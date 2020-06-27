Ворскла - Олимпик. Анонс и прогноз матча

Полтавский и донецкий коллективы подходят к очному матчу в разных кондициях. Если "Ворскла" за неделю сыграла дважды (выиграв в каждой игре), то команда Юрия Климовского последний раз выходила на поле еще 13-го июня. Это делает встречу только интереснее, так как хозяева должны чувствовать усталость, а гости - потерю тонуса из-за простоя.

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28 июня, Полтава, стадион "Ворскла"

"Ворскла” 19:30 "Олимпик"

Арбитр: В. Копиевский

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Второй этап, нижняя шестерка. 28-й тур28 июня, Полтава, стадион "Ворскла": В. Копиевский: канал "Футбол 1"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

"Ворскла" и "Олимпик" - соседи по таблице. Команда Максимова опережает донецкий клуб на три пункта. Однако вряд ли кто-то из них сможет зацепиться за восьмую строчку, которое дает шанс сразиться за место в еврокубках

Клубы всегда играли весьма и весьма ровно. За 18 матчей полтавчане выиграли шесть матчей, "Олимпик" - пять. Сразу в семи встречах победитель не был определен

В текущем сезоне команды встречались трижды. И здесь снова они идут ноздря в ноздрю - каждый выиграл по разу и однажды была зафиксирована ничья

"Ворскла" очень уверенно играет на домашней арене. В родных стенах они не проигрывали уже шесть матчей: при пяти победах всего одна ничья

Под руководством Климовского "Олимпик" еще не добывал выездных побед. Два раза они проигрывали и в четырех случаях победитель определен не был

Донецкий клуб очень плохо играет в обороне. За 26 туров они пропустили уже 43 гола. Больше только у "Львова" (44), но они провели на матч больше

Юбиляром может стать Владислав Кулач. Один точный удар отделяет форварда от 25-го гола в рамках УПЛ

Последние новости перед матчем

"Ворскла":

Интересно, многие смогут вспомнить на каком месте шел полтавский клуб, когда у руля команды встал Юрий Максимов? Отвечаем - они находились на 12-й строчке, имея в копилке всего лишь восемь очков. Начиная с ноября месяца, "Ворскла" набрала 18 пунктов, выиграв пять матчей (один из побежденных соперников - "Шахтер"). Параллельно с этим, команда уверенно шагала в кубке страны, дойдя до финала. Юрий Вильевич свое дело знает.

После изнурительного матча с "Мариуполем", который продлился все 120 минут, наставнику полтавчан придется использовать ротацию. Его футболисты не смогут играть качественно в столь плотном графике. Точно известно, что не сыграет Баенко, который вынужден отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Луизао, Скляр - Шехич, Кулач, Васин - Степанюк

"Олимпик":

COVID-19 не позволил донецкому клубу сыграть неделю назад с "Карпатами". Сложно сказать, этот отдых сыграет в плюс или минус. Ведь если Максимову придется применять ротацию, то у его визави противоположные проблемы. Сейчас все футболисты "Олимпика" здоровы и готовятся к матчу, но двухнедельный простой точно даст о себе знать, особенно в завершающей части матча.

С увереностью можно говорить, что Климовский выпустит сильнейших состав, так как никто в текущем туре не отбывает дисквалификацию. Мотивированным будет Максим Тейшейра, который забил "Львову" два гола и обещал покрасить волосы, если сможет нанести за сезон пять точных ударов.

Ориентировочный состав: Кичак - Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Тейшейра, Кравчук, Политыло, Балашов - Шахаб

Прогноз на матч "Ворскла" - "Олимпик" 1:0

Непросто выделить одного фаворита, так как есть ряд факторов, которые говорят как в пользу гостей, так и в пользу хозяев. Рискнем спрогнозировать минимальную победу "Ворсклы", которая, во-первых, сейчас в хорошем игровом тонусе и, во-вторых, показывает очень качественный футбол на протяжении всех игр после карантин. "Олимпик" очень неплохо смотрелся со "Львовым", но до этого без особых шансов был разбит "Днепром-1".