Ювентус - Лацио. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 02.04.2024

В предыдущем десятилетии лучшими в Италии по выигранным трофеям были "Ювентус" и "Лацио". Разумеется, с огромным отрывом в пользу первого. В нынешним десятилетии первый без трофеев уже третий год, что для него невыносимо. Второй - уже пятый год, что непривычно. Скрасит ли кто-либо из них тяжёлый сезон выигранным Кубком?

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

2 апреля. 22:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

В полуфинал Кубка "Юве" пробился благодаря 6:1 над "Салернитаной" и 4:0 над "Фрозиноне" в январе. Но кажется, что это было в прошлой жизни. Еще когда плотно боролся за Скудетто. В начале февраля он проиграл в очном матче за первое место "Интеру" и, как признает вратарь Войцех Щенсны, потерял мотивацию. Не прошло и двух месяцев - и он отстает от лидера на 20 очков.

В последних девяти матчах лиги результаты туринцев - победа, четыре ничьи и четыре поражения. Худшая серия за 13 лет. В последних двух они не забивали. Они и играют соответственно - отвратительно. При этом Массимилиано Аллегри заявляет, что все по плану, сезон успешен и он очень гордится игроками. Указывая, что цели на сезон - Кубок и место в Топ-4 лиги - выполняются.

За такое провинциальное мышление пресса и болельщики сжирают его с потрохами. Да и игроки, в частности, Щенсны и Душан Влахович, раздраженно говорят, что нужно метить выше и думать как "Ювентус". Думать о победе в каждом матче. Войцех заявил, что такие результаты недостойны "Ювентуса" и кто не справляется с давлением - пусть уходит.

В субботу он играл как раз против "Лацио". В Риме. И выглядел крайне пассивно, боязливо. Будто боялся и не хотел играть. Нанёс лишь девять ударов по воротам, владел мячом 35 процентов времени. В принципе, оборону прикрывал неплохо. Но получил заслуженное наказание за пассивность - пропустил на 92-ой минуте в позиционной атаке от защитника и проиграл - 0:1.

Теперь уже боятся, что он может потерять место в зоне Лиги Чемпионов. Осталось семь очков гандикапа до пятого, которое может вывести в ЛЧ, а может и нет. И девять очков до шестого, которое точно не выведет. Много, но с такими выступлениями "Юве" реально потерять и это.

Сам "Лацио" переживает бурный тяжёлый сезон. Серебряный призер вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов и там в первом матче победил "Баварию", но во втором был розгромлен. В лиге далек от зоны Лиги Чемпионов - 11 очков. В Кубке выбил дома "Дженоа" и "Рому" со счетом 1:0. Причем его тренер Маурицио Сарри заявлял, что если бы не дерби - его этот турнир и не интересовал бы.

Мартовская неделя, которую помощник Сарри Джованни Мартускьелло назвал адской, практически развалила команду. Там были и бунт игроков против руководства клуба, закрывшего их на базе, чуть не драка между Чиро Иммобиле и болельщиками возле садика его сына, уход Сарри в отставку и заявления президента Клаудио Лотито о том, что игроки предали тренера.

И все же "лациале" вышли бороться. С Мартускьелло как временным главным добыли 3:2 в Фрозиноне. А с постоянным главным Игором Тудором мгновенно сменили тактическую схему с 4-3-3 на 3-4-2-1 и мгновенно сменили стиль игры. На стиль Тудора - агрессивный, вертикальный, атакующий, с высоким прессингом, с постоянными подключениями крайних и даже центральных защитников в атаку.

В субботу им долго не хватало точности, качества ударов, также они несколько уставали в концовках таймов. Но в итоге гол нашли. И Тудор заявлял, что не ожидал лучшего дебюта. Но ожидал, что команда так быстро претворит его идеи в жизнь и при этом будет так мало ошибаться.

До пятого места, которое может вывести в Лигу Чемпионов, им осталось шесть очков. А там "Рома", против которой играть в субботу. То есть ещё есть за что играть. Вот и за трофей сегодня.

Будет ли "Лацио" играть так же агрессивно против "Ювентуса" в гостях сегодня? Избежит ли ошибок? Хватит ли физических и эмоциональных сил? Захочет ли вообще так выкладываться, учитывая, что это лишь первый матч, а в субботу ожидает Римское дерби? Начнет ли наконец "Ювентус" бороться и грызть землю, тем более, что речь о трофее? Очень трудно предсказать.

