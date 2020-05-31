Шахтёр - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 24-й тур

31 мая. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Шахтёр" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Александра Ардашева и Марина Стрелецкая

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Телетрансляция - "Футбол 1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

матч пройдёт на "Олимпийском", но формальным хозяином поля будет "Шахтёр". Перенос игры из Харькова на НСК вызван желанием уменьшить риски от переездов из-за карантина. По слухам, "горняки" и остальные домашние встречи текущего сезона проведут на 70-тысячной арене в центре столицы.

"Шахтёр" после карантина сыграл два товарищеских матча, разгромив "Рух" (4:1) и "Оболонь-Бровар" (4:0). У "Динамо" также было две товарищеских игры: поединок с тем же "Рухом" завершился вничью (0:0), а "Олимпик" парни Михайличенко обыграли (2:0).

за пять матчей, которые прошли в УПЛ до карантина, "Шахтёр" успел проиграть дважды. Но это не повлияло на уверенное лидерство команды Луиша Каштру, которая возглавляет таблицу с отрывом в 13 очков. К слову, за спиной у дончан как раз "Динамо", а также "Десна" и "Заря". У всего трио по 46 баллов.

в текущем сезоне "Шахтёр" и "Динамо" уже встречались четыре раза. Киевляне выиграли в кубковых встречах (Суперкубок страны - 2:1, Кубок страны - в серии пенальти после 1:1 в игровое время). "Горняки" в ответ дважды взяли верх в чемпионате (2:1 и 1:0).

"Шахтёр" не проигрывает в игровое время "Динамо" на "Олимпийском" с 2018 года: две ничьи и победа "оранжево-чёрных".

в очных матчах "Шахтёра" и "Динамо" с 2017 года не забивается больше трёх голов за игру. Из 15 последних встреч чаще всего игры завершались со счётом 1:0 (5 раз) или 2:1 (4 раза) в пользу одной из команд.

лучший бомбардир противостояний среди игроков, который в настоящий момент находятся в заявках команд, Марлос. Он пять раз отличался в воротах киевлян.

Составы

"Шахтёр"

Не сыграют: Малышев, Сиприано, Бондаренко (травмы), Матвиенко (под вопросом)

У "горняков" накануне игры были под вопросом Матвиенко и Исмаили, однако оба должны выйти сегодня в стартовом составе. Любопытно будет посмотреть, кого выпустит справа в обороне Каштру, ведь на этой позиции после карантина наигрывался Вакула. Также есть вопрос, кто займёт позицию в середине поля: выйдет ли треугольник Степаненко - Патрик - Коваленко либо Тайсон "освободит" позицию левого хавбека Коноплянке.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо - Степаненко - Тайсон, Патрик, Коваленко, Марлос - Мораес.

"Динамо"

Не сыграют: Беседин (дисквалификация), Пиварич, Кадири (травмы), Цыганков, Шапаренко, Бурда (под вопросом)

На неделе медицинская служба "Динамо" сообщила, что в команде ряд игроков травмированы. У большинства повреждения были несерьёзными, поэтому есть вероятность увидеть сегодня на поле Бурду и Цыганкова. Интересно, кого Алексей Михайличенко выпустит в середине поля: доверится болеее опытным Сидорчуку, Шепелеву и Буяльскому либо даст шанс Шапаренко, Андриевскому или Кадири.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Бурда, Попов, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цыганков - Русин.

Прогноз на матч Шахтёр - Динамо Александра Рыженко

Екатерина Монзуль хорошо известна любовью к карточкам. Сейчас же рефери сходу должна будет показать несколько жёлтых, чтобы показать, кто в доме хозяин. А дальше, скорее всего, эмоции как всегда захлестнут футболистов, как это часто бывает в Классическом. Поэтому карточек должно быть много.

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 7,0 за 1,83 / Первая жёлтая карточка до 20 минуты за 1,79

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша