2 в гостях с "Миланом" прямо перед этой серией также нельзя не упомянуть. Тем более, что команда проявила характер, сравняв счет на 90-ой минуте.

В последнем туре неделю тому она переиграла дома аутсайдера "Верону". Было непросто, эффективности, несмотря на 73 процента владения мячом, не хватало, открыть счёт удалось после грубой ошибки вратаря соперника, в ответ ему подарили свою грубую ошибку, но он простил. Тем не менее, 2:0 в итоге удалось достичь.

Комплименты в адрес игры "Болоньи" и конкретно Мотты не прекращаются. И с Гасперини и "Аталантой" её постоянно сравнивают, учитывая прошлое двух тренеров вместе, динамичную мощную смелую игру команды Мотты. Он прежде всего очень рад, что команда играет в свой футбол и в любой ситуации не отказывается от своих принципов.

"Аталанта" еще совсем недавно выдала такую же серию побед в лиге (5), ещё и забив целых 17 мячей. Также переиграла "Лацио", дома, но гораздо увереннее. Затем в гостях у "Милана" также добыла ничью. Правда, отказавшись от своих принципов и сидя в глухой обороне весь второй тайм. Ну а затем в гостях у "Интера" сохранила свои принципы и получила 0:4 - свой худший разгром с 2017-го года.

Матч против лидера лиги состоялся в среду и был перенесенным. В нем бергамцы действовали агрессивно, высоко прессинговали. Но пропускали контратаки. Забили ранний гол, отмененный из-за еле заметной руки в атаке, пропустили третий гол, когда линейный арбитр показал, что мяч покинул поле.

После матча Гасперини и Генеральный директор Лука Перкасси бушевали, говоря о судейском произволе. При этом тренер говорил, что начала матч его команда хорошо и могла достичь большего, если бы не судейство.

"Болонья" - вторая в лиге по владению мячом, но лишь девятая по ударам по воротам. Она больше организовывает в быстрых контратаках, чем в позиционных. То же можно сказать об "Аталанте", которая даже мячом не любит владеть (11-ое место), зато по ударам третья. Обе точно очень собранны, динамичны и жестки. Мотта заявляет, что обе команды играют в хороший футбол и развлекают болельщиков.

Следует отметить, что "Аталанта" начала очень тяжёлую серию матчей. "Милан", "Интер", "Болонья", "Спортинг" Лиссабон (Лига Европы), "Ювентус", вновь "Спортинг", "Фиорентина", "Наполи", вновь "Фиорентина" (Кубок). "Болонье" далеко не так тяжело, но её через неделю ждёт "Интер". А тем временем, к их прямой борьбе за четвертое место подбирается "Рома". Так что нужно цепляться за каждое очко.

Последние матчи команд (все - лига)

"Аталанта"

Аталанта - Лацио 3:1

Дженоа - Аталанта 1:4

Аталанта - Сассуоло 3:0

Милан - Аталанта 1:1

Интер - Аталанта 4:0

"Болонья"

Болонья - Сассуоло 4:2

Болонья - Лечче 4:0

Болонья - Фиорентина 2:0

Лацио - Болонья 1:2

Болонья - Эллас Верона 2:0

Кадры

У "Аталанты" в среду неожиданно сел в запас главный "питбуль" центра поля Де Роон. Будто Гасперини даже принёс в жертву матч против "Интера". Теперь он должен вернуться. В среду он также избрал опыт на флангах и очевидно ошибся. Холм и Руджери теперь должны сдвинуть Хатебура и Дзаппакосту.

Кроме этого, дилемма остаётся лишь в в атаке. Лукман после возвращения с Кубка Африки стучится в стартовый состав. Скамакка уходит все дальше в запас. Де Кетеларе и Миранчук ещё недавно забивали и ассистировали, но в последних трех матчах затихли. Пашалич за это время как раз забивал, как и Коопмейнерс.

В "Болонье" также практически все в сборе. В центре обороны трое борются за две позиции - Беукема, Лукуми и Калафиори. На флангах Пош и Кристиансен обычно опережают Де Сильвестри и Ликоянниса. В центре поля Фаббиан забил "Вероне" и останется, сдвинув Моро. Другой опорник Фройлер также забил ей. Фергюсон возглавляет линию.

Джошуа Зиркзее впервые призван в сборную Нидерландов. Риккардо Орсолини забивает и, скорее всего, будет призван в сборную Италии. А вот слева дилемма. Оборонительный Салемакерс или атакующий Ндой, которому все ещё тяжело набрать форму после травмы.

Вратарь Равалья иногда сдвигает Скорупски.

Цифры и факты

▪ В последних двух очных матчах побеждала "Болонья", с результатами 2:1 и 1:0. До этих двух матчей дважды побеждала "Аталанта" и в целом до этих двух бергамцы не проигрывали в шести очных. Минимальную победу в нынешнем сезоне "Болонье" принес гол Люиса Фергюсона на 86-ой минуте.

▪ В Бергамо в последних двух очных матчах "Болонья" не проиграла - 0:0 и 2:0, но до этого в таких она проиграла семь раз подряд. В последних раз из этих семи - со счетом 0:5

▪ Серия "Аталанты" из девяти матчей без поражений во всех турнирах на всех полях (восьми побед и ничьей) началась после поражения от "Болоньи" в лиге и завершилась двумя матчами лиги в Милане - 1:1 против "Милана" и 0:4 от "Интера"

▪ "Аталанта" побеждала в семи последних матчах дома в лиге и восьми во всех турнирах

▪ Пять побед "Болоньи" подряд в лиге - рекорд клуба с 1967-го года. Тогда состоялись шесть

▪ "Болонья" выиграла один из четырех гостевых последних матчей в лиге и два в последних 12-ти таких. В последних 12-ти таких на ее счету также семь ничьих и три поражения

Прогноз: Аталанта - Болонья 1:1

"Аталанта" устала и разочарована после среды, но и зла и желает реванш. Дома она держит отличную серию, а "Болонье" в гостях тяжело побеждать. С другой стороны, как раз ничьи в гостях "россоблу" умеют добывать. Добыли такие против всех трех лидеров Серии А. Здесь любой результат возможен, и ничья - наиболее логичный из них.