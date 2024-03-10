Фиорентина - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.03.2024

Поезд Даниэле Де Росси снес и "Брайтон" его друга Роберто Де Дзерби в Лиге Европы. В Англию "Рома" поедет с гандикапом в четыре мяча. Правда, перед этим ожидает даже более важное задание в лиге. "Болонья" проиграла вчера, потому можно приблизиться к четвертому месту на расстояние одного очка. Одновременно нельзя позволить "Фиорентине" приблизиться к себе на расстояние двух.

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10 марта. 21:45. Серия А. 28-ой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома"

Главный арбитр: Давиде Масса

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Состояние команд

"Рома" на седьмом небе от счастья, в эйфории, по уши влюблена в Де Росси. Первые десять матчей его каденции вышли замечательными. Венцом стал разгром "Брайтона". Перед этим же "джаллоросси" в лиге разгромили в гостях очень крепкую "Монцу". Их гостевой прогресс с тремя победами в лиге подряд особенно контрастирует со временами Жозе Моуриньо, как и забивание голов с легкостью.

"Если это начало, то мы можем только мечтать о том, чем может стать эта "Рома", особенно в плане характера", - заявил капитан Лоренцо Пеллегрини после "Монцы". А Де Росси скромничает, говорит, что ничего особенного не сделал, лишь объединил игроков и заставил их тяжело работать и поверить в себя. Ведя себя с ними прямо, но по-человечески.

Правда, вопросы остаются. Матч в Монце никак не наиграл на 4:1 и был даже скорее равным. Перед этим состоялась очень тяжёлая победа над "Торино" (3:2), а перед этим - 3:0 в Фрозиноне после ужасного первого тайма с 3:18 по ударам по воротам. И Де Росси не прячется от этих проблем, говорит о них, требует улучшения.

Также следует отметить, что из этих десяти ДДР отыграл лишь один матч против команды Топ-9 какой-либо лиги. И проиграл его - "Интеру" дома со счетом 2:4. Пусть и плотно поборолся. В целом "Рома" во всех турнирах в нынешнем сезоне побеждала команду Топ-9 какой-либо лиги Топ-5 лишь однажды. Еще осенью тогда разваленный "Наполи". Так что в Топ-матчах она должна многое доказывать.

"Фиорентина" в таких Топ-матчах лучше. Четыре победы в лиге плюс в серии пенальти в Кубке. Предыдущий её домашний матч как раз состоялся против команды Топ-9. И "Лацио" был разнесен, лишь чудом проиграв с приличным счетом 1:2. Флорентийцы четырежды попадали в каркас его ворот, в том числе с пенальти. А с "Интером" дома боролись ещё плотнее, чем "Рома" - 0:1 с игровым преимуществом.

Проблемы "виолы" - против аутсайдеров. Что было заметно и в четверг в Лиге Конференций против хайфского "Маккаби" в Будапеште. Тогда она вырвала победу (4:3) лишь на 95-ой минуте, когда соперник уже 15 минут играл вдесятером. А прямо перед этим "Торино" в лиге играл вдесятером целый тайм, но забить ему "Фиорентина" не смогла вообще - 0:0. Даже особо не создав в численном большинстве.

После "Торино" Винченцо Итальяно говорил, что его команде не хватило смелости, ярости, инициативы, загружения мячей в штрафную соперника. После "Маккаби" - о провалах в обороне и недопустимости таких пропущенных.

Также в 2024-ом году "фиалки" проигрывали "Лечче" и "Сассуоло", играли вничью с "Эмполи" и "Удинезе". В целом в девяти последних турах лиги набрали лишь девять очков и отстают от лигочемпионских мест, чувствуя себя по игре не собранно, неуютно. В руководстве клуба уже выражают недовольство Итальяно и вполне могут расстаться с ним летом.

Они на втором месте в лиге по владению мячом, но оно часто стерильное и медленное. По ударам они шестые, по голам - восьмые. "Рома" по владению седьмая, а по ударам - 12-ая, но это скорее наследие Моуриньо. Де Росси всегда желает играть активнее. Результат - второе место в лиге по голам. Хотя сегодня ясно, что "фиалки" будут владеть мячом и строить атаки, а "волки" - искать контратаки.

