Аталанта - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.03.2024

В конце предыдущего десятилетия "Фиорентина" выпала из сонма грандов, "семи сестер", как их называли, и ее место тогда заняла "Аталанта". Затем флорентийцы вернулись, вновь начали бороться за трофеи и высокие места, а бергамцы не отступали, и сестер стало восемь. Но в нынешнем сезоне обеих опережает новая, "девятая" сестра - "Болонья". Удастся ли угнаться за ней?

17 марта. 19:00. Серия А. 29-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

4 Болонья 29 15 9 5 54 5 Рома 28 14 6 8 48 6 Аталанта 28 14 5 9 47 7 Наполі 28 12 8 8 44 8 Фіорентина 28 12 7 9 43

Догонять выходит плохо. "Болонья" даже убегает. Пользуясь тем, что "Аталанта" без побед в последних четырех турах, а "Фиорентина" - лишь с одной в последних пяти и двумя в последних десяти. Бергамцы и флорентийцы ещё и заняты в Еврокубках, где прошли 1/8 финала с трудом и должны были устать. Хотя и играли в четверг дома.

28-го февраля "Аталанта" получила в лиге 0:4 от "Интера". Затем дома выдала мощный первый тайм, но забила той же "Болонье" лишь один мяч, а во втором пропустила дважды за четыре минуты и не вернулась. Затем в гостях выдала мощный первый тайм против "Ювентуса", но забила лишь один мяч, а во втором пропустила дважды за четыре минуты. На этот раз, правда, вернулась.

В последнем матче Лиги Европы в четверг дома против "Спортинга" как раз получилось наоборот. В первом тайме "Богиня" пропустила, но во втором забила дважды. Не за четыре минуты, но также быстро - за 12. А в концовке выдержала давление соперника. В целом же Джан Пьеро Гасперини игровой формой команды доволен и считает, что заслужила больше побед.

Такого же мнения и Винченцо Итальяно о своей "Фиорентине". Но она все никак не может решить проблему реализации полного преимущества. В гостях против "Торино" играла целый тайм в численном большинстве, но даже создала мало. Дома против "Ромы" создала много, вела в счете дважды, но пропустила на 95-ой минуте и потеряла победу.

Потеряла победу она и в четверг из-за пропущенного на 88-ой дома от хайфского "Маккаби" в Лиге Конференций. Правда, победа в первом матче благодаря забитому на 95-ой вывела ее дальше. Но уверенность в себе вряд ли принесла.

"Фиорентина" очень любит владение мячом, одна из лучших по нему в лиге. Правда, слишком редко конвертирует его в опасные моменты и удары по воротам вообще. "Аталанта" владение не любит, часто прагматична, но очень сильна, когда включает высокий прессинг и вертикальные атаки. Матчи между этими командами всегда интересны. В первом круге они забили пять мячей - 3:2 в пользу "Фиорентины".

Последние матчи команд

Аталанта

Интер - Аталанта 4:0 (лига)

Аталанта - Болонья 1:2 (лига)

Спортинг - Аталанта 1:1 (Лига Европы)

Ювентус - Аталанта 2:2 (лига)

Аталанта - Спортинг 2:1 (Лига Европы)

Фиорентина

Фиорентина - Лацио 2:1 (лига)

Торино - Фиорентина 0:0 (лига)

Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 (Лига Конференций)

Фиорентина - Рома 2:2 (лига)

Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 (Лига Конференций)

Кадры

Составы команд на каждый конкретный матч, учитывая плотный календарь, в том числе матч в четверг, трудно предсказать. Точно будет ротация. Скальвини должен вернуться в стартовый состав "Аталанты" в центре обороны вместо Хиена. Руджери или Дзаппакоста - слева вместо Баккера. Дзаппакоста также может заменить Холма справа. Вернется и вратарь Карнезекки вместо Муссо.

Точно должен вернуться лидер команды и автор дубля в Турине Коопмейнерс.

Останется ли в атаке Скамакка? Он забил в обоих матчах со "Спортингом", но в лиге забил лишь однажды с четвертого ноября. Кандидаты на выход на поле - Лукман (забил в четверг), Де Кетеларе, Миранчук (ассист в четверг), Пашалич.

В "Фиорентине" Миленкович должен вернуться в центр обороны, сдвинув Кварту или Раньери. Справа вернётся Кайоде. В центре поля могут вернуться Артур и Данкан. Хотя может и остаться Мандрагора.

Третьим центральным полузащитником точно не будет Бонавентура, ведь он дисквалифицирован. Может быть Барак, автор голов в обоих матчах против "Маккаби", но лишь одного в сезоне в лиге. А может, Бельтран вернется после дисквалификации сразу в стартовый состав.

В атаке Гонсалеса и Белотти вряд ли сдвинуть, а вот слева Иконе может сдвинуть Соттила. Может там появиться и тот же Бельтран, и тот же Барак.

": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка

": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Н. Гонсалес, Бельтран, Соттил, Белотти

Цифры и факты

▪ В трех последних очных матчах в лиге показатели равны. По победе у каждой из команд и ничья. До того два матча подряд выиграла "Фиорентина", до того трижды - "Аталанта". В первом очном матче в нынешнем сезоне "Фиорентина" победила дома со счетом 3:2

▪ В девяти последних очных матчах лиги в Бергамо показатели равны - по три победы у каждой и три ничьи

▪ Победа над "Спортингом" прервала серию "Аталанты" из пяти матчей во всех турнирах без побед - три ничьи и два поражения

▪ "Фиорентина" выиграла лишь два из десяти последних матчей лиги при четырёх ничьих и четырёх поражениях. Из четырёх последних она выиграла лишь один, правда, ни одного не проиграла - три ничьи

▪ "Фиорентина" не проиграла в шести последних матчах во всех турнирах - две победы, четыре ничьи

▪ "Аталанта" выиграла семь домашних матчей в лиге подряд, а затем проиграла в Бергамо "Болонье". "Фиорентина" не выиграла пять последних гостевых в лиге (две ничьи, три поражения) и выиграла лишь один из девяти таких (три ничьи, пять поражений)

Прогноз: Аталанта - Фиорентина 2:1

Гасперини и Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси говорят, что выход в 1/4 финала Лиги Европы принёс огромную радость всему Бергамо. Игроки также бурно праздновали после матча. То есть команда на подъеме. Также мотивирована на борьбу за зону Лиги Чемпионов. И играть будет дома, где мощна. "Фиорентина" же плоха в гостях и вообще отстает в лиге.

Ожидаем, что обе команды забьют, а также плотную игру и минимальную победу хозяев. Хотя в таком матче может произойти абсолютно все.