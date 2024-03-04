Интер - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.03.2024

В последний раз "Интер" не побеждал в каком-либо турнире 29-го декабря 2023-го года, когда сыграл с "Дженоа" в лиге вничью 1:1. Правда, тот матч состоялся в Генуе, да и в период, когда "нерадзурри" было тяжело и против других. Замкнется ли круг сегодня, либо же серия побед будущего чемпиона продолжится до 12-ти?

4 марта. 21:45. Серия А. 27-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Состояние команд

1 "Інтер" 26 22 3 1 69 2 Ювентус 27 17 6 4 57 3 "Мілан" 27 17 5 5 56 4 "Болонья" 27 14 9 4 51 5 Рома 27 14 5 8 47 6 "Аталанта" 27 14 4 9 46 7 "Наполі" 27 12 7 8 43 8 "Фіорентина" 27 12 6 9 42 9 "Лаціо" 27 12 4 11 40 10 "Торіно" 27 9 10 8 37 11 Монца 27 9 9 9 36 12 "Дженоа" 26 8 9 9 33 13 Лечче 27 5 10 12 25 14 "Емполі" 27 6 7 14 25 15 "Удінезе" 27 3 15 9 24

Вопрос о чемпионе уже не стоит. Тем более - после 4:0 "Интера" в среду над "Аталантой" и поражения вчера "Ювентуса" от "Наполи". Сегодня первый может увеличить отрыв от второго места до 15-ти очков, и остаются вопросы, сумеет ли по итогам сезона достичь ста очков и ста забитых мячей. Ныне он идет в темпе 101-го очка и 98-ми голов, так что оба достижения реальны.

Последние три матча подопечные Симоне Индзаги начинали не слишком уверенно. Но в итоге дожали "Атлетико" в Лиге Чемпионов благодаря мощному второму тайму. А против "Лечче" и "Аталанты", несмотря на трудности, открыли счет в первые полчаса и в итоге довели его до 4:0. В лиге три последних матча выиграны с таким счетом.

На что может надеяться "Дженоа"? На ротацию и попытки "Интера" сберечь силы перед серией из трех сложных матчей - "Болонья", "Атлетико" в гостях, "Наполи". Ну и на свои силы. За последние три месяца она уже играла вничью с ним и "Ювентусом", также с "Болоньей" и "Наполи". Причем все четыре результата - 1:1, и два последних добыты в гостях.

Команда Альберто Джилардино сильна, крепка, как раз по стилю и подходит к игре против более сильных команд. Индзаги хвалит ее, напоминает, что проиграла лишь один из 11-ти последних матчей, говорит, что очень хорошо перекрывает поле и умеет и атаковать, и обороняться, требует от своих подопечных повышенную концентрацию.

В предыдущем туре генуэзцы играли всего лишь против "Удинезе", но переиграли его без особых проблем - 2:0. То есть продемонстрировали запас прочности. А в предыдущем гостевом впечатляюще отыграли в Неаполе и упустили победу лишь на 90-ой минуте. После того матча "Наполи" уволил Вальтера Мадзарри.

Дома "Интер" будет атаковать. Что, вообще-то, подходит "Дженоа". Последние матчи говорят, что, если он не забивает ранний гол, игра получается сложной.

Последние матчи команд

Кадры

Индзаги заявил, что будет ротация. Неделю тому в Лечче он заменил даже семерых игроков стартового состава и все равно победил со счетом 4:0. Но теперь его возможности ограничены. По-прежнему травмированы Тюрам и Чалханоглу, дисквалифицирован Бастони. Фраттези и Ачерби вернулись к тренировкам, но вряд ли разумно бросать их в бой так быстро.

По сути, дилемма, как всегда, на правом фланге между Думфризом и Дармианом. Возможно, Биссек предоставит отдых Павару, а Клаассен - Мхитаряну. Алексис Санчес и Арнаутович конкурируют за место Тюрама. А может, выйдут оба, отправив Лаутаро Мартинеса в запас. Возможно, как и в Лечче, вратарь Аудеро сдвинет Зоммера.

У "Дженоа" также немало вариантов. Джилардино очень доволен расширенностью состава, удовлетворенно отмечает, что ему очень тяжело определять стартовый состав в каждом матче. Заявляет, что и те, кто мало играет в последнее время, работают на тренировках отлично. Среди последних он упомянул и Руслана Малиновского.

После шести выходов подряд в стартовом составе ожидается третий невыход украинца с первых минут подряд. Его вновь сдвинет Мессиас. Строотман также должен остаться в запасе. Всегда дилемма слева - Мартин, Спенс, Френдруп. Нет дилеммы в атаке - Ретеги и Гудмундссон.

Обе команды играют по тактической схеме 3-5-2.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Аугусто, Думфриз, Асллани, Барелла, Клаассен, Димарко, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли, Бадель, Френдруп, Мессиас, Мартин, Ретеги, Гудмундссон





Цифры и факты

Последние два очных матча в лиге завершились ничьими - 0:0 и 1:1, а перед этим "Интер" выиграл семь подряд с общей разницей мячей 25:0. В Милане "Интер" выиграл девять последних очных матчей в лиге с общей разницей мячей 25:1 и не проигрывал "Дженоа" с 1994-го года

"Интер" забивал по четыре мяча в четырех последних матчах лиги. Такая серия ранее удавалась ему лишь в сезоне 1929/30. Последние три матча в турнире он выиграл со счетом 4:0

67 голов "Интера" - лучший показатель забитых в лигах Топ-5 на данный момент. Как и его 12 пропущенных

"Интер" выиграл восемь последних домашних матчей лиги с общей разницей мячей 20:1 и восемь последних матчей лиги на всех полях с общей разницей 25:4. Во всех турнирах на всех полях он выиграл 11 последних матчей с общей разницей мячей 30:4. Две последние серии начались после 1:1 с "Дженоа"

"Дженоа" не проигрывала в пяти последних гостевых матчах лиги - две победы и три ничьи. Сразу после одного очка и шести поражений в семи матчах лиги на выезде

"Дженоа" проиграла лишь один из 11-ти последних матчей в лиге на всех полях, добыв четыре победы и шесть ничьих

"Интер" уступал в счете в лиге в нынешнем сезоне лишь в течение 38-ми минут

"Интеру" не хватает трех очков для того, чтобы сравняться с показателем полного предыдущего сезона в лиге - 72

Симоне Индзаги выиграл больше матчей из первых трехсот в качестве главного тренера в Серии А, чем любой другой тренер в истории - 178. Карло Анчелотти второй с 172-мя, Массимилиано Аллегри третий с 171-им. Свой трехсотый матч Индзаги проведет против "Дженоа"

Прогноз: Интер - Дженоа 2:0

"Дженоа" - гроза грандов, уже отбирала очки у "Интера" в этом сезоне. Причем могла и выиграть, поскольку гол "нерадзурри" следовало отменить. Генуэзцы еще и научились играть в гостях. Однако миланцы ныне неудержимы, даже с ротацией, даже уставшие после среды.

Будет ли разгром, сумеет ли "Дженоа" хотя бы забить? Следует думать о ставках на такие варианты. Возможно, разгрома не будет, но и забить гостям не удастся.