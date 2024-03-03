Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.03.2024

Венцом триумфального похода "Наполи" за Скудетто в предыдущем сезоне стал разгром "Ювентуса" в Неаполе со счетом 5:1. Тогда впервые с 1993-го года "Юве" пропустил от кого-либо в Италии пять мячей. Неаполитанцы ещё и добили в Турине, одержав победу в стиле ненавистного соперника - 1:0 на 89-ой минуте.

В нынешнем сезоне все вернулось на круги своя. "Ювентус" боролся за Скудетто, "Наполи" упал, а очный матч в Турине в первом круге выиграл первый со счетом 1:0. Правда, в последнее время ситуация стала несколько напоминать предыдущий сезон. Напомнит ли окончательно сегодня победой неаполитанцев?

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3 марта. 21:45. Серия А. 27-ой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Наполі - Ювентус Смотреть трансляцию

"Ювентус" ныне на втором месте, опережая "Наполи" на шесть мест и на 17 очков. Соотношение настроения в командах должно быть соответствующим. Но на самом деле оно не такое. Первый уже пять матчей в игровом кризисе, еле вымучил победу лишь в последнем. Второй в игровом кризисе весь сезон, назначил уже третьего главного тренера. Но этот третий вдруг добыл разгром со счетом 6:1.

Поражение туринцев от "Интера" можно понять. Тем более - что после того 1:0 "Интер" побеждает в лиге лишь со счетом 4:0. Уже трижды. Но 1:1 и 0:1 дома против "Эмполи" и "Удинезе" при совершенно унылой игре, 2:2 в Вероне и 3:2 над "Фрозиноне" дома... В последних двух матчах хотя бы наметился прогресс в плане динамизма, атаки, веселья, но центр поля и оборона начали проваливаться.

В последнем матче впервые после четырёх первое важное событие было в пользу "Ювентуса" - ранний гол. Но затем он пропустил два, еле сравнял и победный забил, затолкал лишь за 15 секунд до финального свистка силами центрального защитника Ругани. Позитивом также стало полное доминирование во втором тайме. Но первый был слабым. И слухи об уходе Массимилиано Аллегри летом вновь появились.

Аллегри признал, что "Фрозиноне" было слишком легко забивать его команде и нужно срочно возвращать стройность в обороне, нужно играть как команда, иначе "Наполи" разнесет.

"Наполи" с Франческо Кальцоной вначале добыл солидную ничью дома с "Барселоной" в Лиге Чемпионов, отыгравшись с 0:1. Затем добыл совсем не солидную в лиге в Кальяри, когда за первые 85 минут нанес лишь четыре удара по воротам, затем нанес пять, но упустил явные шансы забить и пропустил на последних секундах с длинного заброса. Но затем, в перенесенном матче, вдруг разнес "Сассуоло".

В среду он ещё и пропустил первым и вроде бы безнадёжно стучал головой в стену. Но вдруг прорвало, Виктор Осимхен сделал первый хет-трик за клуб с октября 2022-го, критикуемый Хвича Кварацхелия сделал первый дубль за клуб с октября 2023-го. Шесть мячей в матче лиги команда забила впервые с апреля 2022-го года. И теперь в клубе и городе надеются, что начнут рваться наверх.

Даже говорят о желании оставить Кальцону на следующий сезон.

Неаполитанцы остаются первыми в лиге по владению мячом и ударам по воротам, туринцы ни в том, ни в другом никогда не хотели быть первыми, но в последних двух матчах много создают. Правда, те матчи состоялись против аутсайдеров. Доминировать по количеству сегодня будут хозяева. А вот кто по качеству - неизвестно.

Следует отметить, что и без того плохие отношения между клубами в последние дни ухудшились ещё больше. Оба - единственные кандидаты на второе место от Италии на клубном Чемпионате Мира, который принесет много денег. При этом президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что "Ювентус" вообще не должен быть кандидатом из-за своего исключения из Еврокубков и собирается подавать в суд.

Последние матчи команд

"Наполи"

Милан - Наполи 1:0 (лига)

Наполи - Дженоа 1:1 (лига)

Наполи - Барселона 1:1 (Лига Чемпионов)

Кальяри - Наполи 1:1 (лига)

Сассуоло - Наполи 1:6 (лига)

"Ювентус"

Ювентус - Эмполи 1:1 (лига)

Интер - Ювентус 1:0 (лига)

Ювентус - Удинезе 0:1 (лига)

Эллас Верона - Ювентус 2:2 (лига)

Ювентус - Фрозиноне 3:2 (лига)

Кадры

"Ювентус" потерял двух из трех своих постоянных опорников - Рабио и МакКенни, двух самых жёстких игроков в полузащите и атаке команды. Аллегри не очень доверяет мягкотелому Миретти, зимний новичок Алькарас - атакующий полузащитник, глухой запасной Николусси Кавилья - дублер Локателли. Здесь открывается путь к переходу крайнего защитника Камбиазо в центр поля. Он уже играл там эпизодами.

