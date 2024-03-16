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Аталанта - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.03.2024
Угнаться за девятой сестрой
Getty Images/Global Images Ukraine
В конце предыдущего десятилетия "Фиорентина" выпала из сонма грандов, "семи сестер", как их называли, и ее место тогда заняла "Аталанта". Затем флорентийцы вернулись, вновь начали бороться за трофеи и высокие места, а бергамцы не отступали, и сестер стало восемь. Но в нынешнем сезоне обеих опережает новая, "девятая" сестра - "Болонья". Удастся ли угнаться за ней?
17 марта. 19:00. Серия А. 29-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Юан Лука Сакки
Состояние команд
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Последние матчи командАталанта Интер - Аталанта 4:0 (лига) Аталанта - Болонья 1:2 (лига) Спортинг - Аталанта 1:1 (Лига Европы) Ювентус - Аталанта 2:2 (лига) Аталанта - Спортинг 2:1 (Лига Европы) Фиорентина Фиорентина - Лацио 2:1 (лига) Торино - Фиорентина 0:0 (лига) Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 (Лига Конференций) Фиорентина - Рома 2:2 (лига) Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 (Лига Конференций)
КадрыСоставы команд на каждый конкретный матч, учитывая плотный календарь, в том числе матч в четверг, трудно предсказать. Точно будет ротация. Скальвини должен вернуться в стартовый состав "Аталанты" в центре обороны вместо Хиена. Руджери или Дзаппакоста - слева вместо Баккера. Дзаппакоста также может заменить Холма справа. Вернется и вратарь Карнезекки вместо Муссо. Точно должен вернуться лидер команды и автор дубля в Турине Коопмейнерс. Останется ли в атаке Скамакка? Он забил в обоих матчах со "Спортингом", но в лиге забил лишь однажды с четвертого ноября. Кандидаты на выход на поле - Лукман (забил в четверг), Де Кетеларе, Миранчук (ассист в четверг), Пашалич. В "Фиорентине" Миленкович должен вернуться в центр обороны, сдвинув Кварту или Раньери. Справа вернётся Кайоде. В центре поля могут вернуться Артур и Данкан. Хотя может и остаться Мандрагора. Третьим центральным полузащитником точно не будет Бонавентура, ведь он дисквалифицирован. Может быть Барак, автор голов в обоих матчах против "Маккаби", но лишь одного в сезоне в лиге. А может, Бельтран вернется после дисквалификации сразу в стартовый состав. В атаке Гонсалеса и Белотти вряд ли сдвинуть, а вот слева Иконе может сдвинуть Соттила. Может там появиться и тот же Бельтран, и тот же Барак. "Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка "Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Н. Гонсалес, Бельтран, Соттил, Белотти
Цифры и факты▪ В трех последних очных матчах в лиге показатели равны. По победе у каждой из команд и ничья. До того два матча подряд выиграла "Фиорентина", до того трижды - "Аталанта". В первом очном матче в нынешнем сезоне "Фиорентина" победила дома со счетом 3:2 ▪ В девяти последних очных матчах лиги в Бергамо показатели равны - по три победы у каждой и три ничьи ▪ Победа над "Спортингом" прервала серию "Аталанты" из пяти матчей во всех турнирах без побед - три ничьи и два поражения ▪ "Фиорентина" выиграла лишь два из десяти последних матчей лиги при четырёх ничьих и четырёх поражениях. Из четырёх последних она выиграла лишь один, правда, ни одного не проиграла - три ничьи ▪ "Фиорентина" не проиграла в шести последних матчах во всех турнирах - две победы, четыре ничьи ▪ "Аталанта" выиграла семь домашних матчей в лиге подряд, а затем проиграла в Бергамо "Болонье". "Фиорентина" не выиграла пять последних гостевых в лиге (две ничьи, три поражения) и выиграла лишь один из девяти таких (три ничьи, пять поражений)
Прогноз: Аталанта - Фиорентина 2:1Гасперини и Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси говорят, что выход в 1/4 финала Лиги Европы принёс огромную радость всему Бергамо. Игроки также бурно праздновали после матча. То есть команда на подъеме. Также мотивирована на борьбу за зону Лиги Чемпионов. И играть будет дома, где мощна. "Фиорентина" же плоха в гостях и вообще отстает в лиге. Ожидаем, что обе команды забьют, а также плотную игру и минимальную победу хозяев. Хотя в таком матче может произойти абсолютно все.
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