Последние матчи команд

Фиорентина

Болонья - Фиорентина 2:0 (лига)

Эмполи - Фиорентина 1:1 (лига)

Фиорентина - Лацио 2:1 (лига)

Торино - Фиорентина 0:0 (лига)

Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 (Лига Конференций)

Рома

Фрозиноне - Рома 0:3 (лига)

Рома - Фейеноорд 1:1, 4:2 пен. (Лига Европы)

Рома - Торино 3:2 (лига)

Монца - Рома 1:4 (лига)

Рома - Брайтон 4:0 (Лига Европы)

Кадры

Логично, что после Еврокубковых матчей в четверг обе команды изменят стартовые составы. Правда, ротацию "Фиорентина" проводила как раз против "Маккаби", а сегодня может вернуть лидеров. Артур должен вернуться в центр поля вместо автора гола в Будапеште Мандрагоры, Кварта - в центр обороны вместо Раньери, Белотти, арендованный у "Ромы" зимой - в центр атаки вместо автора гола в Будапеште Нзолы.

Возможны также замены на левом фланге - Паризи вместо Бираги в обороне, Соттила (не Куаме, у того травма) вместо Иконе в атаке. На правом в обороне - Фараони вместо Кайоде. Точно произойдёт замена на позиции центрального атакующего полузащитника, поскольку Бельтран дисквалифицирован. Автор гола на 95-ой минуте в Будапеште Барак или привычный на этой позиции Бонавентура?

В "Роме" вновь вылетели Смоллинг и Ренату Саншеш. Зато вернулся Льоренте. Он может заменить Манчини или Ндику. Слева Анхелиньо или Залевски может заменить Спинаццолу, Залевски также может заменить Эль-Шаарави слева в атаке. Может и зимний новичок Бальданци. Справа в обороне Кристенсен травмирован, но вернулся Карсдорп и есть Челик.

Под вопросом опорник Паредес из-за повреждения в четверг. Бове готов заменить его.

Лидеры команды Дибала и Лукаку в отличной форме. На счету аргентинца пять голов и ассист в последних трех матчах во всех турнирах, на счету бельгийца в этих же трех два гола и два ассиста. В отличной и Лоренцо Пеллегрини - пять голов и три ассиста в десяти матчах с Де Росси после 3+1 за полгода с Моуриньо. Тренер очень хотел бы предоставить отдых всем троим, но в таком матче не сможет.

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Бонавентура, Н. Гонсалес, Белотти, Соттил

"Рома": Свилар, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Анхелиньо, Кристанте, Бове, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави

Цифры и факты

▪ "Рома" выиграла только один из четырех последних матчей чемпионата против "Фиорентины" (ничья и два поражения). Прямо перед этим, правда, она выиграла пять таких очных матчей подряд

▪ В первом круге нынешнего сезона команды сыграли в Риме вничью 1:1, причём "Рома" завершала матч вдевятером. Эта ничья прекратила серию из восьми очных матчей с победами какой-либо из команд

▪ Во Флоренции "Виола" побеждала "джаллоросси" в двух последних матчах, в двух до этого проиграв. В последний раз в трех домашних матчах подряд в турнире этого соперника она побеждала между 1978-ым и 1980-ым годами.

▪ "Рома" - команда, набравшая наименьшее количество очков в прямых матчах, сыгранных в этой Серии А между командами, занимающими сейчас восемь верхних позиций в турнирной таблице - всего пять в девяти матчах (победа, две ничьи, шесть поражений)

▪ "Фиорентина" выиграла шесть из последних восьми домашних матчей в Серии А, также проиграв "Интеру" и сыграв вничью с "Удинезе". "Рома" выиграла три таких последних гостевых, прямо перед этим проиграв три подряд. До этого серии даже из двух гостевых побед в лиге подряд у римлян не было с октября 2022-го года

▪ С момента прихода Даниэле Де Росси на скамейку запасных "Ромы", не считая 28-го тура, только "Интер" (21) и "Болонья" (19) набрали больше очков, чем "джаллоросси" в лиге (18, результат шести побед и одного поражения), и ни одна команда не забила больше голов, чем римляне (20, равны с "нерадзурри")

▪ "Фиорентина" выиграла только два из девяти матчей Серии А, сыгранных в 2024 году, также три ничьи и четыре поражения

▪ Ромелу Лукаку сегодня может стать вторым бельгийским игроком с 400-ми матчами в Топ-5 европейских лиг с начала прошлого десятилетия после Тибо Куртуа

Прогноз: Фиорентина - Рома 2:2

Обе устали после четверга. Хотя "Рома" победила легко. Она сейчас в гораздо лучших форме и настроении, голы даются ей очень легко. С другой стороны, в Топ-матчах в лиге ее способности под большим вопросом. Особенно - в гостях. А "Фиорентина" дома сильна. Боевая весёлая ничья?