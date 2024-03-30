Фиорентина - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2024

Сегодня "Фиорентина" проведет свой первый матч после кончины Генерального директора Джо Бароне. В клубе призывают играть мощно в его честь, а перерыв на матчи сборных предоставил время для того, чтобы немного прийти в себя, но удалось ли это сделать? Да и сразу же ожидает вторая команда лиги, пребывающая в отличной форме в плане результатов.

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Серия А. 30-й тур

30 марта. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

1 Интер 29 24 4 1 76 2 Милан 29 19 5 5 62 3 Ювентус 29 17 8 4 59 4 Болонья 29 15 9 5 54 5 Рома 29 15 6 8 51 6 Аталанта 28 14 5 9 47 7 Наполи 29 12 9 8 45 8 Фиорентина 28 12 7 9 43 9 Лацио 29 13 4 12 43

"Милан" одержал единственную уверенную победу в предыдущем туре среди грандов. Хотя уверенную - не значит легкую, без вопросов. "Вероне" позволяли организовывать атаки и забить, сами "россонери" дважды попали в перекладину, забили первые два гола в раздевалку и из раздевалки. Тем не менее, это их лучший матч в лиге после 3:1 над "Ромой" в январе, уволившего Жозе Моуриньо.

Стефано Пиоли говорил о правильном отношении к игре, о сплоченности, о беге и множестве шансов забить. Назвав игру очень положительной, учитывая плотный календарь. Контраст с унылой победой над "Эмполи" за неделю до этого (1:0 дома) очевиден. Пусть и на этот раз сопернику также позволяли играть.

Пять побед "Милана" подряд во всех турнирах. Он забивает более двух мячей в матче лиги впервые после пяти без этого. И укрепляется на втором месте. Правда, игра обычно не впечатляла. 1:0 над "Эмполи", 1:0 над "Лацио" на 88-ой минуте. Две яркие победы в матчах Лиги Европы над "Славией", когда у соперника в обоих матчах удаляли игрока в середине первого тайма.

"Фиорентина" свой последний матч отыграла 14-го марта. Упустив победу дома над хайфским "Маккаби" на 88-ой минуте (1:1), но выйдя в следующий раунд Лиги Конференций. А последний матч в лиге - десятого. Также дома, и также упустив победу. Над "Ромой" на 95-ой минуте. До этого же в лиге сыграла 0:0 с "Торино", хотя играла в численном большинстве весьа второй тайм.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Фіорентина - Мілан Смотреть трансляцию

Она не проигрывала в шести последних матчах во всех турнирах, но из них четыре ничьи. Потому зона Лиги Чемпионов убегает. В среду ее еще и ожидает матч полуфинала Кубка Италии. А главный тренер Винченцо Итальяно, согласно сообщениям СМИ, заявил, что уходит по окончании сезона. Так что лига остается несколько в тени.

Итальяно считает, что его команда играет хорошо и заслуживает побеждать чаще. Подводит реализация, качество ударов. Хотя и много опасных моментов "фиалки" не создают, несмотря на доминирование.

"Фиорентина" и "Милан" находятся вплотную друг к другу и по владению мячом, и по ударам по воротам. Правда, голов второй забил на 14 больше, то есть гораздо эффективнее. А пропустил лишь на один больше. В целом же матч ожидается равный, интенсивный и драматичный, как всегда между ними. Хотя далеко не всегда в очных матчах много голов.

Следует сообщить, что "Милан" задержался с приездом во Флоренцию на несколько часов. Самолет с командой пришлось вернуть в аэропорт уже после взлета.

Цифры и факты

"Милан" выиграл три из четырех последних очных матчей на всех полях, проиграв один, пять из семи последних очных, проиграв два. Последний, в первом круге, завершился его победой со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти Тео Эрнандеса в добавленное время первого тайма

Во Флоренции "Фиорентина" выиграла два последних очных матча, до этого проиграв со счетом 2:3, а до этого сыграв вничью. Там "Милан" выиграл лишь два из девяти последних очных матчей - также три ничьи и четыре поражения. Серии из трех домашних побед "фиалок" над "Миланом" подряд не было с 1974-го года

В трех последних очных матчах на "Артемио Франки" было забито 15 мячей. Их результаты - 3:2 в пользу "Милана", 4:3 и 2:1 в пользу "Фиорентины"

В семи последних очных матчах на всех полях во всех турнирах ничьих не было, в 12-ти последних состоялась лишь одна такая

"Фиорентина" выиграла лишь один из пяти последних матчей лиги - также три ничьи и поражение, лишь два из последних десяти - также четыре ничьи и четыре поражения. "Милан" выиграл три последних матча лиги и 10 из 13-ти последних - также две ничьи и поражение

"Милан" - лучшая гостевая команда лиги в 2024-ом году - 15 очков в шести матчах

"Милан" - лучшая команда лиг Топ-5 в сезоне по голам вышедших на замену - 14

"Фиорентина" - лучшая команда лиги в сезоне по забитым ударами головой (12), "Милан" - лучший в сезоне в лигах Топ-5 по пропущенным таким образом (1)

С Тео Эрнандесом на поле в последние два сезона в лиге "Милан" выиграл 64 процента матчей, без него - 22 (два из девяти)

Последние матчи команд

Кадры

Джакомо Бонавентура дисквалифицирован. Его на позиции под нападающим "Фиорентины" заменит либо Барак, забивавший в обоих матчах против "Маккаби", но не забивавший в лиге с 11-го февраля, либо Бельтран, также забивший "Маккаби", но в лиге не забивавший с 18-го февраля.

Форвард Белотти, вингер Иконе и лучший бомбардир команды вингер Нико Гонсалес забивали в последний раз в каком-либо турнире тогда же, когда и Барак. Вингер Соттил не забивал в каком-либо турнире с шестого декабря, а Куаме - с сентября. Забивают в последнее время в лиге защитники и опорники.

Гонсалес и Бельтран вернулись из Южной Америки и не в лучшей физической форме.

В центре обороны дилемма между Раньери и Квартой. В центре поля Артур и Данкан должны опередить Мандрагору и Лопеса.

У "Милана", второй атаки в лиге, забивают все. Кристиан Пулишич вышел на 12 голов в сезоне во всех турнирах - рекорд карьеры. Ноа Окафор, игравший центрфорварда, в Вероне перехватил на левом фланге и промчал там, создав второй гол, забил победный против "Лацио". Оливье Жиру и Рафаэль Леау также недавно забивали.

Не хватает голов в лиге разве что Лофтусу-Чику. Таких не было с 27-го января.

Травмированы Калулу и Кьер. Дисквалифицирован Тео Эрнандес, и это большая потеря. Флоренци должен заменить его в своем первом "старте" с первого марта. В центре обороны у Тиава больше шансов, чем у Габбии. В центре поля дилемма между не совсем здоровым Беннасером и Адли.

Внимание на Жиру в первом матче после новостей о его уходе из команды летом и на Маньяна после новостей о проблемах с продлением контракта и его возможной продаже.

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур, Данкан, Н. Гонсалес, Барак, Соттил, Белотти

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Флоренци, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

Прогноз: Фиорентина - Милан 2:1

"Фиорентина" должна выложиться в память о Бароне и во имя последнего шанса зацепиться за зону Лиги Чемпионов. Хотя, возможно, она уже не верит в шанс попасть туда и думает о Кубке и Лиге Конференций. С другой стороны, "Милану" очки позарез не нужны, а его последние результаты гораздо лучше, чем игра. Он вполне может проиграть.