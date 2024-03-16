Ювентус - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.03.2024

Чуть больше круга "Ювентус" и "Дженоа" прыгали выше головы. Первый рвался к Скудетто, вторая - в Топ-10. Однако в последних турах обе почти постоянно теряют очки и выглядят даже ниже уровня, который им прогнозировали. Вернётся ли кто-либо завтра хотя бы на свой уровень?

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17 марта. 13:30. Серия А. 29-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Дженоа"

Главный арбитр: Антонио Джуа

Состояние команд

2 Мілан 28 18 5 5 59 3 Ювентус 28 17 7 4 58 4 Болонья 29 15 9 5 54 5 Рома 28 14 6 8 48 6 Аталанта 28 14 5 9 47 7 Наполі 28 12 8 8 44 8 Фіорентина 28 12 7 9 43 9 Лаціо 28 12 4 12 40 10 Монца 28 10 9 9 39 11 Торіно 28 9 11 8 38 12 Дженоа 28 8 9 11 33 13 Удінезе 28 4 15 9 27

В последних семи турах "Юве" победил лишь однажды и набрал лишь шесть очков. Еще и пропускал по два мяча в последних четырех. Как результат - безнадежно отстал от "Интера", опустился на третье место, да и четвертое прямо сейчас отстает всего на четыре очка.

Массимилиано Аллегри постоянно заявляет, что между вторым и четвёртым нет никакой разницы, как и нет разницы, в каком туре обеспечить место в Лиге Чемпионов, но этим лишь больше раздражает болельщиков. Раздражает и постоянными заявлениями о выполнении командой всех целей в лиге и Кубке. Называя целью в Серии А выход в Лигу Чемпионов, и не более.

В последних матчах болельщики команды не раз освистывали ее. И Аллегри жаловался на это, требуя поддержку.

Против "Наполи" и "Аталанты" "Юве" играл хорошо, создавал немало. Но не реализовал и легко пропускал. Аллегри больше всего беспокоит как раз, что его команда слишком легко пропускает. Причем в Неаполе привезла пенальти на 88-ой минуте, отбила его, но пропустила с добивания и проиграла, а в Турине против бергамцев пропустила на 75-ой и потеряла победу.

"Дженоа" с шестого ноября по 11-ое февраля, то есть за более трех месяцев, проиграла в лиге два матча. С тех пор, с 11-го февраля, то есть за месяц - проиграла три. Прервалась её серия из восьми матчей без поражений подряд. Она также начала много пропускать. И даже потеряла свою крепость, стадион "Марасси", где казалась непобедимой.

В прямом матче за место в Топ-10 в предыдущем туре она полностью провалила первый тайм против "Монцы", пропустив два мяча. Во втором тайме цеплялась и вышла на 2:2. Но в итоге пропустила третий и проиграла. В предыдущем гостевом матче она также пропустила дважды в первом тайме от "Интера". Затем забила однажды, чего не хватило даже для ничьей.

В матче против "Монцы" лидеры атаки команды - Ретеги и Гудмундссон - поссорились вокруг исполнения пенальти, и пресса уделяла этому внимание. В итоге второй пробил, не забил, но сумел добить.

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Совсем недавно она также играла в гостях против "Наполи". Также пропустила в самой концовке, но удержала ничью. В гостях она в последнее время играет лучше, чем дома. Поражение от "Интера" при весьма достойной игре состоялось после пяти гостевых матчей без поражений.

Обе команды играют прагматично, владение мячом не очень любят. Создавать иногда получается много, иногда же они застревают. Ясно, что в гостях против такого соперника "Дженоа" будет закрываться. Хотя и будет искать свои мощные отрезки, в которые получится организовывать серию атак.

Последние матчи команд

Кадры

Обе команды играют с тремя центральными защитниками, но "Дженоа" всегда может поменять схему, а о полезности смены на 4-3-3 в "Ювентусе" говорят в последнее время. Фрагментами в последних матчах он это пробовал.

У генуэзцев отсутствуют главные латерали Сабелли и Мартин. Еще один - Хапс - под большим вопросом. Остаётся Спенс, который может сыграть на любом фланге, и перевод опорника - Мессиаса или Френдрупа. А такой перевод увеличит шансы Руслана Малиновского на стартовый состав. Хотя ему ещё нужно выиграть конкуренцию у Строотмана, что также проблематично в последнее время.

В последних четырех матчах украинец не выходил в стартовом составе. Но его выход в начале второго тайма матча против "Монцы" помог изменить игру.

В атаке Ретеги может потерять место в пользу Витиньи, забившего "Монце".

В "Ювентусе" возвращается после дисквалификации лидер атаки и второй бомбардир лиги Влахович. В своём последнем домашнем матче за команду он забил дважды и сделал ассист. Его партнёр по тандему Кьеза добавил в последнее время. Опорник МакКенни вернулся после травмы и сразу же сделал дубль ассистов. А теперь должен вернуться и лидер опорной зоны Рабио.

Опорник Алькарас травмирован.

В центре обороны Гатти, Бремер и Данило опережают Сандро и Ругани. Правый латераль Камбиазо забил "Аталанте". А вот слева в последнее время Костичем недовольны. Против "Аталанты" играл Илинг-Джуниор, а заменял его Сандро.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Илинг-Джуниор, Кьеза, Влахович

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Спенс, Бадель, Строотман, Френдруп, Малиновский, Гудмундссон, Ретеги

Цифры и факты

"Дженоа" не проигрывала "Ювентусу" в двух последних матчах - ничья и победа. Ничья 1:1 состоялась в декабре. Правда, оба матча игрались в Генуе. А её последняя победа над "Юве" в Турине состоялась в 1991-ом году. На всех полях в лиге перед последними ничьей и победой "Дженоа" проиграла "Ювентусу" пять матчей подряд, правда, перед этим также добыла победу и ничью

"Ювентус" победил лишь однажды в семи последних матчах на всех полях - три ничьи и три поражения. "Дженоа" победила лишь однажды в последних шести - две ничьи и три поражения

Дома "Ювентус" победил однажды в последних четырех матчах - две ничьи и поражение. Правда, до этого там выиграл пять раз подряд. В гостях "Дженоа" победила дважды в последних шести, но и проиграла лишь однажды (три ничьи)

"Ювентус" пропустил как минимум два мяча в четырех матчах лиги подряд впервые с 1993-го года

Уэстон МакКенни сделал дубль ассистов в двух матчах лиги подряд. Последним игроком в лиге, кому удавалось такое, был Руслан Малиновский. Это произошло в апреле 2021-го года, когда украинец выступал за "Аталанту"

"Ювентус" - любимая жертва Малиновского из итальянских. Как в лиге - три гола, так и во всех турнирах - четыре. В целом в карьере во всех турнирах он никому не забивал больше - те же четыре трем бельгийским командам

Прогноз: Ювентус - Дженоа 2:1

За последние 50 дней "Ювентус" уже терял очки дома против "Эмполи" и "Удинезе", побеждал "Фрозиноне" лишь голом за 15 секунд до финального свистка. А эти команды стоят ниже и слабее "Дженоа". Она еще и научилась играть в гостях в последнее время, даже против грандов. Но "Юве" очки нужны больше.

Разумеется, просто не будет. Возможно, туринцы вновь успеют забить победный гол лишь за секунды до конца. И, скорее всего, не только забьют, но и пропустят. Но лучше ставить на их победу. И на голы и ассисты Влаховича.