Последние матчи команд

Кадры

Аллегри в том числе критиковали за переход с 3-5-2 на 4-3-3. Такой как раз требовали от него долго, но уж точно не с медленным защитником Камбиазо в качестве вингера. Скорее всего, он вернётся к 3-5-2, как вернулся в Риме во втором тайме, и Камбиазо отойдёт назад.

В стартовый состав должен вернуться МакКенни вместо Миретти. Как и Гатти вместо Ругани. Влахович, лучший бомбардир команды, был дисквалифицирован в лиге и здесь должен вернуться. Также оправились от травм Сандро и Алькарас. Дилемма на флангах между Веа, Костичем, Илингом-Джуниором и вернувшимся после 11-ти месяцев травмы Де Шильо. Последний играл в субботу.

Возможно, рядом с Влаховичем в рамках ротации выйдет не Кьеза, а Йилдиз. Не Милик, поскольку он все ещё травмирован.

В воротах должен появиться кубковый вратарь Перин, отправив Щенсны отдыхать. Хотя возможен и противоположный сценарий.

Тудор в субботу отправил всех лидеров команды эры Сарри в запас. Иммобиле, Луиса Альберто, Гендузи. Не доверяет им, либо же берег к Кубку? Все в итоге вышли на поле, и последний сделал ассист. Все они должны вернуться в первые 11. Тем более, что игравший там Педро дисквалифицирован. Камада также должен уйти в запас.

Первый вратарь Проведель все еще травмирован, первый правый защитник Лаццари все еще под вопросом, Лука Пеллегрини дисквалифицирован. Как раз защитник Патрик вернулся. Он может сыграть и в центре вместо Казале, и справа. От этого зависит и позиция Фелипе Андерсона. Латераля или одной из "десяток"? Дилемма также на позиции последнего опорника - вновь Катальди или Весино?

Гол в субботу забил крайний защитник/латераль Марушич. Свой первый за почти два года. Ударом головой.

Получается, что составы обеих команд по сравнению с субботой должны существенно измениться. И кажется, что в сторону усиления. Насколько это изменит игру и результат?

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Йилдиз, Влахович

"Лацио": Мандас, Патрик, А. Романьоли, Хила, Марушич, Катальди, Гендузи, Фелипе Андерсон, Луис Альберто, Дзакканьи, Иммобиле

Цифры и факты

В Риме "Лацио" выиграл два последних очных матча. Но в последних пяти из шести очных матчей в Турине во всех турнирах побеждал "Ювентус" при одной ничьей 2:2. В первом круге нынешнего сезона в лиге "Юве" победил со счетом 3:1

Начиная с 2013-го года, команды отыграли в кубковых турнирах друг против друга десять матчей. Их результаты - шесть побед "Ювентуса" (одна из них - в овертайме), три победы "Лацио" и ничья. Последний состоялся в январе 2023-го года в 1/4 финале Кубка в Турине. "Ювентус" выиграл его со счетом 1:0 благодаря голу Бремера и прошёл дальше

"Лацио" пропускал от "Ювентуса" в 32-ух матчах подряд на всех полях во всех турнирах, но затем переиграл его в субботу со счетом 1:0

В шести из семи последних очных матчей в Турине во всех турнирах забивалось более двух мячей

Победы над "Фрозиноне" и "Ювентусом" прервали серию "Лацио" из четырех поражений подряд во всех турнирах

"Ювентус" одержал лишь одну победу в девяти последних матчах в лиге и во всех турнирах. Другие результаты в них - четыре ничьи и четыре поражения

Прогноз: Ювентус - Лацио 1:0

Другие составы. Другой стадион. Другой турнир со стадией из двух матчей. Другой турнир с повышенной мотивацией "Ювентуса" на трофей. Должна же возникнуть у него и злость за провалы когда-то. Еще и "Лацио" может слишком думать о "Роме". И играют в Турине, где "Юве" с этим соперником в последние годы легко. 3:1 в сентябре в лиге был одним из его лучших матчей в сезоне.

Такой голевой фестиваль вряд ли будет, тем более, что с того времени обе команды пережили много неприятного. Но на победу "Ювентуса" с разницей в один мяч можно ставить.