В центре мог бы сыграть и другой защитник Данило, но он травмирован, тренируется индивидуально и вряд ли будет готов. Его заменит скорее Ругани, чем Алекс Сандро.

Душан Влахович выдал два гола и ассист против "Фрозиноне" и в целом с восемью голами в последних шести матчах лиги. А вот все его напарники в атаке - Кьеза, Йилдиз, Милик - сильно разочаровывают.

"Наполи" должен сохранить тройку атакеров, тем более, что отлично проявила себя против "Сассуоло", а Нгонг травмирован. Осимхен с пятью голами в трех матчах во всех турнирах после возвращения с Кубка Африки. Кварацхелия, возможно, проснулся. Политано ассистировал против "Сассуоло" дважды. Хотя Распадори ассистировал в Кальяри, забил победный гол "Ювентусу" в Турине почти год назад.

В центре поля привычная дилемма между Зелинским и Траоре. Второй отыграл очень хорошо против "Сассуоло". Каюст травмирован. В обороне на левом фланге дилемма между Руи и Оливерой, в центре Жезус, на котором ошибка в Кальяри, может вернуться в стартовый состав за счёт Эстигора и Натана.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Веа, Локателли, Камбиазо, Алькарас, Костич, Влахович, Йилдиз

Цифры и факты

▪ В последних девяти очных матчах в лиге "Наполи" побеждал пять раз, трижды проиграл, однажды матч завершился вничью. При этом победой со счетом 1:0 в нынешнем сезоне с голом Федерико Гатти на 51-ой минуте "Ювентус" прервал серию из четырех матчей без побед против этого соперника - три поражения, одна ничья

▪ Лишь в одном из 13-ти последних очных матчей лиги на всех полях была зафиксирована ничья. Она состоялась в январе 2022-го года в Турине - 1:1

▪ "Наполи" победил "Ювентус" в четырех последних очных матчах лиги в Неаполе. Последний в январе 2023-го года завершился со счетом 5:1. Правда, перед теми четырьмя победами неаполитанцы проиграли дома этому сопернику в лиге дважды подряд, а перед этим сыграли с ним вничью

▪ "Наполи" и "Ювентус" выиграли лишь по одному матчу из последних пяти во всех турнирах - последний. За это время первый потерпел одно поражение, второй - два. Все поражения состоялись со счетом 0:1

▪ "Наполи" пропустил в шести последних матчах во всех турнирах, "Ювентус" - в пяти

▪ Шесть голов "Наполи" в ворота "Сассуоло" - ровно столько же, сколько он забил в девяти предыдущих матчах лиги вместе взятых. Более двух мячей в одном матче лиги он забил впервые за 17 матчей

▪ Лишь шесть команд выступают в нынешнем сезоне дома в лиге хуже, чем "Наполи". На его счету в Неаполе пять побед, три ничьи и четыре поражения. Правда, в последних пяти таких матчах он не проигрывал - три победы и две ничьи

▪ Лишь одна команда выступает в лиге в гостях лучше, чем "Ювентус" - "Интер". На счету "Юве" на выезде восемь побед, три ничьи и два поражения. Правда, в последних двух таких матчах он не побеждал - поражение от "Интера" ничья с "Вероной"

▪ Победа над "Фрозиноне" - четвертая в сезоне "Ювентуса" в добавленное время

▪ Победа над "Фрозиноне" принесла Массимилиано Аллегри статус единственного тренера в истории Серии А, набравшего тысячу очков и более. На его счету 1002

Прогноз: Наполи - Ювентус 2:1

На самом ли деле "Наполи" выходит из кризиса и возвращает чемпионскую игру? Остаётся ли "Ювентус" в кризисе, или же его натужная победа сдвинула дело с мёртвой точки? Получим ответы сегодня. Нас ожидает нервный матч. Возможно, бомбардирское противостояние Осимхена и Влаховича, потому обе команды способны забить. Но мне кажется, что решающим станет отсутствие МакКенни и Рабио.